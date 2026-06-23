Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Este tráiler cinematográfico presenta a personajes de juguete como Forky, Woody y Buzz Lightyear. Se observa a Forky, un tenedor con brazos y sombrero de copa, en un entorno luminoso. Una habitación llena de juguetes clásicos como Woody y Buzz es visible. Posteriormente, Woody aparece en un entorno oscuro junto a un dispositivo verde, mientras Buzz Lightyear flota en el agua con un casco transparente. El video concluye con la fecha de lanzamiento: 18 de junio, solo en cines.

Advertencia: este artículo contiene spoilers de Toy Story 5.

Aunque Toy Story 5 ya se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, la película que llegó a los cines estuvo cerca de terminar de una forma muy distinta. Material publicado en The Art of Toy Story 5 reveló que Pixar desarrolló un desenlace alternativo para Jessie, quien tenía una historia inconclusa con Emily, la niña que la abandonó años atrás.

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En la versión descartada, Emily volvía a aparecer muchos años después y lograba reencontrarse con la vaquera.

Así lo explicó Kenna Harris, codirectora y guionista, en el libro de arte de la película: “Emily era ahora una abuela y presentaba su querida muñeca de la infancia a su nieto en una conmovedora secuencia culminante. Dibujé esto para explorar ese momento tan especial, lleno de nostalgia”.

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El libro The Art of Toy Story 5 reveló que el desenlace de la película fue muy diferente al que inicialmente imaginó el estudio. (Créditos: Kenna Harris/The Art of Toy Story 5

Sin embargo, esa idea no sobrevivió hasta la versión final. Harris aclaró que el estudio optó por otro camino narrativo, aunque el vínculo entre Jessie y Emily siguió siendo el corazón emocional de la historia.

La ilustración del reencuentro está insertada en el libro; sin embargo, no hay más detalles acerca de las circunstancias que habrían conducido a esa reunión.

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Entre las posibilidades planteadas por medios especializados se encontraba que Emily respondiera al mensaje sobre los juguetes perdidos que aparece hacia el final de la película o incluso que Jessie terminara convirtiéndose en el juguete de la nieta de su primera dueña. Ninguna de esas ideas llegó al corte definitivo.

El final que eligió Pixar

En lugar de reunir físicamente a Jessie con Emily, Toy Story 5 apostó por una resolución más íntima para el personaje.

El desenlace definitivo permite que Jessie supere el dolor del abandono al comprender el verdadero impacto que tuvo en la infancia de Emily. (Pixar-Disney via AP)

La historia gira alrededor de Bonnie, quien comienza a pasar gran parte de su tiempo con una tableta digital llamada Lily Pad, lo que despierta en Jessie el temor de volver a ser olvidada. Tras una serie de acontecimientos, la vaquera regresa accidentalmente a la casa donde vivió con Emily, enfrentándose otra vez al recuerdo del abandono que marcó su vida.

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La gran revelación llega cuando Jessie descubre que Emily jamás la olvidó. Cerca del viejo árbol donde ambas jugaban encuentra una lonchera enterrada por la hija de Emily y comprende que aquella mujer llamó Jessie a su propia hija como homenaje a su juguete favorito.

Ese descubrimiento cambia por completo la forma en que interpreta su pasado. En lugar de pensar que fue reemplazada y olvidada, entiende que desempeñó un papel fundamental durante la infancia de Emily y que ese recuerdo permaneció vivo durante décadas.

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La artista de storyboards, Tessa Abrams, explicó que esa escena siempre fue considerada una de las más importantes de toda la película por el equipo creativo.

La película enfrenta a los juguetes con la tecnología, pero termina defendiendo que ambos pueden convivir en la infancia de los niños. (Pixar)

“Sabíamos desde el principio que esta escena era fundamental para el arco de Jessie y, por lo tanto, sería una de las más difíciles de ejecutar. Así que me sentí increíblemente agradecida de que nuestros directores me confiaran esa secuencia”, comentó.

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“Ella definía el tiempo que pasó con Emily por cómo terminó: siendo olvidada y desechada. Pero aquí finalmente comprende que esa relación significó mucho más que eso”, afirmó.

El estreno de Toy Story 5 también representó un importante triunfo comercial para Pixar.

De acuerdo con Deadline, la película debutó con 160 millones de dólares en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor estreno del año, el mejor inicio en la historia de la franquicia Toy Story y el segundo mayor debut de una película animada en Norteamérica, solo por detrás de Los Increíbles 2. A nivel mundial, la cinta alcanzó 312 millones de dólares durante su primer fin de semana.

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