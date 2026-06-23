Supergirl llega a los cines con un cambio clave: ahora Kara Zor-El sale a buscar a Krypto

“Supergirl”, la nueva película de DC Studios que aterriza en la pantalla grande, se estrenará en cines de todo el mundo en junio, de la mano de Warner Bros. Pictures. La película está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El y dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira. (Warner Bros.)

El largometraje de DC Studios se estrenará en salas e IMAX de Latinoamérica el 25 de junio de 2026, con preestreno el 24 de junio. La distribución quedó a cargo de Warner Bros. Pictures.

La película presentó a Alcock en el doble papel de Supergirl y Kara Zor-El. Craig Gillespie dirigió a partir de un guion de Ana Nogueira, con producción de los codirectores del estudio, Peter Safran y James Gunn.

PUBLICIDAD

Milly Alcock reveló que la capa de Supergirl se rehízo con 16 metros de tela de la capa que usó Christopher Reeve en Superman. (Warner Bros.)

La historia ubicó a Kara Zor-El en un viaje interestelar. El punto de partida fue un enemigo inesperado que golpeó cerca y la obligó a unir fuerzas con un acompañante improbable, en una travesía de venganza y justicia.

Supergirl llegó a su tramo final de campaña con un dato de vestuario que la propia Milly Alcock puso sobre la mesa: la capa que usó en la película se rehízo con material de la capa del Superman de Christopher Reeve. La actriz dijo que el equipo encontró 16 metros de esa tela y que una parte terminó integrada en su vestuario, según contó en el podcast Raiders of the Lost Podcast.

PUBLICIDAD

Supergirl se estrenó en salas e IMAX de Latinoamérica el 25 de junio de 2026, con distribución de Warner Bros. Pictures. (Warner Bros.)

El dato de industria detrás de la capa: 16 metros de tela del Superman de 1978

Alcock precisó el origen del material: “La capa en esta película se rehizo usando material de la capa original de Superman. Creo que encontraron como 16 metros de ese material, así que eso está en la parte de atrás de mi capa ahora”.

El artículo vinculó esa herencia con el vestuario de Superman de 1978, la película dirigida por Richard Donner. Ese diseño lo firmó la diseñadora británica nacionalizada española Yvonne Blake, que falleció en 2018 y presidió durante dos años la Academia de Cine.

PUBLICIDAD

La historia de Supergirl ubicó a Kara Zor-El en un viaje interestelar marcado por una búsqueda de justicia junto a un acompañante improbable. (Warner Bros.)

Blake ganó un Oscar por Nicolás y Alejandra. Su filmografía también incluyó el vestuario de Fahrenheit 451 de François Truffaut y el musical Jesucristo Superestar, además de su trabajo en Superman.

Qué adapta Supergirl y qué modifica en su motor narrativo

El proyecto adaptó la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow. En esa base, el relato situó a Kara Zor-El en una travesía espacial en busca de Krypto.

PUBLICIDAD

El vestuario de Superman de 1978 quedó ligado a Yvonne Blake, diseñadora que firmó ese traje y cuyo trabajo fue recuperado para la capa de Supergirl. (Warner Bros.)

El texto indicó que Supergirl ya apareció al final de Superman, cuando irrumpió en la Fortaleza de la Soledad. La nueva película tomó como referencia el cómic de Tom King, aunque cambió el motor de la trama: en lugar de una cacería por venganza, la protagonista emprendió una búsqueda de Krypto junto a Ruthye Marie Knoll.

En el material original, Kara viajaba con Ruthye para perseguir a Krem de las Montañas Amarillas, responsable de la muerte del padre de la joven. La versión cinematográfica mantuvo el viaje compartido y desplazó el objetivo hacia la mascota de Kara.

PUBLICIDAD

Reparto, equipo técnico y el paquete de producción de DC Studios

El elenco reunió a Matthias Schoenaerts como antagonista principal y Eve Ridley como Ruthye Marie Knoll. También participaron Jason Momoa como Lobo, junto a David Krumholtz y Emily Beecham. El texto también mencionó a David Corenswet dentro del reparto.

El reparto de Supergirl incluyó a Matthias Schoenaerts como antagonista principal, Eve Ridley como Ruthye Marie Knoll y Jason Momoa como Lobo. (Warner Bros.)

En el equipo ejecutivo figuraron Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther. Detrás de cámara, el director trabajó con el director de fotografía Rob Hardy, el diseñador de producción Neil Lamont, las editoras Tatiana S. Riegel y Fred Raskin, la diseñadora de vestuario Anna B. Sheppard, el supervisor de efectos visuales Geoffrey Baumann y la compositora Claudia Sarne.

PUBLICIDAD

DC Studios presentó una producción de Troll Court Entertainment y The Safran Company. La ficha informativa consignó una calificación R-13 y una duración de 108 minutos.