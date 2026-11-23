La iniciativa brinda formación gratuita de cuatro meses a personas de entre 18 y 35 años en cocina, nutrición y servicio. (Foto cortesía Gastro-Lab Surf City)

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En una cocina de La Libertad, el maicillo que durante años quedó asociado al forraje y el morro conocido por la horchata pasan a ser parte de nuevas recetas. Gastro-Lab Surf City busca formar a jóvenes cocineros con ingredientes locales para ampliar la oferta gastronómica vinculada al turismo salvadoreño.

La propuesta combina formación técnica, contacto con productores y experiencias con chefs de otros países. El objetivo, según explicó el coordinador del programa, el chef salvadoreño Otto Leiva, es que los alumnos conozcan la cocina internacional sin apartarse de los productos y sabores de su territorio.

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“Lo más importante es conocer las raíces. Al conocer nuestras raíces, estos jóvenes le pueden poner el toque internacional a cualquier ingrediente”, afirmó Leiva durante una entrevista en el programa de YSKL.

El centro de formación del Puerto de La Libertad fue la primera sede de Gastro-Lab, que comenzó sus actividades en 2021. Luego se sumaron espacios en Santa Ana, San Miguel y La Unión. El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 35 años y ofrece una formación gratuita de cuatro meses, con contenidos de cocina, nutrición, higiene, inocuidad, servicio al cliente y orientación profesional.

Gastro-Lab Surf City capacita a jóvenes en técnicas culinarias con ingredientes locales para fortalecer la oferta del turismo salvadoreño. (Foto cortesía Gastro-Lab Surf City)

Los agricultores llevan los insumos a los laboratorios de cocina

Leiva explicó que la escuela trabaja con agricultores locales que acercan frutas, verduras y granos básicos a los laboratorios donde los alumnos realizan sus prácticas. Allí, los estudiantes aprenden a convertir esos alimentos en preparaciones destinadas tanto al consumo local como al visitante que llega al país.

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“Trabajamos con agricultores, que justamente nos llevan todos los insumos, ya sea frutas, verduras, granos básicos, hasta los laboratorios para que estos jóvenes los puedan transformar en un plato saludable y nutritivo para la población salvadoreña, tanto para el turista también”, señaló.

Entre los ingredientes que el programa busca recuperar figuran el tenquique, el sorgo o maicillo, el morro y el ojushte. Algunos forman parte de la alimentación tradicional en distintas zonas de El Salvador, aunque su presencia es menor en las cartas de restaurantes y hoteles.

El chef puso como ejemplo el maicillo, un cereal que suele vincularse con la alimentación animal. “Hoy en día las tenemos dentro de lo que es la gastronomía”, dijo sobre sus propiedades nutricionales. También mencionó el morro, utilizado de forma habitual en bebidas como la horchata, pero que puede incorporarse a postres, salsas y otras elaboraciones.

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“Tenemos muchos ingredientes que salvar, muchos ingredientes ancestrales”, sostuvo Leiva. La idea es que los jóvenes aprendan a identificar esos productos, conocer su origen y aplicar técnicas de cocina que permitan presentarlos en otros formatos.

El programa surgió después de la pandemia para responder a la demanda de personal capacitado en el sector turístico salvadoreño. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Perú y Colombia como parte de la formación

La escuela también incorporó intercambios internacionales para algunos alumnos. Leiva indicó que ocho jóvenes de las cuatro sedes viajaron a Perú para conocer su gastronomía. El programa, según relató, también llevó a tres estudiantes a Colombia, donde participaron en actividades académicas y culinarias.

Durante la visita a Colombia, los jóvenes asistieron a un simposio de cocina caribeña y llevaron preparaciones salvadoreñas a Hacienda La Magdalena. “Estos jóvenes fueron parte de la gastronomía salvadoreña, poderla llevar hasta Hacienda La Magdalena”, afirmó.

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Para el coordinador, los viajes tienen un efecto directo en las expectativas profesionales de los alumnos. “Nunca imaginé que iba a estar viajando”, le dijeron algunos de los participantes tras regresar al país, según relató.

Las experiencias fuera de El Salvador se suman a prácticas con chefs invitados y actividades gastronómicas dentro del país. Leiva señaló que los estudiantes han trabajado con profesionales de Colombia, Ecuador, Francia y Estados Unidos, además de participar en cenas y eventos donde conocen técnicas e ingredientes de otras cocinas.

En La Libertad, la formación continúa con la llegada de productos de agricultores a las cocinas del programa. Desde allí, los alumnos ensayan una ruta que une cultivos locales, técnicas profesionales y una oferta gastronómica pensada para el turismo.

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