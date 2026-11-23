Los ataques de represalia contra asentamientos fulani en el estado de Níger causaron la muerte de al menos 64 pastores.

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Más de 60 pastores fulani murieron durante ataques de represalia en el estado de Níger, en el centro-oeste de Nigeria, después de que hombres armados irrumpieran en una localidad de la etnia kambari y asesinaran a 11 personas, entre ellas su jefe local.

La violencia se produjo el sábado y el domingo en tres aldeas del distrito de Borgu, tras el asalto a Luman Ba’are. Al mismo tiempo, el Ejército nigeriano informó del rescate de 18 de los 22 niños secuestrados por un grupo armado en el estado de Kaduna, en el noroeste del país.

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El ataque a Luman Ba’are desencadenó represalias contra los fulani

La incursión contra Luman Ba’are ocurrió durante la oración del amanecer del sábado. Los atacantes, identificados como bandidos por las autoridades y fuentes locales, mataron a 11 residentes y secuestraron a un número no precisado de personas.

Después del asalto, grupos atacaron asentamientos de pastores fulani en Borgu. Más de 60 personas fueron enterradas, mientras otras permanecían desaparecidas o recibían atención médica, declaró Muhammad Nuru Abdullahi, portavoz nacional de la Asociación de Ganaderos de Bovinos Miyetti Allah de Nigeria (MACBAN), a la AFP.

Abdullahi señaló que la mayoría de las víctimas sufrió heridas de machete y que algunas presentaban impactos de bala. El secretario nacional de la organización, Bello Aliyu Gotomo, situó el número de muertos en 64.

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La Primera División del Ejército de Nigeria rescató a 18 menores tras una persecución cerca de la ribera del río Rehina.

En las zonas rurales del centro y noroeste de Nigeria, los ataques de grupos armados suelen derivar en represalias. Las bandas, integradas con frecuencia por miembros de la comunidad fulani, asaltan aldeas agrícolas, roban ganado y secuestran a habitantes para exigir rescates. Después, campamentos de pastores pueden convertirse en blanco de ataques indiscriminados.

El Ejército rescató a 18 niños secuestrados en Kaduna

En un episodio distinto, las Fuerzas Armadas de Nigeria informaron que rescataron a 18 niños que habían sido secuestrados el domingo en la comunidad de Mother-Cat, entre las zonas de Kachia y Kajuru, en Kaduna.

Los menores participaban en una caminata matinal de Boys’ and Girls’ Brigade, una organización cristiana dedicada a la formación de niños y jóvenes, cuando fueron interceptados por hombres armados. En total, el grupo se llevó a 22 niños.

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Soldados de la 1.ª División del Ejército iniciaron una persecución tras recibir la alerta. Según el comunicado militar difundido por medios locales, las tropas llegaron a la ribera del río Rehina, donde hallaron a algunos menores que los secuestradores habían dejado atrás durante su huida. La operación continuó al otro lado del río y permitió recuperar a más niños.

Los responsables escaparon hacia áreas boscosas de los alrededores. Las fuerzas de seguridad los describieron como presuntos terroristas y mantienen las operaciones para encontrar a los cuatro menores que aún permanecen desaparecidos.

“Garantizamos a las familias de los niños afectados y al público nuestro compromiso inquebrantable con el rescate de las víctimas restantes”, afirmó el Ejército.

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Los secuestros aumentaron en el último año, según un informe de seguridad

Los estados del centro y del noroeste nigeriano afrontan una crisis persistente por la actividad de bandas criminales, a las que las autoridades denominan bandidos y, en algunos casos, terroristas. Estos grupos protagonizan asaltos a comunidades y secuestros masivos para pedir rescates.

La situación se suma a la insurgencia de Boko Haram, activa en el noreste desde 2009, y a la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), surgida en 2016.

Un informe publicado en agosto por la consultora SBM Intelligence calculó que bandidos y grupos terroristas secuestraron a 7.825 personas entre julio de 2025 y junio de 2026, un 66 % más que en los doce meses anteriores.

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