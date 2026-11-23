Las remesas familiares superaron a las exportaciones de mercancías en todos los meses entre enero y septiembre de 2026.

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Las remesas familiares superaron a las exportaciones de mercancías entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva. Durante los nueve meses analizados, por cada dólar exportado en bienes ingresó un monto mayor por remesas.

La diferencia más amplia se registró en agosto. Por cada dólar exportado en mercancías, las remesas equivalieron a 1,753 dólares, la mayor relación de los cuatro años comparados.

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La proporción se obtiene al dividir el valor de las remesas entre las exportaciones de mercancías. Así, cuando el indicador alcanza 136%, significa que por cada dólar exportado las remesas equivalen a 1.36 dólares.

Las remesas aumentaron frente a las exportaciones durante el primer trimestre

En enero, por cada dólar exportado en mercancías, las remesas equivalieron a 1.36 dólares. La relación subió a 1.47 dólares en febrero y llegó a 1.56 dólares en marzo.

La proporción bajó en abril, aunque repuntó en mayo. Luego descendió durante junio y julio, antes de alcanzar el máximo de agosto.

En septiembre, las remesas equivalieron a 1.48 dólares por cada dólar exportado. El resultado fue menor que el de agosto, pero mantuvo a las remesas por encima del valor de las exportaciones.

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Los registros más bajos de 2026 aparecieron en enero y julio. En ambos meses, las remesas representaron 1.36 dólares por cada dólar exportado en mercancías.

En agosto de 2026, las remesas equivalieron a 1,753 dólares por cada dólar exportado en mercancías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con las exportaciones varió frente a 2025

La comparación con 2025 muestra que la relación fue mayor en enero, febrero, marzo, mayo y agosto. En abril, junio, julio y septiembre, el resultado de 2026 se ubicó por debajo del observado un año antes.

El aumento más amplio se produjo en agosto. En ese mes, las remesas pasaron de equivaler a 1.57 dólares por cada dólar exportado en 2025 a 1.753 dólares en 2026.

En mayo también se registró un incremento interanual. La relación pasó de 1.54 dólares a 1.66 dólares por cada dólar exportado.

Las bajas más marcadas se observaron en junio y septiembre. Aun con esos descensos, las remesas mantuvieron una equivalencia superior a un dólar por cada dólar obtenido por las exportaciones.

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La variación mensual indica que la diferencia entre ambos rubros no fue igual durante todo el período. Hubo meses en los que las remesas estuvieron más cerca del valor exportado y otros en los que la distancia aumentó.

El mayor nivel se registró en agosto de 2026

El registro más bajo de los últimos cuatro años ocurrió en febrero de 2023, cuando las remesas equivalieron a 1.05 dólares por dólar exportado. (Diario de Centro América)

Al comparar los primeros nueve meses de los últimos cuatro años, agosto de 2026 presentó la mayor diferencia entre las remesas familiares y las exportaciones de mercancías. Por cada dólar exportado, las remesas equivalieron a 1.753 dólares.

El nivel más bajo de la serie se registró en febrero de 2023. En ese mes, por cada dólar exportado, las remesas equivalieron a 1.05 dólares.

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En 2023, las remesas representaron entre 1.05 y 1.43 dólares por cada dólar exportado. En 2024, la relación se ubicó entre 1.13 y 1.36 dólares.

Durante 2025, el valor más alto se observó en junio, cuando las remesas equivalieron a 1.60 dólares por cada dólar exportado. Ese resultado quedó por debajo del alcanzado en agosto de 2026.

En septiembre, la relación pasó de 1.34 dólares por cada dólar exportado en 2023 a 1.32 dólares en 2024. Luego subió a 1.57 dólares en 2025 y se ubicó en 1.48 dólares en 2026.

Las remesas cubrieron cerca de la mitad de las importaciones

La comparación con las importaciones de mercancías muestra una situación diferente. Las remesas no alcanzaron el valor de las compras externas durante ninguno de los meses analizados.

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En este caso, una relación de 56% indica que, por cada dólar destinado a importar mercancías, las remesas equivalieron a 0.56 dólares. Durante 2026, la proporción se movió entre 0.47 y 0.56 dólares.

El mayor nivel del año se registró en enero, febrero y abril. En esos meses, las remesas equivalieron a poco más de la mitad del valor de las importaciones.

En julio de 2026 se observó la menor cobertura sobre las importaciones, con 0.47 dólares de remesas por cada dólar importado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor más bajo se observó en julio. Por cada dólar importado, las remesas representaron 0.47 dólares.

En agosto, la relación fue de 0.525 dólares por cada dólar de importaciones. En septiembre, se ubicó en 0.49 dólares.

La proporción frente a las importaciones fue menor que en varios meses de 2025

La relación entre remesas e importaciones fue menor en 2026 que en 2025 durante marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En enero aumentó, mientras que febrero y abril no mostraron cambios.

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El mayor registro de los cuatro años se produjo en junio de 2025. En ese mes, por cada dólar importado, las remesas equivalieron a 0.62 dólares.

En septiembre, la proporción fue de 0.51 dólares por cada dólar importado en 2023. El indicador subió a 0.55 dólares en 2024, se mantuvo en ese nivel en 2025 y bajó a 0.49 dólares en 2026.

Los datos del Banco Central de Reserva señalan que las remesas familiares aportan divisas e ingresos que pueden contribuir al financiamiento de las importaciones. La relación observada durante el período muestra que ese aporte cubrió una parte de las compras de mercancías en el exterior.

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