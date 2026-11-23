La cifra más urgente no es la de casas inexistentes, sino la de servicios deficientes. Más de un millón de hogares salvadoreños carece de un sistema adecuado para desechar aguas residuales o de acceso regular al agua potable, según el estudio del BCR. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

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El 77.4% de los hogares salvadoreños, es decir, 1,482,826 familias, enfrenta algún tipo de carencia de vivienda. Así lo establece un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador basado en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024.

El informe, titulado El déficit habitacional en El Salvador y elaborado con apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), divide el problema en dos categorías. Una es cuantitativa: hogares que necesitan otra vivienda. La otra es cualitativa: viviendas que existen pero requieren mejoras.

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Una persona abre un grifo metálico sin flujo de agua sobre una pila de concreto en San Salvador durante la suspensión del suministro residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra más urgente no es la de casas inexistentes, sino la de servicios deficientes. Más de un millón de hogares salvadoreños carece de un sistema adecuado para desechar aguas residuales o de acceso regular al agua potable, según el estudio del BCR.

Lo que más pesa es la falta de servicios, no de ladrillos

El déficit cuantitativo —hogares que necesitan una vivienda nueva o distinta— alcanza a 212,473 hogares, el 11.1% del total. Dentro de ese grupo, el hacinamiento severo es la causa principal: 107,869 hogares tienen cinco personas o más por dormitorio, o directamente carecen de dormitorios.

Otros 81,346 hogares comparten vivienda con otro grupo familiar, una situación que el estudio llama allegamiento externo. A esto se suman 23,924 hogares que habitan en champas, ranchos o locales no diseñados para vivir, y 689 hogares sin ninguna vivienda.

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El país dispone de 34,591 viviendas desocupadas y listas para la venta o el alquiler. Aun si todas se destinaran a cubrir la necesidad, el BCR calcula un requerimiento de construcción de al menos 177,882 viviendas nuevas.

El país dispone de 34,591 viviendas desocupadas y listas para la venta o el alquiler. Aun si todas se destinaran a cubrir la necesidad, el BCR calcula un requerimiento de construcción de al menos 177,882 viviendas nuevas. FOTO: IVçN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

La dimensión cualitativa del problema es mucho más amplia: 1,270,353 hogares, el 66.1% del país, viven en casas que necesitan reparaciones o mejor acceso a servicios. El 60.8% de los hogares salvadoreños desecha sus aguas residuales de forma inadecuada y el 55.9% tiene deficiencias en el suministro de agua, las dos carencias más extendidas del diagnóstico.

A esas dos se suman otras tres fallas recurrentes. El 34.6% de los hogares elimina la basura de forma inadecuada, el 32.7% tiene un servicio sanitario deficiente y el 16% vive en condiciones de hacinamiento que el estudio considera recuperable con intervención.

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El BCR también identifica fallas de materiales: el 12.2% de los hogares tiene pisos de tierra u otros materiales que requieren sustitución, y 150,133 hogares tienen paredes de lámina metálica. Otros 147,572 hogares, el 7.7%, dependen de fuentes de energía eléctrica deficientes o inseguras.

El BCR también identifica fallas de materiales: el 12.2% de los hogares tiene pisos de tierra u otros materiales que requieren sustitución, y 150,133 hogares tienen paredes de lámina metálica(Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo 432,196 hogares, el 22.6% del país, no presenta ninguna deficiencia bajo los indicadores que mide el estudio. El documento sostiene que el problema de vivienda no debe entenderse únicamente como falta de techo, sino como una brecha más amplia en el derecho a condiciones seguras, con privacidad y acceso a servicios básicos.

El ingreso marca la diferencia entre tener o no una vivienda digna

El BCR cruzó estos datos con información de ingresos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 y encontró una brecha económica pronunciada.

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Los hogares sin ninguna deficiencia habitacional perciben en promedio USD 1,066.89 mensuales. Los que tienen déficit cualitativo bajan a USD 647.29, y los que necesitan una vivienda nueva —déficit cuantitativo— apenas alcanzan USD 475.75 mensuales, menos de la mitad del ingreso de un hogar sin carencias, según consignó El Diario de Hoy, diario salvadoreño.

El Gobierno salvadoreño respondió públicamente a este diagnóstico. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que se exige a las constructoras incluir viviendas desde USD 40,000 dentro de sus proyectos urbanísticos nuevos, con un esquema de precios escalonado hasta USD 100,000, de acuerdo con La Gaceta503.

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Trabajadores y maquinaria pesada operan en una obra de construcción urbana de El Salvador, con un edificio moderno en proceso de levantamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sol detalló que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) colocaron cerca de USD 130 millones en préstamos del programa Casa Joven, con créditos sin prima inicial y tasas del 4% anual.

La funcionaria adelantó además un proyecto de gran escala entre Huizúcar y zonas aledañas, con viviendas de entre USD 40.000 y USD 45.000, que continuará durante 2027.

Sin embargo, el sector privado considera que la magnitud del problema supera esa respuesta. El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Antonio Velásquez, estimó que el país necesita cerca de 400,000 viviendas con precios inferiores a USD 100,000 para atender la mayor parte de la demanda habitacional, según recogió La Prensa Gráfica, diario salvadoreño.

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El estudio del BCR advierte que construir casas nuevas solo resuelve una porción menor del problema. El resto —más de un millón de hogares— necesita programas de mejoramiento de materiales, agua, saneamiento y electricidad, no unidades habitacionales adicionales.