El economista Julián Cristia advirtió que Centroamérica corre el riesgo de quedar rezagada si no aprovecha el ciclo de innovación tecnológica. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Centroamérica enfrenta el reto de evitar un mayor rezago tecnológico ante la expansión de la inteligencia artificial, en un contexto regional donde la adopción de herramientas digitales aún resulta limitada y depende de mejoras en infraestructura, formación laboral, datos y regulación, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismo estimó que una incorporación amplia de la inteligencia artificial podría elevar el producto interno bruto de América Latina y el Caribe un 5.1% en una década. Los salarios, a su vez, podrían crecer un 4.2% en ese período.

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El resultado, sin embargo, quedaría sujeto a reformas que permitan que empresas y gobiernos usen la tecnología en sus procesos centrales.

El diagnóstico forma parte del informe De la digitalización a la inteligencia artificial: cómo transformar las promesas en productividad, correspondiente a la edición 2026 de Desarrollo en las Américas.

El estudio identifica una oportunidad para una región que acumuló seis décadas de bajo crecimiento de la productividad, aunque advierte que el acceso a las herramientas por sí solo no garantiza mejoras económicas.

Durante la presentación del informe, el economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, Julián Cristia, sostuvo que Centroamérica puede quedar atrás si no aprovecha el actual ciclo de innovación, según recogió Forbes Centroamérica.

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El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que una adopción amplia de la inteligencia artificial puede elevar el PIB regional un 5.1% en una década./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Uno de los riesgos que puede enfrentar Centroamérica es quedarse atrás y no aprovechar esta oportunidad que se está abriendo para crecer”, afirmó Cristia. El economista remarcó que los países de la subregión y el resto de América Latina necesitan acelerar su crecimiento para acercarse a las economías avanzadas.

Cristia explicó que la brecha no responde únicamente a una menor disponibilidad de tecnología. “Las tecnologías digitales requieren insumos complementarios”, señaló. Entre esos factores mencionó la disponibilidad de datos, las capacidades de las personas para utilizar las herramientas, marcos regulatorios y una infraestructura adecuada.

El segundo desafío de la región pasa por la profundidad del cambio dentro de las organizaciones. “Si uno simplemente adopta una tecnología, pero no hace grandes cambios en organización, típicamente los incrementos de productividad y crecimiento van a ser muy limitados”, dijo el coeditor del informe.

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La evaluación del BID apunta a que los gobiernos deberán crear condiciones para extender el uso de la IA en el sector público y privado. Esto incluye fortalecer instituciones, ampliar las habilidades digitales, facilitar datos de calidad y mejorar la conectividad.

También plantea reducir barreras para la innovación y favorecer la movilidad laboral, con el objetivo de distribuir los beneficios entre más trabajadores.

La brecha digital limita el potencial de la región

El informe indica que el 35% de los adultos de América Latina y el Caribe declaró haber utilizado inteligencia artificial generativa entre 2025 y 2026.

La proporción fue de 43% en los países europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de 58% en Estados Unidos.

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Solo el 26% de los ciudadanos de la región realizó trámites gubernamentales por vías digitales, frente al 70% registrado en países de la OCDE. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias también aparecen en la digitalización de los servicios y el consumo. Solo el 26% de los adultos de la región afirmó haber realizado recientemente trámites con el gobierno por medios digitales, frente al 70% registrado en los países de la OCDE. El 27% declaró haber hecho compras por internet, mientras que en las economías desarrolladas ese porcentaje llegó al 66%.

En las empresas, el 63% de las firmas con presencia digital encuestadas aseguró utilizar IA generativa. No obstante, el 82% emplea herramientas listas para usar o con modificaciones menores, sin integrarlas en áreas clave de sus operaciones.

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El BID señaló que la tecnología puede elevar la productividad de los trabajadores, mejorar el rendimiento de las máquinas y acelerar la innovación. En un escenario de adopción limitada y efectos reducidos sobre la productividad, el aumento del PIB regional sería de apenas 0.3% en una década.

El informe también identifica riesgos para el empleo, la seguridad informática y la privacidad. Para afrontarlos, propone capacitación focalizada, apoyo a los ingresos de trabajadores desplazados, sistemas educativos que impulsen la adaptación, más inversión pública y privada en ciberseguridad y regulaciones que evalúen los efectos sobre los hogares.