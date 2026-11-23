Las autoridades de Alemania investigan una cadena de amenazas de bomba por correo electrónico que afectó al menos a 450 escuelas.

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Las autoridades de Alemania investigan una cadena de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico a cientos de escuelas, un episodio que afectó al menos a 450 centros y que no ha derivado, por ahora, en indicios de un riesgo concreto para alumnos y personal educativo.

Los mensajes, que en muchos casos llevaban el asunto «La muerte te espera», advertían sobre supuestos explosivos colocados en edificios escolares. La Policía de Turingia abrió una investigación por amenazas de cometer delitos y alteración del orden público, mientras recomendó que las clases continuaran con normalidad.

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La policía de Friburgo, en el suroeste alemán, señaló que 450 escuelas habían sido alcanzadas por las alertas. En Baden-Wurtemberg, las autoridades precisaron que numerosos establecimientos recibieron correos de este tipo.

Según el comunicado difundido por la Policía de Renania-Palatinado, los autores —que aún no han sido identificados— aseguraban haber instalado artefactos explosivos y amenazaban con activarlos. Las fuerzas de seguridad pidieron calma a la comunidad educativa y solicitaron que cada aviso fuese comunicado a las autoridades.

Los mensajes enviados a los centros educativos incluían el asunto «La muerte te espera» y advertían sobre supuestos explosivos. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En Turingia, los mensajes afectaron, entre otras ciudades, a Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Greiz. También se registraron notificaciones en Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Hamburgo, Hesse, El Sarre, Baviera y otras regiones, de acuerdo con Bild.

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Un portavoz del Ministerio del Interior alemán, David Menkel, afirmó que los colegios y los organismos de seguridad regionales están preparados para responder ante este tipo de hechos en función de la evaluación que realicen en cada lugar.

Las autoridades vinculan el episodio con una oleada de falsas alertas en Europa

La policía de Berlín transmitió una valoración similar y consideró que los responsables buscaban generar temor sin ejecutar las amenazas. La agencia Reuters informó que no había elementos que permitieran concluir que las escuelas contactadas afrontaran un peligro inmediato.

El caso se produjo en medio de una sucesión de falsas amenazas de bomba y ciberataques en Europa. En las últimas semanas, incidentes de este tipo afectaron a escuelas, supermercados, bancos de sangre, sistemas de control del tráfico aéreo y emisoras de radio y televisión, con alteraciones en la actividad cotidiana.

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La Policía de Berlín descartó un riesgo inmediato y señaló que los autores de las amenazas buscaban infundir temor en la comunidad educativa. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Más de diez escuelas de España fueron evacuadas la semana anterior tras recibir correos con amenazas. A comienzos de mes, miles de centros educativos de Italia también recibieron mensajes similares y algunas escuelas fueron desalojadas.

Dinamarca también investiga avisos recibidos en varias escuelas

Las autoridades de Dinamarca informaron el lunes de amenazas dirigidas contra varios colegios del país y las calificaron como infundadas. La Policía de Jutlandia Septentrional indicó que, en ese momento, no era necesario evacuar edificios ni adoptar medidas especiales de seguridad.

Las investigaciones en Alemania y Dinamarca continúan para determinar el origen de los correos y establecer si los casos forman parte de una misma campaña.

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