El ataque contra la sede de la Policía Nacional Civil en San Pedro Soloma dejó ocho agentes heridos y dos vehículos incendiados. (Redes Sociales)

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Una turba de vecinos atacó la sede de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, hecho que dejó dos vehículos incendiados, ocho agentes heridos y dos personas capturadas.

El enfrentamiento comenzó la noche del domingo 22 de noviembre y concluyó durante la madrugada de este lunes, cuando los agentes del Núcleo de Reserva de la Comisaría 43 restablecieron el control y rescataron a dos mandos policiales que permanecían retenidos por los pobladores.

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El conflicto se desató luego de que un grupo de habitantes entregara bajo custodia a David Juan Roberto, de 43 años, a quien señalaron de haber herido con un arma cortante a otro individuo en la aldea Majmulja.

Cerca de las 20:00 horas, unas 100 personas rodearon a las fuerzas de seguridad con la intención de linchar al detenido.

Una multitud irrumpió en la subestación municipal, destruyó el mobiliario y facilitó la fuga de dos personas arrestadas. (Redes Sociales)

Los uniformados evacuaron al sospechoso hacia otra localidad para proteger su vida, una medida que incrementó el malestar en la comunidad.

Una hora más tarde, una multitud estimada en 500 personas enardecidas se concentró frente a la subestación municipal, donde únicamente se encontraban siete agentes y un oficial segundo.

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El grupo forzó el ingreso a las instalaciones, prendió fuego a la motocicleta policial HUE-223 y a un automóvil particular consignado, al tiempo que destruyó el mobiliario del recinto.

Durante la irrupción, los manifestantes también facilitaron la fuga de dos personas que se encontraban arrestadas por faltas al orden público.

Vecinos de San Pedro Soloma, Huehuetenango incendiaron vehículos durante disturbios que iniciaron con la captura de una persona acusada de atacar a un residente del lugar. (Video: Redes Sociales)

Los disturbios ocurrieron ente la noche del domingo 22 y la madrugada de este lunes 23 de noviembre, sin que hasta el momento haya algún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil o del Ministerio de Gobernación.

Dos hombres fueron capturados tras retener y desarmar a los uniformados

En medio de los disturbios, seis policías lograron replegarse, mientras que la multitud retuvo al agente Danilo Rivas y al oficial segundo Maynor González. Ambos fueron despojados de sus armas de fuego y de sus teléfonos celulares.

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Hacia las 00:30 horas, refuerzos policiales y líderes comunitarios concretaron un diálogo que permitió la liberación de los rehenes.

En el operativo, las fuerzas de seguridad capturaron a Antonio Pedro Juan, de 22 años, y a Lucas Antonio Gaspar, de 19, a quienes sorprendieron cuando golpeaban físicamente a los agentes.

La Policía Nacional Civil capturó a dos jóvenes señalados por agresiones físicas contra los agentes retenidos. (Redes Sociales)

Los ocho policías afectados fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para ser evaluados por múltiples contusiones.

En las páginas de medios locales se informó sobre el fallecimiento de un agente policial. Incluso, se publicaron imágenes donde uno de los policías está siendo agredido por un grupo de personas, mientras que él se encuentra tirado en el pavimento; pero de manera extraoficial la institución descartó la muerte de integrantes de sus filas.

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Un agente de la Policía Nacional Civil es agredido por una turba que intentaba linchar a un detenido señalado de agredir a otra persona con un arma blanca. Disturbios ocurrieron la noche del domingo 22 y madrugada de este lunes 23 de noviembre. (Video: Redes Sociales)

San Pedro Soloma mantiene registros delictivos bajos frente a la media nacional

Los registros oficiales de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y la PNC sitúan a San Pedro Soloma entre los municipios con menor incidencia de crímenes violentos en Guatemala.

Las estadísticas institucionales reportan una tasa interanual cercana a 1,4 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cifra que ubica a la localidad por debajo del promedio de varios distritos del altiplano.

La mayor parte de los hechos delictivos denunciados en este sector de Huehuetenango corresponde a violencia intrafamiliar, reportes de personas desaparecidas y hurtos a transeúntes.

No obstante, los análisis de seguridad advierten que las tentativas de linchamiento representan un factor constante de conflicto, derivado de la desconfianza vecinal hacia los procedimientos del sistema de justicia formal.

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