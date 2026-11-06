El vicepresidente Ulloa justifica la reelección indefinida de Bukele: “El presidente está joven, puede continuar dos, tres periodos más, lo que el pueblo lo sigue eligiendo”

MADRID, 05/11/2026.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en Madrid. EFE/ Pool EFE / Juanjo Martín SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, confirmó que el país celebrará elecciones generales el 28 de febrero de 2027, comicio en el que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo bajo la figura de la reelección continua. La definición surge de una entrevista concedida en Madrid y recogida por la agencia EFE.

Ulloa participó de un encuentro en Casa de América ese viernes. Allí planteó que la permanencia de Bukele en el poder no tiene fecha de vencimiento prefijada.

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“El presidente está joven, o sea el presidente puede continuar dos, tres periodos más, lo que el pueblo lo sigue eligiendo, porque esa es la otra cosa cuando hablamos de democracia, que es el poder del pueblo”, dijo Ulloa en la entrevista con EFE.

Ulloa también buscará la reelección en 2027

Ulloa integrará la fórmula presidencial junto a Bukele en los próximos comicios. Según las encuestas, ambos parten como favoritos amplios.

El vicepresidente se mostró dispuesto a asumir otro período de seis años si cuentan con el respaldo popular, aunque aclaró que sería su última postulación. Para entonces, según sus propios cálculos, tendría más de 80 años.

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Según explicó el vicepresidente a la agencia EFE, Bukele podría continuar indefinidamente en el poder siempre que el electorado siga votando por él en cada proceso electoral, sin límite de mandatos fijado de antemano más allá de la voluntad popular.

Imagen de archivo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se presentó a la reelección, saluda a sus simpatizantes desde el balcón del Palacio Nacional junto a su esposa, Gabriela de Bukele, el vicepresidente, Félix Ulloa, y su esposa Lilian Alvarenga de Ulloa, tras declararse vencedor en las elecciones presidenciales en San Salvador, El Salvador. 4 de febrero de 2024. REUTERS/Jose Cabezas.

Ulloa respaldó esa postura con datos electorales. Bukele fue reelegido en 2024 con el 85% de los votos, cifra que el vicepresidente contrastó con el 54% obtenido en los comicios de 2019, cuando llegó por primera vez al cargo.

La reforma legislativa que habilitó la reelección indefinida

La posibilidad de que Bukele continúe gobernando sin límites tiene origen legal preciso. La Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el oficialista Nuevas Ideas, aprobó en 2025 una ley que eliminó el tope de dos mandatos presidenciales y extendió el período de gobierno de cinco a seis años.

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La reforma generó un fuerte rechazo. La oposición, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil cuestionaron el trámite exprés de la norma y advirtieron sobre riesgos de concentración de poder y debilitamiento del Estado de derecho, según la agencia.

La campaña presidencial para el comicio de febrero ya comenzó formalmente. El proceso electoral arrancó el 27 de octubre, con Nuevas Ideas buscando extender el mandato de Bukele por un sexenio adicional.

Ulloa defendió el nivel de respaldo popular al mandatario como argumento central de su tesis sobre la reelección indefinida. Las mediciones de aprobación de cara al tercer mandato.

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CID Gallup ubicó a Bukele por encima del 90% de aprobación, con 94% en marzo de 2026 y 92% en octubre.

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a press conference with Peru's President Keiko Fujimori, at the Presidential House in San Salvador, El Salvador, October 29, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Precedentes europeos citados por Ulloa para justificar mandatos prolongados

Para sostener su argumento, el vicepresidente recurrió a ejemplos de democracias europeas con largas permanencias en el poder. Mencionó los 12 años que Felipe González presidió España entre 1982 y 1996, y los 16 años que gobernaron tanto Helmut Kohl en Alemania (1982-1998) como Ángela Merkel en el mismo país (2005-2021).

“Hay un momento en el que el pueblo dice no, ya no, que hay que cambiar por otro, esa es la democracia”, sostuvo Ulloa ante la agencia de noticias.

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El vicepresidente cerró su argumento con una reflexión personal sobre los límites de su propia carrera política. “Yo, por mí, sí sería la última elección porque voy a tener 82 años cuando salga, pero el presidente está joven y si el pueblo quiere que él continúe y él tiene la disposición de hacerlo no veo por qué no”, concluyó ante EFE.