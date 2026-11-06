Estados Unidos

Detuvieron al padre de Meghan Markle por una investigación sobre abuso sexual infantil

La información fue confirmada por autoridades del Departamento de Justicia. Agentes federales arrestaron en Florida al exdirector de fotografía, después de denuncias y procedimientos realizados en Filipinas, México y Estados Unidos

Markle, de 82 años, recibía atención especializada en Florida por un cuadro de demencia cuando fue detenido (Archivo)
Markle, de 82 años, recibía atención especializada en Florida por un cuadro de demencia cuando fue detenido (Archivo)
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Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida en medio de una investigación transnacional por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La información fue confirmada por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Agentes federales detuvieron al hombre de 82 años en una residencia para adultos mayores de Lakeland, donde recibía atención especializada por un cuadro de demencia.

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El padre de Meghan Markle negó las acusaciones antes de su detención (Composición/Archivo)
El padre de Meghan Markle negó las acusaciones antes de su detención (Composición/Archivo)

El fiscal federal interino para el Distrito Central de California, Bill Essayli, indicó que Markle fue arrestado a partir de una denuncia penal federal que le atribuye posesión de material de abuso sexual infantil. Según precisó, el delito puede recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Justicia, el FBI recibió información sobre dos depósitos que Markle alquilaba en el área de Los Ángeles. Con una orden judicial, agentes federales registraron ambos espacios y secuestraron cerca de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos y libros bajo sospecha de contener ese tipo de material.

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Tres de las imágenes analizadas mostrarían a Markle con menores de edad. “Estas acusaciones son graves y perturbadoras. Tenemos la intención de procesar a Markle con el máximo alcance de la ley federal”, dijo Essayli. La acusación constituye la versión de la fiscalía y deberá ser probada en el proceso judicial.

Bill Essayli, fiscal federal interino para el Distrito Central de California, informó en X que Thomas Markle fue detenido y acusado de posesión de material de abuso sexual infantil (X)
Bill Essayli, fiscal federal interino para el Distrito Central de California, informó en X que Thomas Markle fue detenido y acusado de posesión de material de abuso sexual infantil (X)

La investigación abarca Estados Unidos, Filipinas y México

El proceso inició en octubre de 2026, después de que las autoridades de Filipinas informaran que un análisis preliminar detectó archivos de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos electrónicos incautados en una vivienda de Cebú vinculada a Thomas Markle.

De acuerdo con la Policía Nacional de Filipinas, los investigadores analizan al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara. La pesquisa continúa y las autoridades no confirmaron todavía a quién pertenecían los dispositivos ni si Markle aparece en los archivos investigados.

La causa comenzó a tomar dimensión pública cuando Thomas Markle Jr., hijo del exdirector de fotografía y medio hermano de Meghan Markle, aseguró que había encontrado cientos o miles de imágenes y videos entre pertenencias de su padre en Cebú. A partir de esa denuncia, entregó el material a las autoridades filipinas y contactó al FBI.

Un depósito en Baja California también quedó bajo investigación

Thomas Markle fue arrestado en Florida en el marco de una investigación internacional por presunta posesión de material de abuso sexual infantil (The Grosby Group/Archivo)
Thomas Markle fue arrestado en Florida en el marco de una investigación internacional por presunta posesión de material de abuso sexual infantil (The Grosby Group/Archivo)

La investigación sumó otra línea en Rosarito, México, donde agentes de la Fiscalía de Baja California registraron un depósito que había sido alquilado a nombre de Markle. Durante el procedimiento, que contó con una orden judicial, fueron incautados equipos informáticos, cintas de video, memorias USB y publicaciones impresas para su evaluación forense.

El hallazgo en México aún está bajo análisis y no implica, por sí solo, una imputación. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación y asignó el caso a su unidad especializada en el combate a la trata.

Antes de su detención, Markle había negado de manera categórica las acusaciones y las describió como “mentiras enfermizas”. También rechazó tener relación con el depósito investigado en Rosarito.

El deterioro de salud había planteado dudas sobre el proceso

En los últimos días, Thomas Markle había sido trasladado a un centro de cuidados de la memoria en Florida. El padre de la duquesa de Sussex arrastra secuelas de un accidente cerebrovascular y de la amputación de una pierna.

Especialistas consultados previamente por medios británicos señalaron que un diagnóstico de demencia podía condicionar la forma en que las autoridades llevaran adelante un eventual interrogatorio o proceso judicial, pero no impedía una detención si existían elementos suficientes para solicitarla.

Meghan Markle, distanciada públicamente de su padre desde hace años, había expresado que se encontraba “profundamente angustiada” por las informaciones sobre la investigación. Hasta el momento, no hubo una declaración pública de ella tras el arresto.

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