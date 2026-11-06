Mundo

Investigan a un joven por abandonar a su novia a -12°C en la montaña más alta de Alemania

La Policía del Tirol abrió la causa después de que el hombre descendiera al valle y dejara sola a su pareja, que pidió auxilio a 2.500 metros de altitud

La joven años pidió auxilio tras quedar abandonada a 2.500 metros de altitud durante la noche, con -12°C, hielo y nieve en la montaña alemana - REUTERS/Angelika Warmuth TPX IMAGES OF THE DAY
La joven años pidió auxilio tras quedar abandonada a 2.500 metros de altitud durante la noche, con -12°C, hielo y nieve en la montaña alemana - REUTERS/Angelika Warmuth TPX IMAGES OF THE DAY
Guardar

La Policía del Tirol abrió una investigación contra un joven oriundo de Baviera que dejó a su novia sola a 2.500 metros de altitud, en plena noche y bajo temperaturas de -12℃, en la Zugspitze, la montaña más alta de Alemania. El hombre descendió al valle sin ella, entre hielo y nieve. Fue la propia joven quien realizó la llamada de emergencia.

Según informó Euronews, la pareja partió desde Ehrwald, en Austria, el 1 de noviembre a la 1:30 de la madrugada con la intención de ver el amanecer desde la cima. Planeaban ascender por la vía ferrata Stopselzieher, clasificada como leicht (fácil), categoría A/B. Sin embargo, pasada esa cota, la nieve les llegaba hasta las rodillas y el avance se volvió imposible.

PUBLICIDAD

El joven descendió solo y dejó a su pareja bajo la cumbre sin esperar el rescate

Ante la imposibilidad de seguir avanzando, el acompañante optó por bajar solo. La joven, procedente de Baden-Württemberg, quedó sola bajo la cumbre. Entre los montañistas rige una norma básica: permanecer juntos hasta que lleguen los equipos de rescate, algo que el joven no hizo.

Siete miembros del equipo de rescate de montaña de Ehrwald iniciaron el descenso desde la estación superior del teleférico Zugspitzbahn. En un principio, el mal tiempo impedía el uso de un helicóptero. Finalmente, la joven pudo ser evacuada en un helicóptero de la Policía y trasladada al hospital de Garmisch. No sufrió lesiones y recibió el alta inmediatamente tras ser examinada.

PUBLICIDAD

El equipo de Ehrwald, integrado por siete miembros, inició la búsqueda desde la estación superior del teleférico, mientras el mal tiempo retrasaba el traslado aéreo - REUTERS/Lukas Barth
El equipo de Ehrwald, integrado por siete miembros, inició la búsqueda desde la estación superior del teleférico, mientras el mal tiempo retrasaba el traslado aéreo - REUTERS/Lukas Barth

El episodio reaviva el debate por la muerte de una mujer abandonada en el Großglockner

El caso remite a un episodio registrado en enero de 2026. Kerstin G. murió congelada en el Großglockner, la montaña más alta de Austria con 3.798 metros, después de que su pareja la dejara atrás durante una ascensión. Según Euronews, tras la sentencia, muchas mujeres relataron en redes sociales situaciones similares vividas con sus parejas en la montaña.

El fenómeno tiene incluso un nombre: Alpine Divorce (“divorcio en los Alpes”), expresión que describe el abandono de una persona durante una excursión de montaña. El término proviene del relato corto An Alpine Divorce, del escritor Robert Barr, publicado en 1893, que narra la historia de un hombre que planea asesinar a su mujer en las cumbres.

Expertos señalan diferencias de rendimiento y dinámicas de género como factores clave

La Dirección Regional de Policía confirmó que la causa continúa abierta y que la legislación austríaca prevé hasta tres meses de prisión - REUTERS/Angelika Warmuth
La Dirección Regional de Policía confirmó que la causa continúa abierta y que la legislación austríaca prevé hasta tres meses de prisión - REUTERS/Angelika Warmuth

Stefan Winter, representante de la Asociación Alpina Alemana (Deutscher Alpenverein, DAV), explicó a la radiotelevisión bávara BR24 que el problema suele originarse en las brechas de rendimiento entre mujeres y hombres. “A la persona más fuerte le falta a menudo empatía hacia la más débil. Porque uno mismo no tiene ningún problema, está en forma. Por ejemplo, ya se alegra pensando en la cima”, señaló Winter en declaraciones recogidas por el medio.

La socióloga Gitta Axmann, que estudia la influencia de los roles masculinos en el montañismo, aportó otra perspectiva: “¿Cómo se socializa a un hombre o a una mujer, quién está más dispuesto a asumir riesgos, quién es más prudente o más cauteloso en las decisiones? De ahí se deriva también quién lidera y quién no”, declaró.

El caso de la Zugspitze no fue el único de ese fin de semana: un joven alemán también quedó abandonado por sus dos compañeros en el Königsjodler, a 2.600 metros de altitud, en medio de una tormenta de nieve. Según confirmó la Dirección Regional de Policía del Tirol al medio SPIEGEL, el joven bávaro enfrenta cargos “por sospecha de poner en peligro la integridad física”. La causa permanece abierta. En Austria, quien ponga en peligro la seguridad física de otra persona puede recibir una pena de hasta tres meses de prisión.

Temas Relacionados

AustriaAlpinismoAlemaniaRescatePolicía de TirolAltitudMontañas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un neurólogo explicó qué factores pueden elevar el riesgo de Alzhéimer décadas antes de los primeros síntomas

David Perlmutter sostuvo en un pódcast que la resistencia a la insulina puede surgir años antes de la diabetes o los primeros olvidos, y planteó vigilar indicadores tempranos para actuar con antelación

Un neurólogo explicó qué factores pueden elevar el riesgo de Alzhéimer décadas antes de los primeros síntomas

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

El abogado Reza Shafakhah informó que el hombre de 40 años fue detenido en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a viajar a la isla de Kish. La Justicia lo declaró culpable de “corrupción en la tierra”, un delito que contempla la pena capital

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

El Consejo de Seguridad celebró este viernes una nueva ronda de consultas para evaluar a los aspirantes a suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato al frente del organismo internacional concluirá a finales de este año

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales

La convocatoria se produjo después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles contra las condiciones educativas y la falta de recursos en las escuelas secundarias. Los reclamos se ampliaron posteriormente a trabajadores que exigieron mejores salarios y medidas para afrontar el aumento de los gastos cotidianos

Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales

Vladimir Putin recibió al jefe de seguridad del régimen iraní y buscaron fortalecer los lazos bilaterales

La cita entre el presidente ruso y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional incluyó conversaciones sobre una conexión energética que permitiría enviar combustible al país persa. Moscú y Teherán, dos de los países con más sanciones internacionales, estrecharon sus relaciones desde la invasión rusa a Ucrania en 2022

Vladimir Putin recibió al jefe de seguridad del régimen iraní y buscaron fortalecer los lazos bilaterales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Bloqueos de manifestantes afectan Periférico y avenida Carlos Hank González

Renunció el abogado de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez: “No se harán pronunciamientos”

Lalis, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, pidió esclarecer las denuncias contra Gustavo Petro y evitar la revictimización de Deicy Jiménez: “Aquí no nos vamos a hacer responsables de lo que hagan los manes”

Bala que mató a la niña de siete años en Matamoros fue disparada desde helicóptero estatal, admitió la Fiscalía: surge video del ataque

DEPORTES

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

Es uno de los mejores pilotos del año en la Fórmula 1, pero su futuro está en duda y confesó su desesperación: “No sé qué más quieren que haga”

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

Dune 3: Zendaya reveló que el calor extremo del desierto fue el obstáculo más difícil de toda la filmación

Skyler Gisondo reveló que Robin Williams y Ben Stiller lo ayudaron a invitar a su novia al baile de graduación

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000