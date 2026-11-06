Investigan a un joven por abandonar a su novia a -12°C en la montaña más alta de Alemania

La joven años pidió auxilio tras quedar abandonada a 2.500 metros de altitud durante la noche, con -12°C, hielo y nieve en la montaña alemana - REUTERS/Angelika Warmuth TPX IMAGES OF THE DAY

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La Policía del Tirol abrió una investigación contra un joven oriundo de Baviera que dejó a su novia sola a 2.500 metros de altitud, en plena noche y bajo temperaturas de -12℃, en la Zugspitze, la montaña más alta de Alemania. El hombre descendió al valle sin ella, entre hielo y nieve. Fue la propia joven quien realizó la llamada de emergencia.

Según informó Euronews, la pareja partió desde Ehrwald, en Austria, el 1 de noviembre a la 1:30 de la madrugada con la intención de ver el amanecer desde la cima. Planeaban ascender por la vía ferrata Stopselzieher, clasificada como leicht (fácil), categoría A/B. Sin embargo, pasada esa cota, la nieve les llegaba hasta las rodillas y el avance se volvió imposible.

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El joven descendió solo y dejó a su pareja bajo la cumbre sin esperar el rescate

Ante la imposibilidad de seguir avanzando, el acompañante optó por bajar solo. La joven, procedente de Baden-Württemberg, quedó sola bajo la cumbre. Entre los montañistas rige una norma básica: permanecer juntos hasta que lleguen los equipos de rescate, algo que el joven no hizo.

Siete miembros del equipo de rescate de montaña de Ehrwald iniciaron el descenso desde la estación superior del teleférico Zugspitzbahn. En un principio, el mal tiempo impedía el uso de un helicóptero. Finalmente, la joven pudo ser evacuada en un helicóptero de la Policía y trasladada al hospital de Garmisch. No sufrió lesiones y recibió el alta inmediatamente tras ser examinada.

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El equipo de Ehrwald, integrado por siete miembros, inició la búsqueda desde la estación superior del teleférico, mientras el mal tiempo retrasaba el traslado aéreo - REUTERS/Lukas Barth

El episodio reaviva el debate por la muerte de una mujer abandonada en el Großglockner

El caso remite a un episodio registrado en enero de 2026. Kerstin G. murió congelada en el Großglockner, la montaña más alta de Austria con 3.798 metros, después de que su pareja la dejara atrás durante una ascensión. Según Euronews, tras la sentencia, muchas mujeres relataron en redes sociales situaciones similares vividas con sus parejas en la montaña.

El fenómeno tiene incluso un nombre: Alpine Divorce (“divorcio en los Alpes”), expresión que describe el abandono de una persona durante una excursión de montaña. El término proviene del relato corto An Alpine Divorce, del escritor Robert Barr, publicado en 1893, que narra la historia de un hombre que planea asesinar a su mujer en las cumbres.

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Expertos señalan diferencias de rendimiento y dinámicas de género como factores clave

La Dirección Regional de Policía confirmó que la causa continúa abierta y que la legislación austríaca prevé hasta tres meses de prisión - REUTERS/Angelika Warmuth

Stefan Winter, representante de la Asociación Alpina Alemana (Deutscher Alpenverein, DAV), explicó a la radiotelevisión bávara BR24 que el problema suele originarse en las brechas de rendimiento entre mujeres y hombres. “A la persona más fuerte le falta a menudo empatía hacia la más débil. Porque uno mismo no tiene ningún problema, está en forma. Por ejemplo, ya se alegra pensando en la cima”, señaló Winter en declaraciones recogidas por el medio.

La socióloga Gitta Axmann, que estudia la influencia de los roles masculinos en el montañismo, aportó otra perspectiva: “¿Cómo se socializa a un hombre o a una mujer, quién está más dispuesto a asumir riesgos, quién es más prudente o más cauteloso en las decisiones? De ahí se deriva también quién lidera y quién no”, declaró.

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El caso de la Zugspitze no fue el único de ese fin de semana: un joven alemán también quedó abandonado por sus dos compañeros en el Königsjodler, a 2.600 metros de altitud, en medio de una tormenta de nieve. Según confirmó la Dirección Regional de Policía del Tirol al medio SPIEGEL, el joven bávaro enfrenta cargos “por sospecha de poner en peligro la integridad física”. La causa permanece abierta. En Austria, quien ponga en peligro la seguridad física de otra persona puede recibir una pena de hasta tres meses de prisión.