La Copa Oro 2027 renueva su formato para garantizar más duelos entre las élites del fútbol de la Concacaf

La definición por el título está fijada para un domingo, después de los cuartos previstos para los días 3 y 4 y las semifinales programadas para el 7 y 8. (Cortesía: Concacaf)

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La Copa Oro de Concacaf estrenará un formato de dos grupos de ocho selecciones en 2027, con cuatro partidos para cada equipo antes de las eliminatorias y una competencia que se jugará del 17 de junio al 11 de julio.

El sorteo oficial se realizará el 8 de abril de 2027. La fase de grupos se disputará hasta el 30 de junio, mientras que los cuartos de final están previstos para el 3 y 4 de julio, las semifinales para el 7 y 8, y la final para el domingo 11.

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Las 16 selecciones participantes dejarán atrás el esquema de cuatro grupos de cuatro equipos. En su lugar, competirán en dos zonas de ocho, donde cada combinado disputará cuatro partidos ante rivales diferentes, uno más que en las ediciones anteriores.

Dos grupos de ocho equipos y una tabla por zona

Los participantes serán distribuidos en ocho bombos de dos equipos de acuerdo con el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Durante el sorteo, un seleccionado de cada bombo irá a uno de los dos grupos.

El torneo se jugará del 17 de junio al 11 de julio, con cuatro encuentros por combinado antes de la ronda de eliminación directa y una tabla única en cada zona. (Cortesía: Concacaf)

Una vez conformadas las zonas, los equipos serán organizados en cuatro rangos de clasificación. Cada uno enfrentará a un rival de cada rango, según una matriz de cruces predeterminada que buscará equilibrar los enfrentamientos entre selecciones de distintas posiciones en el ranking.

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Las ocho selecciones de cada grupo compartirán una misma tabla de posiciones. Los cuatro mejores equipos de cada zona accederán a la fase de eliminación directa, que reunirá a ocho participantes.

Los cuartos de final enfrentarán a los clasificados con mejor ubicación contra los de menor posición en la etapa inicial. El cuadro del torneo determinará luego los cruces de semifinales, antes de la definición por el título.

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, sostuvo que el cambio apunta a aumentar los cruces entre los equipos mejor ubicados desde el comienzo del certamen. “Nuestros aficionados quieren ver a las mejores selecciones de nuestra región enfrentarse entre sí, y este formato creará más oportunidades para que esos encuentros se produzcan desde las primeras etapas de la competencia”, afirmó.

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El dirigente añadió que el sistema exigirá resultados desde la fase inicial: “Cada partido será importante, ya que las selecciones se enfrentarán a una combinación equilibrada de rivales y competirán por un puesto en las rondas finales. Creemos que esto hará que la Copa Oro sea más competitiva y emocionante desde el primer partido hasta la Final”.

Quince cupos por clasificación y Arabia Saudita como invitada

Quince de las 16 plazas se definirán mediante la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 y la ronda preliminar de la Copa Oro, conocida como Prelims. Arabia Saudita participará como nación invitada.

Ocho selecciones de la confederación obtendrán el pase directo a través de la Liga de Naciones en noviembre de 2026. Los siete cupos restantes se resolverán en los Prelims, programados para marzo de 2027.

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Concacaf informó que los detalles sobre el calendario de partidos, las sedes y la venta de boletos se comunicarán próximamente.