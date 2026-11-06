BTS suma conciertos a su gira “ARIRANG” y prepara nuevos lanzamientos grupales y solistas para 2027

HYBE alcanzó ingresos trimestrales récord de 1,5257 billones de wones en el tercer trimestre de 2026, impulsada por la gira de BTS - (DF Entertainment)

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HYBE confirmó durante el balance de resultados del tercer trimestre de 2026, que BTS agregará más fechas a su gira mundial “ARIRANG” y que tanto proyectos grupales como solistas ya están en desarrollo para cuando el tour concluya.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la compañía, Lee Jae-sang, quien señaló que el grupo continuará activo en múltiples frentes tras el cierre de la gira, aunque sin precisar fechas ni proyectos concretos. “Planeamos anunciar fechas adicionales para la gira y también estamos preparando las actividades grupales posteriores al tour, incluyendo proyectos conjuntos y solistas”, afirmó Lee, según The Korea Herald.

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Al ser consultado sobre los planes para la segunda mitad del próximo año, el ejecutivo declinó dar detalles y pidió a los inversores confiar en el historial de la empresa: “Ningún mercado musical en el mundo anuncia sus planes con un año de anticipación”.

HYBE confirmó que BTS agregará fechas a la gira mundial “ARIRANG” y prepara proyectos grupales y solistas para después del tour - (X/@bts_bighit)

HYBE registra el mejor trimestre de su historia gracias a la gira

Los resultados financieros presentados ese mismo día confirman el impacto económico de la gira. HYBE cerró el tercer trimestre con ingresos consolidados de 1,5257 billones de wones y una ganancia operativa de 188.500 millones de wones, ambas cifras récord en la historia de la compañía. Los ingresos crecieron un 109,8% respecto al mismo período del año anterior, mientras que la ganancia operativa revirtió una pérdida de 42.200 millones de wones registrada en el tercer trimestre de 2025.

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Los ingresos acumulados hasta el tercer trimestre de 2026 ascienden a 3,674 billones de wones, lo que coloca a la empresa a un paso de convertirse en la primera agencia de entretenimiento musical de Corea del Sur en superar los 4 billones de wones en ingresos anuales.

Los conciertos y el merchandising lideran el crecimiento financiero

La gira “ARIRANG” fue el principal motor del crecimiento. Los ingresos por conciertos alcanzaron los 726.800 millones de wones, el mayor registro en un solo trimestre para la compañía, respaldado en parte por la participación de otros artistas del sello como ENHYPEN, LE SSERAFIM y ILLIT, entre otros. Los ingresos por merchandising y licencias también batieron un récord trimestral, con 334.600 millones de wones.

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Lee Jae-sang evitó precisar los planes de BTS para 2027 y pidió a los inversores confiar en el historial de HYBE - (HYBE/ BIG HIT)

Durante la etapa norteamericana de la gira —45 días, 12 ciudades— alrededor de un millón de fans visitaron los sitios oficiales de venta de merchandising y se comercializaron más de 2 millones de artículos, según datos de HYBE. Solo el merchandising vendido en América del Norte durante el trimestre generó 107.000 millones de wones.

La empresa subrayó que logró superar el modelo tradicional de ventas concentradas al inicio del tour y construir una estructura de compras recurrentes a lo largo de toda la gira. HYBE indicó que aplicará este modelo a otros artistas del sello.

BTS convoca a 70.000 espectadores por show en Europa y Estados Unidos

La gira, que comenzó el 9 de abril de 2026 en el Complejo Deportivo de Goyang, Corea del Sur, comprende actualmente 82 fechas en 34 ciudades de 23 países en Asia, América del Norte, Europa y América Latina, lo que la convierte en la gira más grande jamás montada por un artista surcoreano. Los siete integrantes —RM, Jin, Jimin, Jung Kook, SUGA, V y j-hope— atrajeron cerca de 70.000 espectadores por espectáculo en sus paradas europeas y norteamericanas.

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Los conciertos de HYBE generaron 726.800 millones de wones en el trimestre, mientras el merchandising y las licencias sumaron 334.600 millones - (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

Tras concluir 14 shows en cinco ciudades de América del Sur en octubre, el grupo retomará la gira el 19 de noviembre en Kaohsiung, Taiwán, antes de continuar por otras ciudades de Asia y Australia. Las últimas fechas confirmadas hasta ahora llevan al grupo al Philippine Sports Stadium de Bulacan, Filipinas, en marzo de 2027.

Los planes poscircuito, segunda apuesta para sostener el impulso

Lee también abordó la dependencia estructural de la empresa respecto al grupo. “Hemos hecho grandes esfuerzos para diversificar esa dependencia desde el punto de vista de los negocios”, afirmó, aunque reconoció que el crecimiento acelerado de los artistas emergentes de HYBE suele quedar opacado por el éxito de BTS. Según el ejecutivo, los procesos de desarrollo que antes tomaban cuatro o cinco años desde el debut ahora se completan en uno o dos.

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La empresa trabaja en un modelo de doble vía para el período posterior a la gira: nuevos lanzamientos grupales para capitalizar el impulso colectivo, junto con proyectos individuales para cada uno de los siete integrantes.

La etapa norteamericana de la gira “ARIRANG” vendió más de 2 millones de artículos de merchandising y recaudó 107.000 millones de wones - (BTS)

Este esquema, según HYBE, es central en su estrategia de desarrollo artístico multidimensional contemplada en los contratos plurianuales vigentes de los miembros.

El álbum “ARIRANG”, quinto disco de estudio del grupo en idioma coreano, fue publicado en marzo de 2026 y vendió 3,98 millones de copias en sus primeras 24 horas, superando en un solo día el récord de primera semana que el propio grupo había establecido con “Map of the Soul: 7” en 2020.

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Las proyecciones de ingresos totales para la gira completa oscilan entre USD 1.300 millones y USD 1.870 millones, en comparación con los aproximadamente USD 2.070 millones recaudados por la Eras Tour de Taylor Swift en 149 conciertos.