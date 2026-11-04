Fabián Calle analizó el futuro de Trump tras la derrota electoral: “El Partido Republicano no puede prescindir de él”

El analista Fabián Calle remarcó que el Partido Republicano no puede prescindir del tercio del electorado fiel a Donald Trump

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La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término abrió un nuevo escenario político en Estados Unidos y profundizó las dudas sobre el futuro del Partido Republicano. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, revirtieron bancas en estados como Texas, Kansas y Carolina del Sur y dejaron al presidente frente a un Poder Legislativo opositor. Para el analista internacional Fabián Calle, el resultado no solo limita la capacidad de acción de la Casa Blanca: también complica los planes del mandatario para ordenar su sucesión.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Calle analizó las consecuencias de los comicios, el impacto económico de la guerra con Irán y las perspectivas de la relación entre Washington y América Latina. En su diagnóstico, la derrota republicana debe entenderse tanto por sus efectos institucionales como por las tensiones que anticipa dentro del oficialismo.

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El especialista comenzó por relativizar la magnitud de las pérdidas republicanas al compararlas con otros antecedentes electorales. Según explicó, desde 1946 los oficialismos estadounidenses perdieron, en promedio, 26 bancas en la Cámara de Representantes durante las elecciones de medio término. En esta oportunidad, los republicanos cedieron 25.

Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso tras revertir bancas republicanas en estados como Texas y Kansas (REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

“Clinton perdió 63. Obama, 56”, recordó. En el Senado, en cambio, el retroceso fue mayor: los republicanos perdieron siete escaños, frente a un promedio histórico de cuatro.

Para Calle, la particularidad de estos comicios no estuvo solamente en los números, sino en el clima de confrontación política que rodeó el resultado. “Lo que cambió no es tanto los números, que son relativamente bajos en cantidad de pérdida de representantes, sino cómo se vive”, explicó.

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La derrota que complica la sucesión de Trump

Uno de los principales efectos políticos de la elección será la disputa por el liderazgo republicano de cara a 2028. Sin posibilidades de buscar otra reelección, Trump deberá convivir con dirigentes que aspiran a sucederlo y que, al mismo tiempo, necesitan conservar el respaldo de su electorado.

Calle consideró que el resultado legislativo puede reducir la capacidad del presidente para imponer un candidato. “Esta derrota republicana le dificulta un poco a Trump marcar el sucesor”, afirmó.

El analista Fabián Calle remarcó que el Partido Republicano no puede prescindir del tercio del electorado fiel a Donald Trump (REUTERS/Eric Lee/Pool)

Entre los posibles protagonistas de esa competencia mencionó al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al gobernador de Florida Ron DeSantis. Sobre Vance y Rubio, destacó sus perfiles diferentes: “Vance es MAGA puro, él es MAGA. Trump es un neoyorquino pragmático que navega los vientos. Y Rubio, bueno, es el latino exitoso”.

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El analista también interpretó que Trump ha evitado darle demasiado protagonismo a cualquiera de sus posibles herederos. “Ha jugado levantando a Rubio; en vez de empoderarlo a Vance desde el primer momento, lo ha tenido siempre cortito con la figura de Rubio”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el presidente todavía conserva una influencia decisiva dentro del partido. La próxima candidatura republicana deberá contemplar el peso de su núcleo electoral, incluso si el liderazgo comienza a desplazarse hacia otras figuras.

“La gente más capaz del Partido Republicano sabe que no se puede solo con Trump, pero tampoco se puede sin Trump”, resumió Calle. Y agregó: “El 30% podés no ganar, pero podés hacer perder”.

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El retroceso legislativo complica la capacidad de Donald Trump para designar a su sucesor político de cara a las elecciones de 2028 (REUTERS/Evan Vucci)

El costo económico de la guerra con Irán

Para el especialista, uno de los factores que contribuyeron al desgaste electoral republicano fue el impacto económico de la guerra con Irán. Calle identificó el conflicto como uno de los principales errores de la administración Trump, por sus consecuencias sobre los combustibles y los costos de producción.

“La economía sufrió el simbronazo de, para mí, el peor error de la administración Trump, que es la guerra de Irán”, sostuvo.

Según explicó, el enfrentamiento se prolongó mucho más de lo previsto y terminó trasladando sus costos a la economía cotidiana. “Ha duplicado el precio del diésel, que eso ha generado todo un efecto en la economía: el aumento de los fertilizantes, el aumento del aluminio”, detalló.

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Calle aclaró que Estados Unidos mantenía indicadores económicos relativamente sólidos antes de la escalada militar, sin problemas significativos de desempleo o inflación. Sin embargo, el encarecimiento de los combustibles terminó afectando directamente el poder adquisitivo. “Ha sido un choque en el bolsillo”, sintetizó.

También vinculó el retroceso republicano con la estrategia migratoria del presidente. A su entender, la exposición pública de las deportaciones generó un malestar que trascendió a los sectores directamente afectados por esas medidas y alcanzó a parte de la comunidad latina.

Donald Trump conserva amplias facultades ejecutivas en materia de política exterior y en herramientas financieras como los acuerdos de swap (REUTERS/Evan Vucci)

“Obama lo hacía calladito y la administración Trump lo hacía de manera grandilocuente”, comparó. Según Calle, el discurso del mandatario provocó que muchos latinos se sintieran incluidos en una generalización sobre la inmigración ilegal. Consideró que esa reacción ayuda a explicar el resultado adverso en Texas.

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Pese a la pérdida del Congreso, el analista descartó que Trump quede sin capacidad de gobierno. “Esta idea que Trump es, o como cualquier presidente que pierde una elección de medio término, un pato rengo que queda inmóvil, no es así”, afirmó.

Su margen de acción se reducirá especialmente en la agenda doméstica, donde deberá negociar con una oposición fortalecida. Sin embargo, conservará atribuciones importantes en política exterior y económica. “Conserva mucho poder en todo lo que es uso de la fuerza, en el uso, por ejemplo, de swap, que es un tema que interesa mucho a la Argentina”, señaló.

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China, América Latina y el margen de maniobra argentino

Al analizar las consecuencias regionales, Calle advirtió sobre un error frecuente en la interpretación de la política estadounidense: trasladar las divisiones partidarias de Washington a las relaciones internacionales sin considerar los intereses estratégicos que comparten republicanos y demócratas.

“Lo peor que podemos hacer es filtrar la elección americana con la chiquita nuestra”, planteó.

Para el especialista, la principal prioridad de Estados Unidos en América Latina durante las próximas décadas será limitar la influencia china. “El objetivo estratégico de Estados Unidos en América Latina en las próximas décadas es neutralizar a China”, afirmó.

El analista descartó un efecto determinante de los comicios de Estados Unidos sobre el futuro político del gobierno de Javier Milei (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

En ese sentido, consideró que la presión de Washington sobre los gobiernos que mantengan vínculos estrechos con Beijing no dependerá del partido que ocupe la Casa Blanca. “Cualquier actor político, no importa qué estética tenga, que favorezca a China o que Estados Unidos vea que favorezca a China, va a ser atacado por todos los medios, por demócratas y republicanos”, advirtió.

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Calle también se refirió a Brasil y a la relación entre Lula da Silva y Washington. Cuestionó las lecturas que presentan al país como un bloque político homogéneo y destacó el peso territorial y económico de los gobernadores de derecha. Sobre el vínculo bilateral, sostuvo que dependerá de la capacidad del presidente brasileño para mantener una orientación pragmática.

En cuanto a la Argentina, descartó que el resultado electoral estadounidense determine por sí mismo el futuro político del gobierno de Javier Milei. Para Calle, la continuidad presidencial dependerá principalmente de la evolución de las variables económicas internas.

“El argentino no vota mirando a Trump, mirando a Lula, no importa”, sostuvo. En cambio, identificó tres condiciones que pueden favorecer una reelección: estabilidad cambiaria, inflación controlada y un mercado laboral que no registre un deterioro significativo.

“Un presidente que llega con un dólar estable, que llega a una inflación que no se espiraliza, que llega a una tasa de desempleo que no se espiraliza, tiene altísima posibilidad de reelegir”, concluyó.

Por último, el analista volvió sobre el conflicto con Irán y consideró que el costo económico y electoral de una nueva escalada podría favorecer una salida negociada. Mencionó las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán con mediación de Qatar y planteó que las próximas semanas serían determinantes para evaluar las posibilidades de un acuerdo.

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