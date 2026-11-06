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Murió una sobreviviente del Holocausto que había sido herida en el ataque de Bondi Beach

Eva Geller tenía 90 años. Falleció este viernes tras permanecer casi un año bajo atención médica por el tiroteo ocurrido en diciembre de 2025 durante una celebración de Janucá

El ataque contra una celebración de Janucá en Bondi Beach dejó 15 muertos y alrededor de 40 heridos (REUTERS/Flavio Brancaleone)
El ataque contra una celebración de Janucá en Bondi Beach dejó 15 muertos y alrededor de 40 heridos (REUTERS/Flavio Brancaleone)
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Eva Geller, sobreviviente del Holocausto de 90 años, murió casi un año después de haber resultado herida en el ataque terrorista contra una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney. La mujer permanecía bajo atención médica desde el tiroteo del 14 de diciembre de 2025 y falleció luego de ser internada nuevamente.

La muerte fue confirmada el viernes por referentes de la comunidad judía australiana y por autoridades de Nueva Gales del Sur. De acuerdo con Reuters, la Policía estatal informó que trabaja con la oficina del forense y espera asesoramiento adicional para establecer las circunstancias del fallecimiento y su eventual relación con las heridas que sufrió durante el atentado.

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Geller había nacido en Rumania y escapó del Holocausto junto con su familia cuando era niña. Después se radicó en Australia, donde formó una familia. El rabino Aron Moss, de la sinagoga Nefesh de Sídney, la definió como madre, abuela y bisabuela, además de una persona que mantuvo una actitud positiva a lo largo de los meses posteriores al ataque.

Según un referente de la comunidad judía citado por The Guardian, Geller había entrado y salido del hospital durante el último año como consecuencia de las lesiones. La mujer había vuelto a ser internada tras desarrollar una infección y murió después de sufrir un accidente cerebrovascular. Su familia pidió privacidad mientras atraviesa el duelo.

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El rabino Moss señaló, en declaraciones recogidas por Associated Press, que los médicos le habían dicho que no volvería a caminar después de recibir un disparo en una pierna. Sin embargo, logró recuperarse y volvió a hacerlo con la ayuda de un bastón. “A través de su determinación, se levantó y caminó otra vez”, afirmó el religioso.

Eva Geller, sobreviviente del Holocausto, murió a los 90 años tras permanecer casi un año bajo atención médica por las heridas sufridas en Bondi Beach (ABC/Cortesía de la familia Geller)
Eva Geller, sobreviviente del Holocausto, murió a los 90 años tras permanecer casi un año bajo atención médica por las heridas sufridas en Bondi Beach (ABC/Cortesía de la familia Geller)

La investigación deberá determinar si la muerte modifica la causa judicial

El ataque ocurrió el 14 de diciembre de 2025, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra quienes asistían a un festejo de Janucá en Bondi Beach. Quince personas de entre 10 y 87 años murieron y alrededor de 40 resultaron heridas, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades y citados por The Guardian y AP.

Uno de los atacantes, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la Policía en el lugar. Su hijo, Naveed Akram, sobrevivió tras resultar herido y quedó detenido. Las autoridades sostienen que los atacantes habrían actuado inspirados por el Estado Islámico, una hipótesis que integra la investigación judicial abierta tras la masacre.

Naveed Akram enfrenta 15 cargos de homicidio, 43 de intento de asesinato y uno por la comisión de un acto terrorista, según AP. También está acusado de otros delitos vinculados al ataque. El imputado todavía no presentó una declaración de culpabilidad o inocencia, y su próximo comparendo ante la Justicia está previsto para el 24 de febrero de 2027.

La Policía de Nueva Gales del Sur indicó que el análisis del forense será determinante para establecer el nexo entre la muerte de Geller y las lesiones que padeció desde el tiroteo. Hasta el momento, las autoridades no comunicaron si la fiscalía buscará modificar los cargos que pesan sobre Naveed Akram a partir del fallecimiento de la mujer.

La causa deberá llegar luego a la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, donde los fiscales prevén definir qué imputaciones serán elevadas a juicio. La decisión dependerá, entre otros elementos, de la investigación forense sobre las condiciones médicas que llevaron a la muerte de Geller casi doce meses después del ataque.

Referentes de la comunidad judía australiana expresaron sus condolencias tras la muerte de Eva Geller (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
Referentes de la comunidad judía australiana expresaron sus condolencias tras la muerte de Eva Geller (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Autoridades australianas expresaron sus condolencias a la familia y a la comunidad judía

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó su pesar por el fallecimiento de Geller y sostuvo que el atentado cambió su vida para siempre. “Eva debería haber podido celebrar Janucá en paz y seguridad”, afirmó en una declaración oficial citada por AP. También manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y a la comunidad judía del país.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó como “desgarradora” la noticia de su muerte. “Casi un año después, seguimos viviendo con el dolor y las consecuencias de ese acto”, señaló. El funcionario agregó que las autoridades no olvidarán a Geller ni a las demás personas cuya vida quedó afectada por el atentado.

La dirigente opositora Kellie Sloane, representante del distrito electoral de Vaucluse, que incluye Bondi Beach, dijo que la muerte de Geller vuelve a poner de relieve el sufrimiento que persiste entre sobrevivientes, familiares de las víctimas y equipos de emergencia que intervinieron durante el ataque.

El funeral de Geller fue programado para el lunes. En paralelo, una investigación respaldada por el Gobierno australiano sobre el antisemitismo, convocada después de la masacre, tiene previsto presentar sus conclusiones el 18 de diciembre.

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