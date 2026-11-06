El Salvador

Jorge Méndez, el delantero que aceptó de inmediato su primera convocatoria a El Salvador tras superar una etapa de lesiones

El proceso de naturalización, impulsado en pocas semanas, abre un debate sobre las estrategias de los combinados centroamericanos para elevar su nivel competitivo mediante la incorporación de jugadores formados en el exterior

Jorge Méndez recibió su primera convocatoria con El Salvador para enfrentar a San Martín en el play-in rumbo a la Copa Oro 2027. (Imagen de cortesía)
Jorge Méndez recibió su primera convocatoria con El Salvador para enfrentar a San Martín en el play-in rumbo a la Copa Oro 2027. (Imagen de cortesía)
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El futbolista JorgeMéndez viajará la próxima semana a El Salvador para incorporarse al proceso de la selección salvadoreña, una decisión que aceptó tras las gestiones para su nacionalización y después de atravesar lesiones que afectaron su carrera. El jugador confirmó su llegada en una entrevista con El Gráfico.

Méndez disputará un partido este fin de semana antes de emprender el viaje. Las conversaciones formales para que representara a El Salvador comenzaron hace entre tres semanas y un mes, período en el que se avanzó con el trámite de nacionalización.

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El contacto familiar y la llamada del entrenador

El vínculo con el fútbol salvadoreño se sostuvo durante años a través de su padre y de Hugo Alvarado. Méndez explicó que ambos habían mantenido comunicación desde hacía tiempo, aunque el proceso tomó impulso cuando recibió el llamado del entrenador Polido Gómez, a quien conocía de su etapa en Panamá.

El futbolista señaló que la respuesta fue inmediata, aun sin haber conversado en detalle sobre la función que tendrá dentro del equipo. “Nunca le puse peros ni nada, le acepté de inmediato”, afirmó sobre la propuesta.

El atacante panameño, quien también puede desempeñarse como lateral derecho, afirmó que el torneo actual ha sido uno de sus mejores a nivel físico. Su llegada a la selección salvadoreña se concretó en menos de un mes. (Imagen de cortesía)
El atacante panameño, quien también puede desempeñarse como lateral derecho, afirmó que el torneo actual ha sido uno de sus mejores a nivel físico. Su llegada a la selección salvadoreña se concretó en menos de un mes. (Imagen de cortesía)

La convocatoria llegó luego de un período complejo. Méndez recordó que integró selecciones juveniles y también la selección mayor de Panamá, pero atravesó dificultades en su recorrido profesional y padeció lesiones.

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“La pasé muy difícil, después pasan las lesiones y bueno, gracias a Dios llegó esta oportunidad, esta linda oportunidad”, sostuvo. El jugador añadió que le genera “mucha ilusión jugar y tomar esta oportunidad”.

Un jugador de banda con funciones defensivas y ofensivas

Méndez se siente más cómodo por la derecha, aunque afirmó que puede desempeñarse en todas las posiciones de la línea de ataque. Durante el actual torneo ha actuado como lateral derecho, una función que también ocupó durante buena parte de su carrera.

Su polivalencia le permite alternar entre tareas ofensivas y defensivas, según las necesidades del equipo. El jugador consideró que el entrenador conoce sus características y las posiciones que puede cubrir.

El estado físico aparece como otro punto de su preparación para el desafío con El Salvador. Méndez dijo que este torneo ha sido uno de sus mejores en relación con las lesiones, después de etapas en las que sufrió molestias recurrentes.

“Nos hemos estado preparando de la mejor manera en todo el sentido de la palabra”, expresó. Su padre mantuvo el contacto con Hugo Alvarado hasta que se concretó la oportunidad de integrarse a la selección salvadoreña.

El atacante del San Francisco de Panamá aceptó de inmediato la oportunidad de sumarse a la selección salvadoreña. (Imagen de cortesía)
El atacante del San Francisco de Panamá aceptó de inmediato la oportunidad de sumarse a la selección salvadoreña. (Imagen de cortesía)

El delantero participó en el Apertura panameño y disputó 67 minutos el domingo, cuando su equipo perdió 3-1 ante el CAI de La Chorrera.

Brayan Gil marcó para el Baltika Kaliningrado en el empate frente al Akron Togliatti, por la Liga Premier de Rusia. El atacante salvadoreño jugó 72 minutos y volvió a anotar durante la jornada del fin de semana.

En la MLS, Nathan Ordaz fue titular con DC United en la derrota 3-0 ante el Columbus Crew. El delantero permaneció 60 minutos en el campo, en un partido que terminó con otra caída de su equipo en el cierre de la temporada.

Méndez, de 25 años, puede desempeñarse como mediapunta o extremo y tiene experiencia en el fútbol panameño y colombiano. En Polonia, Joshua Pérez disputó 62 minutos con el Odra Opole, que perdió 3-0 frente al Polonia Bytom por la Betclic.

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