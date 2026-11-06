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Dune 3: Zendaya reveló que el calor extremo del desierto fue el obstáculo más difícil de toda la filmación

La artista contó en una entrevista que el sol era tan intenso que le impedía controlar su rostro, mientras que Pattinson describió condiciones igualmente agotadoras

La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)
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Zendaya confesó que el calor extremo del desierto fue el mayor desafío físico de su carrera al filmar Dune: Part Three, la tercera y última entrega de la trilogía de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, que llega a las salas el 18 de diciembre.

La actriz, de 30 años, describió en una entrevista con The New York Times la dificultad de mantener la concentración y la expresión correcta mientras el sol del desierto la dejaba sin recursos. “Hay escenas en las que el sol es tan brillante que intento dar una expresión facial que no sea ‘Zendaya frunce el rostro como si sintiera dolor’ y físicamente no puedo”, relató. “Solo sudaba a chorros, tratando de concentrarme, de mantener los ojos abiertos todo lo que podía.”

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"Duna: parte 2" (Warner Bros)
Zendaya afirmó que el calor extremo del desierto fue el mayor desafío físico durante el rodaje de Dune: Part Three -(Warner Bros)

Para enfrentar las condiciones, el equipo debía comenzar su jornada antes del amanecer. La rutina consistía en que los actores se ponían las prótesis “mientras todavía hace fresco”, según explicó la artista. Entre sus compañeros, fue Robert Pattinson quien siempre ocupó el primer turno en la silla de maquillaje.

Pattinson, de 40 años, también habló de las exigencias del rodaje. “El desierto es otro nivel”, afirmó el actor en declaraciones al mismo medio. Describió una secuencia particular en la que debía trabajar dentro de una nave espacial, sobre un gimbal, en el borde de una duna de arena, junto a una maqueta de un gusano de arena de 107 metros (350 pies) de largo. A pesar de las condiciones, el actor se mostró enfático: “No hay nada negativo. Salvo que te drenen el sudor de la parte superior de la cabeza y te salgan burbujas de sudor abultadas.”

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Imagen de Duna parte dos
El equipo de Dune: Part Three iniciaba las jornadas antes del amanecer para aplicar las prótesis mientras el clima era fresco -(Créditos: Warner Bros.)

Dune: Part Three adapta El mesías de Dune, la segunda novela de la saga escrita por Frank Herbert, llega a los cines el 18 de diciembre y está ambientada 17 años después de los eventos de las dos primeras películas. La historia retoma a Paul Atreides —interpretado por Timothée Chalamet, de 30 años—, ahora convertido en emperador del universo, que debe sostener una paz frágil mientras enfrenta una conspiración que busca derrocarlo.

La trama también sitúa a Chani —personaje de Zendaya— en el centro de un triángulo amoroso con Paul y la princesa Irulan, rol que recae sobre Florence Pugh. El padre de Irulan, el emperador Shaddam IV, fue interpretado por Christopher Walken en la entrega anterior.

Dune 2 (Warner Bros.)
Robert Pattinson describió el rodaje en el desierto como exigente durante una secuencia con una nave espacial y un gusano de arena de 107 metros - (Warner Bros.)

Zendaya no ocultó el peso emocional que estos años de rodaje tuvieron para ella. “Han significado tanto para mí a lo largo de los años”, declaró la actriz a People, durante un evento de presentación del tráiler. “Tienen un lugar muy especial en mi corazón, y toda esta gente también. Estoy muy emocionada, muy agradecida de ser parte de esto.”

Un fenómeno que creció con los años

La trilogía no llegó a este punto de forma sencilla. Dune: Part One, estrenada en 2021, enfrentó condiciones adversas desde el inicio: su lanzamiento simultáneo en salas y en la plataforma HBO Max limitó su impacto en el mercado estadounidense, donde recaudó apenas USD 93 millones. Sin embargo, el público internacional compensó esa brecha y la película cerró con USD 411 millones en todo el mundo, contra un presupuesto de USD 165 millones. La Academia de Hollywood reconoció la película con 10 nominaciones al Óscar, de las que se llevó seis estatuillas, entre ellas mejor fotografía, montaje, diseño de producción, efectos visuales, sonido y banda sonora original.

Duna Parte 2 - Dune parte 2 - Duna parte dos - Dune parte dos - Timothée Chalamet - Zendaya - Warner Bros
Dune: Part Three adapta El mesías de Dune, la segunda novela de la saga escrita por Frank Herbert - Warner Bros

Dune: Part Two, en cambio, llegó en 2024 con el viento a favor —aunque retrasada por la huelga de guionistas de Hollywood— y se convirtió en un golpe de taquilla de otra magnitud. Con un presupuesto de USD 190 millones, la secuela recaudó USD 282 millones solo en Estados Unidos y alcanzó los USD 715 millones a nivel global. También cosechó cinco nominaciones al Óscar, con dos premios: sonido y efectos visuales. En conjunto, las dos primeras entregas superaron los USD 1.000 millones de recaudación mundial, una cifra que consolida a la franquicia como una de las más exitosas de la ciencia ficción contemporánea.

Ahora, con Dune: Part Three en camino, las dos películas anteriores volverán a las salas a partir del 13 de noviembre en un maratón de un día, con funciones individuales disponibles hasta el 18 del mismo mes. La iniciativa incluye un adelanto exclusivo de la tercera entrega, en un movimiento pensado para preparar al público antes del estreno del 18 de diciembre.

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