El Salvador busca atraer capital argentino mediante nuevo acuerdo de protección a inversiones

Avalan un acuerdo de inversiones con Argentina que reemplazaría el tratado de 1996 (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

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La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para que el pleno ratifique el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Argentina, firmado el 25 de septiembre de 2026 durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores comparecieron ante los diputados para explicar el alcance del instrumento, que reemplazaría un convenio bilateral suscrito por ambos países en 1996.

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El jefe del Departamento de Negociación y Tratados de la Cancillería, Lisandro Landaverde, señaló que el acuerdo busca establecer obligaciones internacionales para proteger las inversiones lícitas de salvadoreños y argentinos en el territorio de la otra parte.

“Se busca reducir la incertidumbre jurídica” mediante disposiciones sobre trato a las inversiones, protección patrimonial, transferencias de capitales y solución de controversias, explicó el funcionario ante la comisión legislativa.

El acuerdo reemplazaría el tratado bilateral firmado en 1996

Comisión legislativa avala ratificación del acuerdo de protección recíproca de inversiones con Argentina (Captura de video)

El nuevo texto dejaría sin efecto el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones que El Salvador y Argentina suscribieron hace tres décadas, según expuso Landaverde. La actualización responde a los cambios en las normas y prácticas internacionales vinculadas a la inversión extranjera.

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El funcionario indicó que el tratado ofrecería reglas recíprocas y previsibles para los inversionistas de ambos países. Entre sus disposiciones figuran mecanismos para resolver controversias, reglas sobre transferencias y compensaciones en caso de expropiación, bajo las condiciones definidas en el convenio.

El acuerdo también preserva la facultad de los Estados de aplicar políticas públicas en áreas como salud, medioambiente, seguridad y derechos humanos. A la vez, incorpora principios vinculados con prácticas empresariales responsables y el respeto de los derechos laborales.

La Cancillería espera atraer capital argentino y ampliar negocios salvadoreños

El jefe del Departamento de Política Económica Internacional de la Cancillería, Néstor Gámez, sostuvo que la ratificación permitiría fortalecer el marco jurídico para que empresas argentinas se instalen o amplíen sus operaciones en El Salvador.

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Según expuso, esas inversiones podrían generar empleos, contrataciones de proveedores nacionales y oportunidades para el sector productivo salvadoreño. La cartera de Relaciones Exteriores identificó áreas con potencial para nuevos proyectos, entre ellas agroindustria, manufactura especializada, infraestructura, tecnología, logística y servicios.

Comisión avala ratificar acuerdo de inversiones entre El Salvador y Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la sesión, los funcionarios también mencionaron posibilidades de cooperación bilateral en salud, educación, energías renovables, ganadería, deportes, cultura, turismo, transporte y prevención de desastres.

La Cancillería vinculó el acuerdo con el acercamiento político y empresarial entre ambos países durante los últimos años. En 2024, el presidente salvadoreño realizó una visita de alto nivel a Argentina, que incluyó un encuentro con empresarios.

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La entrada en vigor dependerá de los trámites de ambos países

Para que el convenio entre en vigencia, la Asamblea Legislativa deberá aprobarlo y el Estado salvadoreño tendrá que comunicar la ratificación a Argentina. El proceso también requiere que la parte argentina complete sus procedimientos internos.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior ya emitió una opinión favorable. El siguiente paso será que la iniciativa pase al pleno legislativo, donde los diputados decidirán si ratifican el tratado bilateral.