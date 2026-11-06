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Cómo recuperar fotos eliminadas del celular: paso a paso para rescatar las imágenes en Android, iPhone y Google Fotos

Antes de recurrir a programas de recuperación, conviene revisar las papeleras del teléfono y comprobar si las fotografías tienen una copia de seguridad en la nube

Cómo se puede recuperar fotos eliminadas en celulares Android y iPhone.
Cómo se puede recuperar fotos eliminadas en celulares Android y iPhone.
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Eliminar una fotografía por error puede convertirse en un problema cuando se trata de un recuerdo importante o de una imagen que no está guardada en otro dispositivo. Sin embargo, antes de recurrir a aplicaciones de recuperación o pagar por programas especializados, existe una alternativa gratuita: revisar la papelera del celular o del servicio de almacenamiento donde estaba guardado el archivo.

Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para recuperar fotografías eliminadas recientemente. Google Fotos, por ejemplo, conserva temporalmente las imágenes borradas y permite restaurarlas desde el teléfono o una computadora. Apple también ofrece una función similar dentro de su aplicación Fotos.

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El tiempo disponible para recuperar los archivos depende del servicio utilizado. En Google Fotos, los elementos respaldados permanecen en la papelera durante 60 días, mientras que aquellos que no tienen copia de seguridad se conservan durante 30 días. En el iPhone, las fotografías eliminadas permanecen disponibles durante 30 días antes de borrarse definitivamente.

Dedo índice de una persona tocando el icono de Google Fotos en la pantalla de un teléfono celular con otras aplicaciones de fondo.
Los celulares ofrecen diferentes herramientas para recuperar fotos eliminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, si una imagen desapareció de la galería, conviene revisar estas opciones cuanto antes.

Cómo recuperar fotos borradas en Android con Google Fotos

Google Fotos es una de las herramientas más utilizadas para almacenar imágenes y vídeos en teléfonos Android. La aplicación incorpora una papelera que permite recuperar archivos eliminados mientras permanezcan dentro del periodo de conservación.

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Para restaurar una fotografía, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación Google Fotos en el celular.
  2. Pulsa la opción Colecciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla.
  3. Ingresa en el apartado Papelera.
  4. Busca la fotografía o el vídeo que deseas recuperar.
  5. Mantén presionado el archivo seleccionado.
  6. Pulsa Restaurar.

Una vez completado el procedimiento, la imagen volverá a aparecer en la biblioteca de Google Fotos y, cuando corresponda, en los álbumes donde estaba guardada.

Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.
Celulares Android cuentan con herramientas para recuperar fotos que han sido eliminadas.

Es importante comprobar si la fotografía tiene una copia de seguridad, ya que el tiempo de permanencia en la papelera cambia según esta condición. Si el archivo fue eliminado definitivamente o la papelera fue vaciada, no será posible recuperarlo mediante esta herramienta.

Cómo recuperar fotos eliminadas en un iPhone

Los teléfonos de Apple también cuentan con una función para rescatar imágenes borradas por accidente. La aplicación Fotos incorpora un álbum llamado Eliminado recientemente, donde permanecen las fotografías y los vídeos durante 30 días.

Para utilizar esta opción:

  1. Abre la aplicación Fotos del iPhone.
  2. Ingresa en Colecciones.
  3. Desplázate hasta el apartado Utilidades.
  4. Selecciona Eliminado recientemente o Eliminados, según la versión de iOS.
  5. Desbloquea el álbum mediante Face ID, Touch ID o el código del dispositivo.
  6. Selecciona la fotografía que deseas recuperar.
  7. Pulsa Recuperar.

También es posible seleccionar varias imágenes para restaurarlas al mismo tiempo. Después de confirmar la operación, los archivos volverán a aparecer en la fototeca.

Si la fotografía ya superó los 30 días o fue eliminada manualmente de este álbum, Apple no ofrece una opción para restaurarla desde la aplicación Fotos.

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
Los iPhone le permiten a sus usuarios que eliminaron fotos. (Europa Press)

Cómo recuperar fotos borradas de Google Fotos desde una computadora

Otra alternativa consiste en utilizar una computadora para acceder a la papelera de Google Fotos. Este procedimiento puede ser útil cuando el usuario perdió su teléfono, cambió de dispositivo o no puede ingresar a la aplicación móvil.

Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

  1. Ingresa a la página web de Google Fotos.
  2. Inicia sesión con la misma cuenta de Google utilizada en el celular.
  3. Abre el apartado Papelera.
  4. Localiza la fotografía que deseas recuperar.
  5. Selecciona el archivo y pulsa Restaurar.

La imagen volverá a estar disponible en la biblioteca de esa cuenta. Si el usuario tiene varias direcciones de correo electrónico, también conviene revisar cada una, porque algunas fotografías pueden estar almacenadas en una cuenta diferente.

Google Fotos cuenta con nuevas herramientas de IA que permiten editar videos de hasta 10 segundos.
Google Fotos cuenta con una papelera para recuperar imágenes eliminadas. (Google)

¿Es posible recuperar fotos eliminadas definitivamente?

No existe una herramienta gratuita que garantice recuperar cualquier fotografía borrada de manera permanente. Cuando un archivo desaparece de la papelera de Google Fotos o del álbum de eliminados del iPhone, las opciones de restauración de esos servicios dejan de estar disponibles.

En estos casos, todavía es posible comprobar si existe una copia en otros lugares, como una computadora, un disco externo, una tarjeta de memoria o algún servicio de almacenamiento en la nube.

También hay aplicaciones de terceros que prometen recuperar imágenes eliminadas, pero sus resultados dependen del dispositivo, del tipo de almacenamiento y de las condiciones en las que se borró el archivo. Algunas, además, solicitan permisos para acceder a información personal o exigen un pago antes de mostrar los resultados.

Por eso, conviene desconfiar de los programas que aseguran recuperar el 100 % de las fotografías. La alternativa más segura es revisar primero las papeleras de Android, iPhone y Google Fotos, y mantener copias de seguridad para evitar perder imágenes importantes en el futuro.

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