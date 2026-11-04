Durante décadas fue considerada mexicana, pero un estudio genético cambió su identidad para siempre

El estudio taxonómico de Roselvy Juárez y Pamela Rasmussen identificó diferencias genéticas y morfológicas en la población del valle del río Motagua (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala obtuvo su primera especie de ave endémica, el momoto guatemalteco (Momotus castaneiceps), a partir de la división taxonómica del momoto coronirrufo realizada por el Comité de Clasificación de América del Norte de la Sociedad Ornitológica Americana en el suplemento número 67 de su Lista de aves de América del Norte.

De acuerdo con la investigación científica publicada en la revista Ornithology y divulgada en Phys.org, la nueva variedad habita exclusivamente en el valle seco del río Motagua, en Guatemala. Hasta esta actualización, el taxón formaba parte de Momotus mexicanus, una especie propia de tierras bajas tropicales, bosques secos y matorrales de México y Guatemala.

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Estudios genéticos respaldan la nueva clasificación

La separación del momoto guatemalteco fue propuesta por Roselvy Juárez y Pamela C. Rasmussen. El documento evaluado por el comité identificó contrastes en la coronilla, la nuca y la frente de las poblaciones que hasta ahora integraban una misma especie.

La Sociedad Ornitológica Americana reconoció al momoto guatemalteco como la primera especie de ave endémica de Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se tuvieron en cuenta las diferencias en las vocalizaciones, así como sus datos genéticos. Estos elementos llevaron a reconocer a M. castaneiceps como un tipo independiente y restringido a territorio guatemalteco.

La modificación figura entre los principales cambios del suplemento 67, que reúne actualizaciones para especies presentes en América del Norte, América Central y el Caribe.

La publicación también dividió al búho cornudo (Bubo virginianus) en cuatro grupos. Tres de las nuevas poblaciones reconocidas son endémicas de Sudamérica: el búho cornudo del páramo (B. nigrescens), presente en los Andes septentrionales; el búho cornudo tropical (B. nacurutu), distribuido en la Sudamérica tropical; y el búho cornudo de Magallanes (B. magellanicus), que ocupa desde el cono sur hasta los Andes centrales.

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El suplemento modifica especies de América y del Caribe

Entre los cambios aprobados se encuentra la división de Tringa semipalmata, una especie de ave playera antes considerada un solo tipo. Las poblaciones orientales conservaron ese nombre, mientras que las occidentales pasaron a denominarse Tringa inornata. La decisión consideró diferencias en sonidos, ecología, forma corporal, ciclo anual y genética.

La reinita de manglar fue separada de la reinita amarilla por contrastes marcados en la morfología de sus picos y extremidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comité también separó al chochín palustre en dos especies: el oriental (Cistothorus palustris) y el occidental (Cistothorus paludicola). Ambas pueden convivir en los mismos pantanos del sur de Saskatchewan, pero rara vez se cruzan entre sí.

Terry Chesser, presidente del comité, explicó que en las zonas donde coinciden ambas variedades hay ejemplares que anidan cerca unas de otras pese a tener cantos distintos. “Algunos individuos cantan ambos cantos, pero son raros, y la genética confirma lo mismo: que aparentemente existe una fuerte selección en contra de los híbridos”, indicó.

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Otra revisión separó a la reinita de manglar (Setophaga petechia) de la reinita amarilla (S. aestiva), una especie migratoria que se reproduce más al norte. La propuesta señaló diferencias en genética, vocalizaciones, morfología e historia natural.

Chesser precisó que algunas variaciones físicas están vinculadas al hábitat: “Las aves de los manglares tenían picos más grandes y tarsos más largos que las de los hábitats del interior de Norteamérica”.

Dos poblaciones americanas reciben categoría de especies propias

La garza blanca americana y el zarapito trinador del Hudson obtuvieron la categoría de especies propias frente a sus pares del Viejo Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además distinguió a las poblaciones americanas de garza blanca y zarapito de sus equivalentes del Viejo Mundo. La garza americana pasó a denominarse Ardea egretta, mientras que las poblaciones que se reproducen en Canadá y Alaska fueron clasificadas como Numenius hudsonicus, el zarapito trinador del Hudson.

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Estas separaciones se sustentaron en rasgos como las vocalizaciones, la coloración durante la época reproductiva, el plumaje, los rituales de cortejo, la morfología y la genética. Los cambios crean dos especies endémicas de América dentro de la lista.

La revisión incluyó, a su vez, una reorganización de los chochines para reflejar mejor sus relaciones evolutivas. Se incorporó el género Nannus para los chochines de invierno y del Pacífico, se fusionó Thryorchilus con Troglodytes y se modificó el orden de varias especies de esta familia.

La Lista de Verificación, publicada por primera vez en 1886, sirve como base para investigaciones, acciones de conservación, gestión y educación sobre aves en la región. El Comité de Clasificación de América del Norte examina cada año propuestas sobre taxonomía y distribución antes de incorporar cambios como el que otorgó a Guatemala.

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