“Es descabellado”: excónsul de Haití en República Dominicana rechaza que la ONU dialogue con el pandillero Wilson Joseph

Wilson Joseph, alias «Lanmò Sanjou», líder de la banda 400 Mawozo, requerido por el FBI con una recompensa de un millón de dólares.

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El excónsul general de Haití en República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraison, calificó de “totalmente descabellado” que el líder de la peligrosa banda criminal haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, pretenda arrogarse la vocería para anunciar misiones diplomáticas o una eventual negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En declaraciones exclusivas ofrecidas a Noticias Telemicro, el exdiplomático desestimó rotundamente los planteamientos del cabecilla criminal, conocido en el bajo mundo como “Lanmò Sanjou” o “La Montagne”, quien recientemente afirmó que una comisión del organismo internacional arribaría a territorio haitiano el próximo 18 de noviembre para entablar un proceso de diálogo y mediación.

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Frente a este panorama, Paraison subrayó que “Que una persona sancionada por las Naciones Unidas, además de ser un pandillero y también considerados todos como terroristas, hubiese sido quien anuncie la llegada de una misión de paz de parte de las Naciones Unidas en Haití, es totalmente descabellado”.

Con estas palabras, el exfuncionario evidenció la inviabilidad de que un organismo multilateral otorgue legitimidad institucional o coordine agendas formales con un fugitivo de la justicia internacional.

El creciente cerco táctico —robustecido con la presencia y apoyo logístico de contingentes de seguridad, incluidos militares salvadoreños desplegados en misiones de evacuación médica y soporte operacional, ha neutralizado corredores estratégicos de suministro y asfixiado las posiciones de la banda.

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En el mismo reporte de Noticias Telemicro, el experto en derecho internacional Pascal Peña analizó las implicaciones que tendría cualquier intento de sentarse en una mesa diplomática con estructuras ilícitas. Peña advirtió que legitimar una iniciativa semejante obligaría a replantear por completo el mandato de la fuerza internacional.

La presunta negociación entre la ONU y una banda criminal en Haití es desmentida por fuentes oficiales. Entérate de los pormenores en este reportaje de Noticias Telemicro.

Aunque el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó ante la prensa internacional que la correspondencia había sido recibida por las vías regulares del organismo, aclaró de inmediato que acusar recibo no equivale a validar, legitimar ni abrir ningún canal de negociación con el líder de una red armada criminal.

Analistas y observadores coinciden en que este sorpresivo giro retórico responde a un estado de desesperación operativa. Tras meses de desafiar abiertamente al Estado y exhibir fusiles de asalto, municiones de alto calibre y tácticas de guerra urbana, la organización criminal ha comenzado a replegarse ante la intensificación de las operaciones terrestres en áreas neurálgicas como Croix-des-Bouquets, Ganthier y la llanura de Cul-de-Sac.

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Perfil del líder criminal: prontuario y antecedentes de Wilson Joseph

Wilson Joseph, alias “Lanmò Sanjou” (expresión en criollo haitiano que se traduce como “La muerte no tiene día”), encabeza la temida pandilla 400 Mawozo, una de las organizaciones delictivas más violentas y numerosas de Haití, especializada en extorsión masiva, robo de cargamentos y secuestros extorsivos.

El prontuario de Joseph alcanzó notoriedad global en octubre de 2021, tras liderar el secuestro de 17 personas pertenecientes a la organización Christian Aid Ministries —16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense, entre ellos cinco niños— en la zona de Ganthier. Por fortuna, lograron sobrevivir y recuperar su libertad dos meses después.

Por este crimen, en el que exigía un millón de dólares por cada cautivo bajo amenaza de ejecución, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales en su contra por conspiración para la toma de rehenes y secuestro armado. En respuesta, el FBI emitió una orden de captura internacional ofreciendo una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a su arresto.

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Fotografía del complejo de la organización Christian Aid Ministries, el 30 de octubre de 2021,, en Titanyén (Haití). EFE/Orlando Barría

Adicionalmente, Joseph se encuentra bajo severas sanciones financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y el Departamento del Tesoro de EE. UU., señalado por:

Homicidios colectivos

Violación de derechos humanos

Tráfico de armamento pesado

Ataques indiscriminados contra poblaciones civiles e infraestructuras críticas.

Su reciente intento de vestir con ropajes de paz a una organización imputada internacionalmente por crímenes de lesa humanidad refleja, según diplomáticos y juristas, una maniobra desesperada ante el cierre definitivo de sus bastiones territoriales.