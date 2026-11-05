Melania Trump recibirá en la Casa Blanca a representantes de Ucrania y Rusia antes de las conversaciones previstas en Abu Dhabi

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, asiste a una ceremonia en la que el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania, antes de las conversaciones previstas en Abu Dhabi para el 10 y 11 de noviembre con el objetivo de buscar una salida a la invasión del Moscú. La esposa del presidente estadounidense Donald Trump fue la principal impulsora del alto el fuego en la ciudad ucraniana Oleshky, el cual tuvo por causa la evacuación de civiles de una zona bélica.

El asesor del Kremlin para cooperación económica internacional, Kirill Dmitriev, y la defensora del pueblo rusa para los derechos humanos, Yana Lantratova, prevén reunirse con Melania. Por su parte, el defensor del pueblo ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets, confirmó que también mantendrá un encuentro en Washington con la mujer de 56 años.

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“Me dirijo a Washington. Me esperan reuniones importantes. Pero mientras estoy de viaje, quiero preguntarte algo: si pudieras transmitirle un solo mensaje a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ¿qué le dirías?”, escribió Lubinets en la red social Facebook.

La oficina de la primera dama estadounidense había anticipado que Melania Trump reunirá en persona en la Casa Blanca a delegados de Rusia y Ucrania, países que mantienen una guerra desde la invasión a gran escala iniciada por Moscú. La administración Trump calificó las reuniones como “un evento extraordinario”,

La cita en la Casa Blanca tendrá lugar antes del encuentro previsto en Abu Dhabi entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses. Esas conversaciones serán las primeras reuniones entre las tres partes desde febrero.

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El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Andrei Bok)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó el miércoles que habló durante una hora y media con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. El mandatario también concedió a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, la Orden de la Princesa Olga de Primera Clase por su intervención en las gestiones para Oleshky, la ciudad ucraniana ocupada por Rusia.

“Por la presente decreto que la Orden de la Princesa Olga, de Primera Clase, sea otorgada a Melania Trump, Primera Dama de los Estados Unidos de América”, señala el decreto publicado en el sitio web de la Presidencia ucraniana.

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El reconocimiento destacó su “importante contribución personal al apoyo humanitario a Ucrania, así como su activa labor en defensa de los derechos humanos y en el ámbito de la beneficencia”. La oficina de Melania Trump indicó que la primera dama “inició de forma independiente las gestiones” para alcanzar “un alto el fuego en Oleshky y la región circundante de Khersón”.

Melania Trump anunció el mes pasado una tregua puntual entre las fuerzas rusas y ucranianas para permitir la salida de residentes de Oleshky, en el frente sur, tras semanas de escasez de alimentos y medicamentos.

Oleh Tarabaka, líder del gobierno militar de Nova Kakhovka, a la izquierda, y Vadym, un sargento ucraniano de la 42da Brigada de Marina, a la derecha, ayudan a evacuar a Antonina, una residente local, mientras caminan ante un edificio destruida en una zona contaminada con minas antipersona, durante un cese el fuego localizado asociado a una misión humanitaria a Oleshky, en el pueblo de Kozatske, región de Khersón, Ucrania, el sábado 31 de octubre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

El acuerdo, respetado por ambas partes, permitió el desminado de carreteras y la evacuación de civiles hacia territorio controlado por Ucrania o Rusia. “Este logro supone una iniciativa diplomática sin precedentes por parte de una primera dama estadounidense”, sostuvo su oficina en un comunicado divulgado el martes.

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La primera dama estadounidense tiene previsto pronunciar un discurso este jueves a las 11:00, hora local, desde la Casa Blanca.

Las gestiones reactivaron las expectativas de una negociación para poner fin a la invasión, que transita su quinto año. El reciente acercamiento entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin también generó inquietud en Kiev ante una eventual modificación de la posición de Washington sobre el conflicto.

(Con información de AFP)