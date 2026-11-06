Entretenimiento

¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

El comediante permanece bajo custodia en Reino Unido hasta el lunes, fecha en que el juez dictará sentencia

El jurado encontró culpable a Brand de cuatro delitos relacionados con las denuncias de cuatro mujeres (REUTERS/Toby Shepheard)
El jurado encontró culpable a Brand de cuatro delitos relacionados con las denuncias de cuatro mujeres (REUTERS/Toby Shepheard)
Guardar

Russell Brand permanece bajo custodia en Reino Unido tras ser declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual. El comediante británico, de 51 años, conocerá la pena que deberá cumplir el lunes 9 de noviembre, aunque las primeras estimaciones de especialistas en derecho apuntan a varios años de prisión.

La presidenta del Bar Council, Kirsty Brimelow, calculó que las pautas de sentencia podrían situar la condena entre seis y nueve años de cárcel, según declaró en una entrevista con Sky News el 6 de noviembre. Por su parte, el abogado Kally Sahota, director del bufete Sahota & Sahota Solicitors, estimó un promedio similar de acuerdo con declaraciones a Page Six.

PUBLICIDAD

“Mi estimación, basada en las condenas y en lo que se conoce públicamente, sería de alrededor de ocho o nueve años, aunque la sentencia definitiva le corresponde al juez”, explicó Sahota al medio estadounidense.

El actor estuvo acompañado por su esposa durante las sesiones del juicio (REUTERS/Hannah McKay)
El actor estuvo acompañado por su esposa durante las sesiones del juicio (REUTERS/Hannah McKay)

El especialista precisó que, en Inglaterra y Gales, las pautas de sentencia por violación contemplan penas de entre cuatro y 19 años de prisión. Aunque la cadena perpetua es legalmente posible para ese delito, el abogado señaló que no es muy probable que se aplique a Brand.

Cuánto tiempo podría permanecer en prisión

La cantidad de años que determine el juez no necesariamente coincidirá con el tiempo que el comediante pasará tras las rejas. Según explicó Sahota a Page Six, si recibe una condena de duración determinada de al menos cuatro años por violación, normalmente deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de acceder a la liberación bajo supervición.

PUBLICIDAD

Con una sentencia de ocho años, eso equivaldría aproximadamente a cinco años y cuatro meses de encarcelamiento. Si la condena alcanza los nueve años, el periodo sería de alrededor de seis años. El tiempo restante se cumpliría bajo supervisión en la comunidad, con condiciones cuyo incumplimiento podría llevarlo de regreso a prisión.

Durante el juicio, seis mujeres presentaron testimonios sobre presuntos delitos sexuales ocurridos entre 1999 y 2009. (Metropolitan Police/Handout via REUTERS)
Durante el juicio, seis mujeres presentaron testimonios sobre presuntos delitos sexuales ocurridos entre 1999 y 2009. (Metropolitan Police/Handout via REUTERS)

El abogado también indicó que el juez deberá determinar cómo se aplican las penas por los tres cargos de agresión sexual y si se cumplirán al mismo tiempo que la condena por violación o de forma consecutiva. La decisión final deberá reflejar la gravedad conjunta de los delitos y mantener la proporcionalidad de la pena.

Así concluyó el juicio de Russell Brand

El veredicto se conoció el jueves 5 de noviembre, después de un juicio de varias semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Brand enfrentó acusaciones de seis mujeres por hechos que se remontan al periodo comprendido entre 1999 y 2009.

El jurado lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual relacionados con cuatro mujeres. Sin embargo, lo absolvió de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

El superintendente Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, y David Roberts, del Servicio de Fiscalía de la Corona, ofrecen declaraciones a la prensa a las afueras del Tribunal de la Corona de Southwark, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)
El superintendente Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, y David Roberts, del Servicio de Fiscalía de la Corona, ofrecen declaraciones a la prensa a las afueras del Tribunal de la Corona de Southwark, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

Tras la lectura del veredicto, el juez, Mr Justice Bennathan, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa y ordenó que el comediante permaneciera bajo custodia hasta la sentencia.

“Ha sido condenado por varios delitos, incluida una violación. La consecuencia de ello es, inevitablemente, una pena de prisión significativa”, le dijo el magistrado según la cobertura de la BBC.

La Policía Metropolitana de Londres también confirmó que mantiene abiertas otras dos investigaciones por acusaciones de violación contra Brand. El comediante fue interrogado en relación con esos señalamientos, pero las pesquisas continúan y estos casos son independientes de las condenas del juicio.

Brand ha negado durante años las acusaciones de conducta sexual delictiva. Se declaró inocente de los cargos juzgados y sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento. La audiencia del 9 de noviembre determinará la pena correspondiente a los delitos por los que fue declarado culpable.

Temas Relacionados

Russell BrandReino UnidoEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

A Dog’s Perfect Christmas está basada en una novela de W. Bruce Cameron, autor de La razón de estar contigo

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

Dylan Sprouse, Miley Cyrus y otros actores que debutaron en televisión siendo niños revelaron en entrevistas recientes los acuerdos económicos que firmaron sin comprender del todo sus implicancias

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

“Es el indicado”: cómo la viuda de Muhammad Ali eligió al actor que interpretará al boxeador en su juventud

Lonnie Ali, productora ejecutiva de “The Greatest”, dio su visto bueno al intérprete tras un encuentro en Louisville, una decisión que cerró una búsqueda de año y medio entre miles de aspirantes para el papel principal

“Es el indicado”: cómo la viuda de Muhammad Ali eligió al actor que interpretará al boxeador en su juventud

Matt Damon confiesa que se arrepiente de haber rechazado ‘Ted’: “No sé en qué estaba pensando”

El actor asegura que no se había reído tanto con un guion y que había una razón personal para rodar en Boston

Matt Damon confiesa que se arrepiente de haber rechazado ‘Ted’: “No sé en qué estaba pensando”

Keanu Reeves vuelve a ‘John Wick’: el actor dará vida al icónico personaje en una precuela animada de la saga

Tras aparecer en el spin-off ‘Ballerina’, el actor regresa con una precuela en un nuevo formato para la franquicia

Keanu Reeves vuelve a ‘John Wick’: el actor dará vida al icónico personaje en una precuela animada de la saga

DEPORTES

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

INFOBAE AMÉRICA

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El esquiador de arena más veloz del mundo bajó una duna peruana a 127 km/h y quemó sus esquís en el intento

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días