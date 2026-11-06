¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

El jurado encontró culpable a Brand de cuatro delitos relacionados con las denuncias de cuatro mujeres (REUTERS/Toby Shepheard)

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Russell Brand permanece bajo custodia en Reino Unido tras ser declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual. El comediante británico, de 51 años, conocerá la pena que deberá cumplir el lunes 9 de noviembre, aunque las primeras estimaciones de especialistas en derecho apuntan a varios años de prisión.

La presidenta del Bar Council, Kirsty Brimelow, calculó que las pautas de sentencia podrían situar la condena entre seis y nueve años de cárcel, según declaró en una entrevista con Sky News el 6 de noviembre. Por su parte, el abogado Kally Sahota, director del bufete Sahota & Sahota Solicitors, estimó un promedio similar de acuerdo con declaraciones a Page Six.

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“Mi estimación, basada en las condenas y en lo que se conoce públicamente, sería de alrededor de ocho o nueve años, aunque la sentencia definitiva le corresponde al juez”, explicó Sahota al medio estadounidense.

El actor estuvo acompañado por su esposa durante las sesiones del juicio (REUTERS/Hannah McKay)

El especialista precisó que, en Inglaterra y Gales, las pautas de sentencia por violación contemplan penas de entre cuatro y 19 años de prisión. Aunque la cadena perpetua es legalmente posible para ese delito, el abogado señaló que no es muy probable que se aplique a Brand.

Cuánto tiempo podría permanecer en prisión

La cantidad de años que determine el juez no necesariamente coincidirá con el tiempo que el comediante pasará tras las rejas. Según explicó Sahota a Page Six, si recibe una condena de duración determinada de al menos cuatro años por violación, normalmente deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de acceder a la liberación bajo supervición.

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Con una sentencia de ocho años, eso equivaldría aproximadamente a cinco años y cuatro meses de encarcelamiento. Si la condena alcanza los nueve años, el periodo sería de alrededor de seis años. El tiempo restante se cumpliría bajo supervisión en la comunidad, con condiciones cuyo incumplimiento podría llevarlo de regreso a prisión.

Durante el juicio, seis mujeres presentaron testimonios sobre presuntos delitos sexuales ocurridos entre 1999 y 2009. (Metropolitan Police/Handout via REUTERS)

El abogado también indicó que el juez deberá determinar cómo se aplican las penas por los tres cargos de agresión sexual y si se cumplirán al mismo tiempo que la condena por violación o de forma consecutiva. La decisión final deberá reflejar la gravedad conjunta de los delitos y mantener la proporcionalidad de la pena.

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Así concluyó el juicio de Russell Brand

El veredicto se conoció el jueves 5 de noviembre, después de un juicio de varias semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Brand enfrentó acusaciones de seis mujeres por hechos que se remontan al periodo comprendido entre 1999 y 2009.

El jurado lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual relacionados con cuatro mujeres. Sin embargo, lo absolvió de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

El superintendente Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, y David Roberts, del Servicio de Fiscalía de la Corona, ofrecen declaraciones a la prensa a las afueras del Tribunal de la Corona de Southwark, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

Tras la lectura del veredicto, el juez, Mr Justice Bennathan, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa y ordenó que el comediante permaneciera bajo custodia hasta la sentencia.

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“Ha sido condenado por varios delitos, incluida una violación. La consecuencia de ello es, inevitablemente, una pena de prisión significativa”, le dijo el magistrado según la cobertura de la BBC.

La Policía Metropolitana de Londres también confirmó que mantiene abiertas otras dos investigaciones por acusaciones de violación contra Brand. El comediante fue interrogado en relación con esos señalamientos, pero las pesquisas continúan y estos casos son independientes de las condenas del juicio.

Brand ha negado durante años las acusaciones de conducta sexual delictiva. Se declaró inocente de los cargos juzgados y sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento. La audiencia del 9 de noviembre determinará la pena correspondiente a los delitos por los que fue declarado culpable.

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