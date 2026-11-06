El Salvador

Haitianos consultados en República Dominicana apoyan la presencia militar salvadoreña, pero pidieron evitar víctimas civiles

Residentes haitianos consultados en la frontera dominicana respaldaron la misión de El Salvador y reclamaron acciones precisas para evitar víctimas inocentes

Los residentes haitianos pidieron cautela en la ofensiva militar para evitar nuevas muertes de civiles en barrios controlados por pandillas. (Cortesía: Noticias SIN)
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Comerciantes haitianos consultados en República Dominicana respaldaron la presencia del contingente salvadoreño en su país ordenada por el presidente Nayib Bukele, pero pidieron precaución para impedir muertes de civiles en los barrios bajo control de grupos armados.

En un reportaje difundido por Noticias SIN, diversas personas afirmaron que la situación de inseguridad en su país se volvió insostenible. “Los haitianos ya no pueden vivir, no pueden soportar más”, sostuvo Elías Telemacas refiriéndose al poder que las bandas mantienen en distintas zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores.

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La mayoría de entrevistados plantearon que los militares deben identificar con precisión los sectores dominados por las pandillas y actuar con cautela, ante el riesgo de que las comunidades queden atrapadas en los enfrentamientos. La preocupación se concentra en las familias que aún viven en Haití y que, según los testimonios, mantienen contacto permanente con sus parientes en República Dominicana.

Armoured vehicles of the El Salvador Army operate separately from the UN-authorized Gang Suppression Force (GSF), after additional troops were deployed following an October 18 ambush in which four Salvadoran GSF personnel went missing, in Port-au-Prince, Haiti, November 3, 2026. REUTERS/Patrice Noel
Armoured vehicles of the El Salvador Army operate separately from the UN-authorized Gang Suppression Force (GSF), after additional troops were deployed following an October 18 ambush in which four Salvadoran GSF personnel went missing, in Port-au-Prince, Haiti, November 3, 2026. REUTERS/Patrice Noel

Por su parte, Luis Guaguacuando agregó que percibe un amplio acompañamiento a Bukele. “Yo creo que el pueblo haitiano lo apoya. Nosotros que vivimos aquí [República Dominicana], lo apoyamos un cien por ciento”.

La esperanza de que la ofensiva reduzca el dominio de las bandas también se escuchó en la zona fronteriza dominicana. Nicolás Sitieneth manifestó estar “más que contento” con el arribo de los salvadoreños y aseguró que “el 99%” de los haitianos apoya al mandatario de El Salvador para que avance contra las organizaciones criminales.

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Mientras que, Jackson Duseth compartió esa expectativa. “Nosotros estamos muy contentos con él. Ellos tienen que atacarlos para quitarles todo a esos bandidos”, declaró.

Además, Marcelino Coubatiza, quien dijo tener familiares en Haití, expresó su inquietud por la inseguridad y consideró que el país necesita una respuesta firme frente a los grupos que imponen su control armado.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió imágenes en las que ciudadanos haitianos expresan su respaldo al contingente salvadoreño desplegado en Haití. (Cortesía: Redes sociales)

La búsqueda de cuatro aerotécnicos abrió paso a un operativo de más de 2,000 efectivos

El despliegue de las tropas salvadoreñas comenzó después de la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, quienes fueron atacados el 18 de octubre cuando regresaban a su campamento en una zona bajo presencia de bandas armadas. El vehículo blindado en el que viajaban recibió disparos y explosivos; sus ocupantes abandonaron la unidad, pero luego se perdió contacto con ellos.

A partir de ese ataque, el Gobierno salvadoreño amplió la misión y envió unidades militares, blindados y helicópteros. Bukele sostuvo que el operativo superaría los 2,000 efectivos y que su propósito principal es localizar y rescatar a los connacionales.

Esta semana, la Policía Nacional de Haití informó el hallazgo del vehículo calcinado en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. En ese operativo participaron agentes haitianos, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y militares salvadoreños. A pesar de ello, no hay información sobre el paradero de los desaparecidos hasta la fecha.

El Gobierno de El Salvador envió más de 2.000 efectivos, blindados y helicópteros para localizar y rescatar a los aerotécnicos. (EFE/ Jonet St. Élois)
El Gobierno de El Salvador envió más de 2.000 efectivos, blindados y helicópteros para localizar y rescatar a los aerotécnicos. (EFE/ Jonet St. Élois)

El presidente salvadoreño afirmó el 4 de noviembre que las pandillas parecían evitar una confrontación directa con sus tropas. La declaración estuvo acompañada por videos de patrullajes en sectores de la capital haitiana, donde algunos vecinos saludaron a los uniformados.

Las operaciones continúan mientras las autoridades buscan a los técnicos de aviación.

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