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Eisenkot lidera las preferencias para formar gobierno en Israel con el respaldo de 67 diputados

El líder opositor reunió una mayoría parlamentaria de recomendaciones tras las consultas del presidente Herzog, mientras Líberman abre la puerta a ceder en el reclutamiento de los ultraortodoxos para sumar aliados

El líder de Yashar!, Gadi Eisenkot. EFE/EPA/ATEF SAFADI
El líder de Yashar!, Gadi Eisenkot. EFE/EPA/ATEF SAFADI
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Gadi Eisenkot concentró el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset al cierre de las consultas presidenciales celebradas en Jerusalén, lo que lo coloca como el candidato con mayor apoyo parlamentario para encabezar la formación del próximo gobierno de Israel. El presidente Isaac Herzog anunció que el domingo designará formalmente a quién encomendará el mandato de negociar una coalición.

La ventaja de Eisenkot sobre el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue de 21 escaños: 67 recomendaciones frente a 46. El líder del Likud recibió el respaldo de su propio partido junto a Sionismo Religioso, Otzma Yehudit, Shas y Zehut. Eisenkot, en tanto, sumó el respaldo de su propio partido Yashar!, junto a Juntos, Los Demócratas, Yisrael Beitenu y las dos listas árabes —La Lista Conjunta y Ra’am—, que obtuvieron en conjunto 19 escaños en las elecciones del 27 de octubre.

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El Judaísmo Unido de la Torá rompe con Netanyahu y no apoya a ningún candidato

La gran novedad de la ronda de consultas fue la posición del Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), partido ultraortodoxo con 7 escaños que históricamente había respaldado a Netanyahu en las últimas cinco elecciones. Esta vez, el UTJ informó al presidente que “ha decidido no recomendar a ningún diputado para formar gobierno”, según el comunicado de la oficina presidencial. La formación reiteró además que ya no se considera parte del bloque pro-Netanyahu, que obtuvo 53 escaños en los comicios. El otro partido ultraortodoxo, Shas —con 6 escaños tras una fuerte caída—, sí mantuvo su apoyo al primer ministro saliente.

Herzog reconoció la complejidad del panorama pese a la claridad numérica del resultado. “Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que me confiere la ley me exige determinar quién tiene la capacidad de formar gobierno, y eso no está del todo claro, dada la existencia de vetos mutuos entre los bloques y dentro de ellos”, señaló el mandatario. El presidente adelantó que mantendrá conversaciones personales con varios líderes partidarios antes del domingo.

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Líberman abre la puerta a ceder en el reclutamiento de los ultraortodoxos

En ese escenario de negociaciones incipientes, el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Líberman, abrió este viernes la puerta a hacer concesiones en uno de sus caballos de batalla: el reclutamiento obligatorio de los jóvenes ultraortodoxos. En un comunicado publicado en su cuenta de X, Líberman sostuvo que “ante la multitud de retos a los que nos enfrentamos hoy en día, el interés nacional del Estado de Israel y del pueblo de Israel debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”, e incluyó explícitamente la llamada ley de reclutamiento entre los asuntos en los que su partido está dispuesto a mostrarse flexible.

Avigdor Liberman
Avigdor Liberman

La condición que Líberman sí mantuvo como línea infranqueable fue la conformación de una coalición sin la participación de los partidos árabes. “Hay que hacer todo lo posible por formar una coalición de 61 diputados, sin la Lista Conjunta ni Ra’am. Una vez formada, es muy probable que se puedan incorporar otros tres o cuatro diputados del Likud”, precisó. Su partido votaría en contra de cualquier gobierno en minoría que se sustentara en la abstención de esas fuerzas.

El reclutamiento de los ultraortodoxos, una disputa de décadas

La cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos tiene raíces históricas en Israel. Desde la fundación del Estado, el entonces primer ministro David Ben Gurión concedió una exención a los estudiantes de la Torá en las yeshivas. Esa excepción, que nunca fue abolida formalmente, volvió al centro del debate público tras las campañas militares en Gaza y Líbano. En junio de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que la exención es “discriminatoria” e instó al reclutamiento universal, aunque la medida no se implementó.

El bloque opositor —que sin las listas árabes suma 48 escaños— necesitaría incorporar a alguna de las dos formaciones haredíes para alcanzar la mayoría de 61 escaños sin depender del apoyo árabe. La apertura de Líberman a negociar sobre el reclutamiento apunta precisamente a esa aritmética. Herzog tiene previsto anunciar el domingo a quién le encomienda el mandato, que otorga 28 días para negociar una coalición, prorrogables por 14 días adicionales.

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