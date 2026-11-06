Convirtieron en salvadoreños a dos campeones colombianos del fútbol local

Las iniciativas enviadas a la Asamblea Legislativa plantean otorgar la ciudadanía salvadoreña a dos futbolistas colombianos, quienes reúnen condiciones para futuras competiciones internacionales, aunque una convocatoria dependerá del cuerpo técnico (Composición fotográfica Infobae)

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El Diario Oficial de El Salvador publicó los decretos legislativos que conceden la nacionalidad salvadoreña por naturalización a los futbolistas colombianos Miguel Ángel Murillo Valencia y Wilber Yojair Arizala Dajomes. Ambos jugadores, con años de trayectoria en el campeonato local, ya tienen el estatus jurídico de salvadoreños y quedan habilitados para ser considerados en futuras convocatorias de la selección nacional, sujeto a las normas deportivas aplicables.

Los decretos número aparecieron en la edición del 21 de octubre de 2026 del Diario Oficial, (penúltima edición disponible). Cada norma establece que la medida entraría en vigencia ocho días después de su publicación, plazo que ya se cumplió.

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La Asamblea Legislativa aprobó las naturalizaciones a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de Seguridad Pública y Justicia. Los textos se apoyan en la Constitución, que permite otorgar la nacionalidad a extranjeros que hayan prestado servicios notables al país, y en la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos.

Murillo: cinco años en el fútbol salvadoreño y dos títulos

Miguel Murillo abrió el marcador para FAS, seguido por Jorge Cruz y Yan Maciel, quienes sentenciaron la victoria ante Águila en apenas 15 minutos. (Cortesía: La Primera)

El decreto 693 concede a Miguel Ángel Murillo Valencia, nacido el 3 de diciembre de 1997 en Pereira, Colombia, la condición de “salvadoreño por naturalización”. El delantero llegó al país en 2021 para incorporarse al Club A.D. Inter San Salvador, de la Segunda División Profesional.

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Después pasó al Club Deportivo 11 Deportivo, institución que ahora se denomina Club Deportivo Hércules, y más tarde se incorporó al Club Deportivo FAS, con el que participa en la Primera División de Fútbol Profesional de El Salvador.

La resolución legislativa menciona sus títulos como parte de los argumentos para la concesión. Murillo fue campeón nacional con 11 Deportivo en el Torneo Apertura de la temporada 2024-2025 y conquistó el Clausura 2025-2026 con FAS.

El documento también destaca sus condiciones deportivas, disciplina, liderazgo y profesionalismo, además de su aporte a los proyectos competitivos de los clubes en los que jugó. Murillo había manifestado su deseo de adoptar la nacionalidad salvadoreña y el decreto sostiene que cuenta con recursos técnicos para ser considerado por la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador en competiciones internacionales.

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Arizala: más de una década de carrera y ascenso a Primera División

La Presidencia tramitó ante los diputados la concesión del estatus legal para Miguel Murillo y Wilber Arizala, con la finalidad de que ambos deportistas sudamericanos puedan integrarse al seleccionado mayor en torneos oficiales. Arizala juega para el Luis Ángel Firpo. (Foto cortesía INDES)

El decreto 694 formalizó la nacionalización de Wilber Yojair Arizala Dajomes, defensor nacido el 20 de diciembre de 1995 en Magüí, Colombia. Su llegada al fútbol salvadoreño se produjo en 2015, cuando reforzó al Club Deportivo Topiltzín en la Segunda División Profesional.

Más adelante integró el Club Deportivo Platense y actualmente figura como jugador del Club Deportivo Luis Ángel Firpo, de la máxima categoría. El texto publicado por el órgano legislativo señala que Arizala fue subcampeón y campeón nacional con Platense, conjunto con el que también logró el ascenso a Primera División.

El defensor obtuvo además el título del Torneo Apertura 2025-2026 con Luis Ángel Firpo. Según el decreto, se destacó como uno de los mejores jugadores en los torneos que disputó y consolidó una trayectoria dentro del fútbol profesional salvadoreño.

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La Asamblea Legislativa consideró que esa experiencia le permitió conocer el entorno deportivo local, adaptarse a estructuras de distintos clubes y participar en procesos orientados a resultados. Al igual que Murillo, Arizala expresó su voluntad de recibir la nacionalidad y fue reconocido por sus condiciones para una futura integración a la selección.

La publicación de los decretos resuelve la etapa legal de ambos procesos. La nacionalización salvadoreña no asegura una convocatoria inmediata: esa decisión corresponderá al cuerpo técnico de la selección y dependerá de los requisitos de elegibilidad que rijan en cada torneo internacional.