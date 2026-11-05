Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Un avión de SAS procedente de Copenhague aterriza, tras recibir una amenaza de bomba, en el aeropuerto Chopin de Varsovia, Polonia, el 3 de noviembre de 2026, en esta imagen obtenida de redes sociales. (Piotr Bozyk/vía REUTERS)

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Una nueva oleada de alertas de bomba ha afectado esta mañana a varios vuelos europeos, tres vinculados con Italia y dos vuelos procedentes de Copenhague y Madrid con destino Bulgaria, entre otros. Las amenazas, que no son las primeras que se producen esta semana, han obligado a desviar aeronaves, activar inspecciones policiales y reforzar la seguridad aeroportuaria.

Medios búlgaros, citando al Ministerio del Interior y recogidos por la agencia ANSA, han informado de la llegada al aeropuerto Vasil Levski de Sofía de dos vuelos procedentes de Copenhague y Madrid, cuyos pasajeros y tripulaciones han sido sometidos a controles. Un tercer avión procedente de Londres ha aterrizado en Plovdiv. Y las rutas italianas afectadas son Dublín-Roma, Milán Malpensa-Varsovia y Helsinki-Roma.

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Las autoridades no han comunicado el hallazgo de objetos peligrosos en ninguna de las aeronaves y mantienen las verificaciones para determinar el origen de las amenazas, mientras los aeropuertos han reforzado sus medidas de seguridad. Según la agencia France Presse (AFP), hay al menos 12 vuelos afectados.

El vuelo de Aer Lingus #EI402 (Dublín - Roma) está desviándose hacia la Base Aérea de Evreux Fauville, con squawk 7700. (Flight Radar)

El Airbus A320 de la irlandesa Air Lingus que cubría la ruta Dublín-Roma ha aterrizado en la base militar francesa de Évreux-Fauville con 151 pasajeros y seis tripulantes, tras ser desviado y escoltado por un caza Rafale. Según Le Figaro, los artificieros aguardaban para intervenir en el aparato.

La aviación militar francesa ha informado de que sus cazas han despegado para interceptar el avión de línea ante la sospecha de una amenaza de bomba. El comandante ha regresado sobre su trayectoria y ha efectuado varios círculos sobre el norte de Francia antes del aterrizaje y los pasajeros y la tripulación están bien.

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Un Airbus A321 de Wizz Air que había despegado a las siete del aeropuerto de Milán Malpensa con destino a Varsovia ha sido desviado a Viena después de que la compañía recibiera una amenaza durante el vuelo. La aerolínea ha precisado que el cambio de destino se ha ajustado a los protocolos de seguridad previstos.

Meanwhile, no aircraft have departed from Rome Fiumicino Airport (FCO) in the past 30 minutes. The reason for the disruption is currently unknown. https://t.co/XVIgI6R1Pa — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2026

Wizz Air ha confirmado que el vuelo Milán Malpensa-Varsovia, identificado como W4 6387, ha sido redirigido a la capital austriaca. La compañía está colaborando con las autoridades competentes y adoptando las medidas necesarias para proteger a todas las personas a bordo.

El vuelo de Finnair procedente de Helsinki ha aterrizado con normalidad en el aeropuerto de Fiumicino alrededor de las 9.30 horas, escoltado por cazas de la Aeronáutica Militar italiana. Tras una comunicación anónima sobre un posible artefacto a bordo, los artificieros de la Policía han iniciado las operaciones de inspección establecidas para estas situaciones.

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Fuentes aeroportuarias han indicado a ANSA que los controles se desarrollan con normalidad y no han afectado a la operativa del aeropuerto romano. Las pesquisas sobre las amenazas que han afectado a los vuelos de Helsinki y Dublín se centran en un mismo correo electrónico anónimo, escrito en italiano.

El mensaje llegó durante las primeras horas de la mañana a direcciones de ADR y de otras sociedades del aeropuerto romano. El asunto del correo decía “señalamiento de amenaza”, según fuentes de la investigación, y la Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas investigan su origen.

Durante la semana, cerca de diez vuelos europeos han sido objetivo de falsas alertas de bomba. Cuatro afectaban a rutas de Ryanair: Manchester-Murcia, Lisboa-Roma, Dublín-Roma y Dublín-Sofía.

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En días anteriores, otros correos redactados en italiano ya habían advertido de supuestos explosivos en dos vuelos de Ryanair con destino a Roma.