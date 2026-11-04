Zelensky afirmó que llevará las garantías de seguridad para Ucrania a las negociaciones en Abu Dhabi

Volodimir Zelensky busca abrir el camino hacia una cumbre trilateral de líderes para abordar la situación de los territorios ocupados (REUTERS/Fabrizio Bensch)

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Volodimir Zelensky adelantó que las garantías de seguridad para Ucrania serán tema a debatir en la cita de Abu Dabi del 10 y 11 de noviembre, donde representantes de Kiev, Moscú y Washington retomarán las conversaciones para discutir un alto el fuego, medidas de recuperación económica y otros asuntos vinculados con la guerra.

El presidente ucraniano hizo el anuncio durante una visita a Berlín, en la que se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz. Zelensky señaló que Estados Unidos transmitió su intención de incluir un paquete de reconstrucción para Ucrania entre los primeros puntos de la agenda.

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“La parte estadounidense ya dio señales de que quiere hablar sobre garantías de seguridad para Ucrania y sobre un paquete para la recuperación de nuestro Estado”, dijo el mandatario. Además, expresó su expectativa de que los contactos de Abu Dabi permitan preparar una reunión de los líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, ámbito al que reservó la discusión sobre los territorios ocupados.

“Contamos con que el trabajo en este formato y nuestros otros pasos diplomáticos abran el camino hacia un formato trilateral al nivel de líderes”, afirmó. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, Zelensky y Vladimir Putin no mantuvieron contacto directo.

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La delegación rusa asistirá al encuentro encabezada por Vladimir Medinsky, exministro de Cultura y negociador de Moscú en rondas anteriores. El Kremlin confirmó su participación, mientras que el enviado estadounidense Steve Witkoff informó que las conversaciones incluirán mecanismos de seguridad posteriores a la guerra, medidas de distensión, asuntos humanitarios y próximos pasos para un acuerdo.

Zelensky sostuvo que Ucrania buscará un entendimiento para frenar los ataques contra el sistema energético y otras infraestructuras críticas antes de la llegada del invierno. El Gobierno ucraniano también llevará a la discusión la apertura de rutas en el mar Negro, donde los ataques y las restricciones a la navegación afectaron el comercio y las exportaciones agrícolas.

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Ucrania prioriza frenar las ofensivas contra la infraestructura energética antes del invierno y reabrir las rutas de navegación en el mar Negro (Europa Press)

El mandatario remarcó que la cuestión interesa a Ucrania y Rusia, aunque también repercute sobre países de África y Asia que reciben alimentos desde los puertos de la región.

Los intercambios de prisioneros también integrarán la agenda. Zelensky propuso ampliar esas operaciones, que figuraron entre los pocos asuntos con avances concretos entre las partes. La semana pasada, representantes de derechos humanos de ambos países supervisaron una tregua local en la ciudad ocupada de Oleshky para evacuar civiles y distribuir ayuda.

Zelensky indicó que Kiev podría discutir con Rusia cuestiones generales bajo mediación de Estados Unidos. También admitió que Moscú planteó demandas vinculadas con su propia seguridad, aunque sostuvo que Ucrania deberá resolver primero las consecuencias de la invasión. “Primero debemos resolver la cuestión de esta guerra y solo después buscar respuestas a las preguntas que Rusia plantea a partir de sus propias visiones y expectativas sobre seguridad”, manifestó.

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El mandatario dijo además que Ucrania estaba dispuesta a tratar una propuesta estadounidense para establecer una zona desmilitarizada a ambos lados de la línea del frente.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz puso en duda la disposición rusa para avanzar hacia un cese de las hostilidades. “Es importante que Rusia participe finalmente y de forma seria en las negociaciones sobre un alto el fuego y un posterior acuerdo de paz. Hasta ahora no veo que eso ocurra”, afirmó.

El canciller alemán Friedrich Merz expresó dudas sobre la disposición de Rusia para avanzar hacia un cese de las hostilidades (REUTERS/Lisi Niesner)

Esta semana, Estados Unidos previó reuniones en Bruselas con representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. Esos contactos estarán dedicados al orden europeo posterior a un eventual acuerdo.

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Zelensky pidió a los países europeos 70.000 millones de euros para el próximo año. La asistencia financiera y militar también formará parte de una reunión de la coalición de los voluntarios prevista para el 19 de noviembre en Berlín. Merz anticipó que los socios de Ucrania buscarán definir el próximo paquete de ayuda para 2027, con prioridad para el ámbito militar.

(Con información de Europa Press)