Una joya del Renacimiento permaneció oculta durante 70 años y podría alcanzar una cifra millonaria en una subasta

La casa Sotheby’s ofrecerá la obra renacentista, conservada durante décadas en una colección privada de Suiza (Sotheby’s)

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Una obra del pintor, grabador y dibujante alemán del Renacimiento Albrecht Altdorfer, oculta durante 70 años en una colección privada suiza, sale a subasta en Londres con una estimación de entre £ 3 millones (USD 4,02 millones) y £ 5 millones (USD 6,70 millones). El remate está previsto para el 9 de diciembre en Sotheby’s, y será la primera vez desde 1980 que una obra conocida del maestro alemán llega al mercado.

Según informó The Guardian, la pintura data de alrededor de 1520 y es considerada uno de los primeros paisajes puros del arte occidental en óleo. Antes de su identificación a principios de este año, solo se conocían otras dos obras de este tipo atribuidas al artista bávaro.

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Los dos paisajes del maestro bávaro

Hasta el hallazgo, el catálogo de paisajes en óleo puro del pintor se limitaba a Landscape With a Footbridge, que se exhibe en la National Gallery de Londres, y Landscape of the Danube near Regensburg, alojado en la Alte Pinakothek de Múnich. La aparición de esta tercera obra amplía el corpus conocido del artista.

George Gordon, copresidente del Departamento Mundial de Antiguos Maestros de Sotheby’s, calificó el descubrimiento como “uno de los hallazgos más emocionantes imaginables en nuestro campo”. El experto destacó que la pieza, de apenas 23 por 20 centímetros, transmite “un estado de ánimo intenso que trasciende su escala”.

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La valoración superior equivale a USD 6,70 M para la pieza de 1520, que reapareció este año tras permanecer setenta años fuera de la vista pública (Sotheby’s)

Según Gordon, el cuadro muestra un bosque denso sin figuras humanas, con un cielo cargado de nubes y un arco iris que captura la escasa luz del sol. “El sol lucha por hacerse sentir, y luego está el arco iris que atrapó su luz”, indicó el especialista.

La obra perteneció a la aristocracia vienesa antes de desaparecer del mercado

El padre del actual propietario adquirió la pintura en 1957, luego de que formara parte de la colección aristocrática de los condes de Harrach en el Palais Harrach de Viena. Desde entonces, permaneció fuera de la vista pública durante siete décadas.

La última vez que una obra del pintor llegó al mercado fue en 1980, cuando la National Gallery adquirió en forma privada Christ Taking Leave of His Mother por un precio estimado de £ 2,45 millones (USD 3,28 millones), una de las ventas más costosas de su época. La irrupción de este nuevo hallazgo es considerada un momento clave para el mundo del arte.

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Gordon ubicó al maestro renacentista entre los artistas más importantes del Renacimiento alemán: “Después de Albrecht Dürer, y posiblemente de Lucas Cranach el Viejo, es el artista más significativo del período”, señaló el experto.

El padre del dueño actual adquirió el lienzo en 1957, después de que integrara el patrimonio de los condes de Harrach en el Palais Harrach de Viena (Sotheby’s)

Pionero del paisaje puro y al servicio de emperadores

Nacido en 1480 en Regensburg, Baviera, el pintor comenzó su carrera con dibujos y grabados. Fue un viaje a los Alpes lo que lo llevó a volcarse al paisaje natural como tema pictórico autónomo, hacia 1511, cuando esa tradición aún no estaba consolidada en Europa.

Desde 1513, estuvo al servicio del Emperador Maximiliano I en Innsbruck. También recibió encargos de la nobleza bávara, entre ellos The Battle of Alexander at Issus, pintado en 1529 para el duque Guillermo IV de Bavaria y conservado hoy en la Alte Pinakothek. Regresó a Regensburg durante la Reforma y murió allí en 1538.

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El reconocimiento institucional de su obra continuó siglos después: el Museo de Louvre en París, Francia le dedicó una exposición monográfica entre octubre de 2020 y enero de 2021. Antes del remate, la pintura se expondrá en Sotheby’s Nueva York desde este sábado hasta el 19 de noviembre, y luego se trasladará para ser presentada en la exposición de Sotheby’s Londres del 4 al 9 de diciembre.