Canciller de Haití y el vicepresidente salvadoreño se reúnen en Madrid para reforzar su alianza de seguridad

El Gobierno haitiano busca cooperación salvadoreña para reforzar la seguridad y la estabilidad del país (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores y Culturales de Haití)

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Raina Forbin, la canciller de Haití, mantuvo una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, durante la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid, con el objetivo de fortalecer la relación diplomática y la cooperación bilateral en materia de seguridad y estabilidad haitiana.

El encuentro tuvo lugar el jueves 5 de noviembre, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití en una publicación acompañada por una imagen de ambos funcionarios. La cartera haitiana presentó la cita como parte de una estrategia para consolidar los vínculos entre Puerto Príncipe y San Salvador.

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La Cancillería haitiana señaló que la conversación entre Forbin y Ulloa se centró en el fortalecimiento de la asociación entre ambos países, con especial atención a la situación de seguridad y estabilidad de Haití.

“El encuentro se inscribe en la dinámica de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de consolidación de la asociación entre Haití y El Salvador”, indicó el ministerio en su comunicado. La declaración añadió que la cooperación busca apoyar los esfuerzos vinculados con la seguridad y la estabilidad del país caribeño.

Tampoco detalló compromisos específicos asumidos por las delegaciones.

La Cancillería haitiana y la consolidación de la relación bilateral

MADRID, 05/11/2026.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en Madrid. EFE/ Pool EFE / Juanjo Martín

El anuncio oficial presentó el diálogo como parte de una agenda destinada a profundizar los lazos diplomáticos entre Haití y El Salvador. La mención expresa a la seguridad sitúa el encuentro dentro de una prioridad central para las autoridades haitianas, que enfrentan el avance de grupos armados y la presión sobre las instituciones estatales.

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La nota divulgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos no incluyó declaraciones directas de Forbin ni de Ulloa. Tampoco informó sobre la eventual participación de otras autoridades o equipos técnicos durante la reunión.

Forbin y Ulloa se reunieron al margen de la Cumbre Iberoamericana

La reunión se produjo al margen de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reúne en Madrid a autoridades de los países que integran ese espacio de diálogo político y cooperación. En la fotografía difundida por la institución haitiana, Forbin y Ulloa aparecen ante un panel con la identidad visual del encuentro.

La participación de la canciller en la cita permite a su Gobierno sostener contactos bilaterales con representantes de América Latina y la península ibérica, en un momento en el que Puerto Príncipe busca respaldo internacional frente a la crisis de violencia y fragilidad institucional que atraviesa el país.

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Un niño observa vehículos blindados del Ejército de El Salvador operando por separado de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), autorizada por la ONU, luego del despliegue de tropas adicionales tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en la que desaparecieron cuatro miembros salvadoreños de la GSF, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

El Salvador ha respaldado en distintos foros regionales la necesidad de reforzar la cooperación internacional ante la situación haitiana. El contacto con Ulloa suma un canal político de alto nivel entre ambas administraciones.

Félix Ulloa, defendió este día 5 de noviembre, durante la Cumbre Iberoamericana que las tropas de su país desplegadas en Haití no constituyen una fuerza de ocupación, al sostener que la misión cuenta con el respaldo legal de un acuerdo bilateral firmado con las autoridades de la nación caribeña.

En su intervención ante el foro multilateral celebrado en Madrid, el representante gubernamental afirmó que el contingente militar busca recuperar con vida a cuatro connacionales que permanecen secuestrados por bandas criminales y colaborar con las instituciones haitianas en la pacificación del territorio.

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“No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral de El Salvador de intervenir en Haití, es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar nuestra en esta nación caribeña”, sostuvo Ulloa ante el plenario.