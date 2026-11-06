Costa Rica es elegido como el destino turístico más deseado del mundo en prestigiosos premios internacionales de viajes

La riqueza natural, los bosques tropicales y las playas figuran entre los principales atractivos que caracterizan la oferta turística costarricense.

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Costa Rica fue elegido como el destino turístico más deseado del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026, uno de los reconocimientos internacionales otorgados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust, cuyos lectores seleccionan mediante votación los países y destinos que más desean conocer.

El galardón, denominado Most Desirable Country (Worldwide) Gold, fue entregado durante una ceremonia celebrada en Londres, Reino Unido, y anunciado oficialmente por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

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La distinción coloca a Costa Rica en el primer lugar de la categoría mundial, después de que en la edición de 2025 obtuviera la medalla de plata, únicamente superado por Japón.

El reconocimiento fue celebrado por el presidente ejecutivo del ICT, Marcos V. Borges, quien se encuentra en Londres acompañado por una delegación de 45 empresarios turísticos costarricenses que participan en la feria internacional World Travel Market (WTM).

“Recibir el premio Most Desirable Country (Worldwide) Gold representa una oportunidad estratégica y un importante respaldo internacional para Costa Rica”, expresó Borges.

El jerarca destacó que la distinción reconoce los esfuerzos realizados en conjunto con el sector privado para desarrollar un modelo turístico sostenible, capaz de ofrecer experiencias vinculadas con la naturaleza, la cultura y las comunidades locales.

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Costa Rica obtuvo el premio Most Desirable Country (Worldwide) Gold, que lo reconoce como el país más deseado del mundo por los lectores de la revista británica Wanderlust. Crédito: ICT

¿Cómo fue elegido Costa Rica?

Los Wanderlust Reader Travel Awards son organizados por la revista británica Wanderlust, una publicación especializada en turismo que cuenta con más de 30 años de trayectoria.

A diferencia de otros reconocimientos, sus ganadores son seleccionados mediante las votaciones de los lectores, quienes eligen sus destinos favoritos en categorías relacionadas con países, ciudades, islas, regiones y experiencias turísticas.

En su edición número 25, el certamen recibió aproximadamente 250,000 votos, según información divulgada sobre la premiación.

El reconocimiento no significa que Costa Rica sea el país más visitado del planeta, sino que encabezó las preferencias de los participantes en esta categoría específica.

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El país recibió el máximo reconocimiento de la revista británica Wanderlust, tras una votación de sus lectores. Crédito: ICT

Naturaleza y sostenibilidad destacan en la oferta turística

La riqueza natural constituye uno de los principales elementos que caracterizan la oferta turística costarricense.

Destinos como el Parque Nacional Manuel Antonio, el volcán Arenal, los bosques nubosos de Monteverde y la península de Osa ofrecen experiencias que combinan observación de fauna, caminatas, playas y turismo de aventura.

A estos atractivos se suman las iniciativas de turismo rural y comunitario, mediante las cuales visitantes internacionales pueden conocer tradiciones, gastronomía y actividades productivas de diferentes regiones.

En años anteriores, Costa Rica también ha recibido reconocimientos de Wanderlust por su oferta de naturaleza, vida silvestre y sostenibilidad, categorías que reflejan el interés de los lectores de la revista por las experiencias vinculadas con la conservación ambiental.

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Más de 2,3 millones de visitantes durante 2026

El premio llega en un momento de crecimiento de las llegadas internacionales al país.

De acuerdo con cifras del ICT, entre enero y septiembre de 2026, Costa Rica recibió 2,310,320 visitantes, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con 1,288,001 visitantes, seguido de Canadá, con 239,065.

Entre ambos países concentraron aproximadamente el 66% de las llegadas registradas durante los primeros nueve meses del año.

Una delegación de 45 empresarios costarricenses participa en la feria World Travel Market, donde promueve destinos nacionales y desarrolla contactos comerciales. Crédito: ICT

Costa Rica busca aprovechar el reconocimiento en Londres

La entrega del galardón coincidió con la participación costarricense en World Travel Market, una feria internacional que reúne a representantes de destinos turísticos, operadores y empresas del sector.

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Durante esta actividad, los 45 empresarios nacionales mantienen reuniones comerciales y promueven distintas experiencias turísticas del país ante compradores internacionales.

Para el ICT, el premio representa una oportunidad de fortalecer la promoción de Costa Rica en mercados internacionales y ampliar las relaciones comerciales del sector.

En la misma premiación, España fue reconocida como el país más deseado de Europa, Tokio como la ciudad más deseada del mundo y Perú recibió una distinción en la categoría de aventura.

Con este reconocimiento, Costa Rica suma un nuevo galardón internacional a su oferta turística, mientras el sector enfrenta el desafío de convertir el interés de los viajeros en visitas que contribuyan al desarrollo económico y a la conservación de los atractivos naturales del país.

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