Tecno

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Valor de la criptomoneda Bitcoin

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, bitcoin cotiza este día a las 14:00 horas (UTC) en 75729.11 USD, lo que supone un cambio de -4.77% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.0% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #1 entre las monedas digitales.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo recuperar fotos eliminadas del celular: paso a paso para rescatar las imágenes en Android, iPhone y Google Fotos

Antes de recurrir a programas de recuperación, conviene revisar las papeleras del teléfono y comprobar si las fotografías tienen una copia de seguridad en la nube

Cómo recuperar fotos eliminadas del celular: paso a paso para rescatar las imágenes en Android, iPhone y Google Fotos

El empresario Elon Musk pierde sus apuestas republicanas tras aportar USD 474 millones en las elecciones estadounidenses

Las victorias demócratas en Texas, Ohio y Maine redujeron el efecto de los fondos canalizados mediante organizaciones partidarias y modificaron el equilibrio del Congreso

El empresario Elon Musk pierde sus apuestas republicanas tras aportar USD 474 millones en las elecciones estadounidenses

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este viernes

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este viernes

Los fondos tecnológicos borraron sus ganancias del año tras la caída de las acciones de IA

Las carteras que combinan posiciones alcistas y bajistas cedieron más del 4% el jueves, después de haber alcanzado un avance del 24% en junio

Los fondos tecnológicos borraron sus ganancias del año tras la caída de las acciones de IA

Rockstar revela nuevas imágenes de GTA 6: así lucen Lucía, Jason y Vice City a dos semanas de su estreno

Lucía Caminos y Jason Duval protagonizan esta entrega ambientada en una versión ficticia de Florida, donde una conspiración criminal cambiará sus vidas

Rockstar revela nuevas imágenes de GTA 6: así lucen Lucía, Jason y Vice City a dos semanas de su estreno

DEPORTES

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

Es uno de los mejores pilotos del año en la Fórmula 1, pero su futuro está en duda y confesó su desesperación: “No sé qué más quieren que haga”

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

TELESHOW

Entre globos, piscina y familia: así fue el íntimo cumpleaños de Darío Barassi

Entre globos, piscina y familia: así fue el íntimo cumpleaños de Darío Barassi

Charly García volvió a sonar en Nueva York a tres años de conquistar su propia esquina

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

INFOBAE AMÉRICA

La FDA investiga un brote de Salmonella que ya afecta a 65 personas y todavía no identifica el alimento contaminado

La FDA investiga un brote de Salmonella que ya afecta a 65 personas y todavía no identifica el alimento contaminado

Las hormigas hambrientas protegen su cerebro igual que los humanos

El Salvador busca atraer capital argentino mediante nuevo acuerdo de protección a inversiones

Honduras prevé iniciar en junio de 2027 la construcción de la represa El Tablón, valorada en $303 millones

España concede la nacionalidad a Félix Maradiaga, opositor nicaragüense expulsado por el régimen de Daniel Ortega