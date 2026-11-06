El empresario Elon Musk pierde sus apuestas republicanas tras aportar USD 474 millones en las elecciones estadounidenses

Elon Musk destinó cerca de USD 474 millones a candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

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El multimillonario Elon Musk destinó cerca de USD 474 millones a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, pero el resultado dejó expuesta una de sus apuestas políticas más costosas: los republicanos perdieron contiendas decisivas y los demócratas recuperaron terreno en el Congreso y en Texas, el estado donde el empresario trasladó buena parte de sus negocios.

Daily Mail informó que Musk fue el mayor donante individual del ciclo electoral y concentró aproximadamente USD 224 millones en Texas. El objetivo era sostener a los candidatos republicanos en un estado que hasta ahora había ofrecido un marco favorable para sus compañías, entre ellas Tesla y SpaceX.

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Sin embargo, el republicano Ken Paxton cayó frente al demócrata James Talarico en la elección al Senado. También perdió el gobernador Greg Abbott, derrotado por la demócrata Gina Hinojosa. Para el empresario, el resultado modifica el entorno político de un territorio que se había convertido en la base de varias de sus inversiones.

Texas concentró la mayor apuesta política de Musk

El republicano Ken Paxton perdió la elección al Senado de Texas frente al demócrata James Talarico (REUTERS/Evan Garcia)

El desembolso de Musk incluyó más de USD 200 millones destinados a respaldar a Paxton, de acuerdo con Daily Mail. The Washington Post precisó que USD 168 millones fueron dirigidos al Senate Leadership Fund, una parte de los cuales llegó a un comité de acción política que apoyaba al entonces candidato republicano.

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Durante los últimos días de campaña, Musk difundió mensajes contra Talarico en la red social X. El empresario aseguró que el demócrata buscaba “abrir las fronteras” y “abolir la democracia”, reprodujo The Washington Post. Tras conocerse el resultado, Talarico aludió directamente al poder económico de su adversario.

“Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede competir con la gente de Texas”, afirmó el senador electo en su discurso de victoria, tal como recogió el diario. También declaró que su triunfo enviaba un mensaje a los “megadonantes multimillonarios” y “megadonantes trillonarios”.

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La derrota se produjo después de una inversión nacional de más de USD 400 millones en candidaturas republicanas, apuntó el periódico. Además del Senate Leadership Fund, el dinero se distribuyó a través del Congressional Leadership Fund y America PAC, la organización política vinculada a Musk. Esos recursos tampoco evitaron derrotas republicanas en estados como Ohio y Maine.

La derrota altera el escenario para Tesla y SpaceX

Texas alberga las sedes de Tesla y SpaceX desde que Musk trasladó parte de sus negocios desde California en 2020

El cambio político resulta relevante para Musk porque Texas alberga las sedes de Tesla y SpaceX. El empresario se mudó desde California en 2020, en medio de diferencias con las regulaciones estatales, restricciones aplicadas durante la pandemia y un clima político que consideraba adverso. El estado tampoco aplica un impuesto estatal sobre la renta.

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La llegada de Hinojosa a la gobernación puede añadir presión sobre los planes empresariales de Musk. Daily Mail señaló que la gobernadora electa planteó frenar la construcción de nuevos centros de datos, un asunto sensible para las inversiones de inteligencia artificial del empresario.

The New York Times añadió que Tesla prueba tecnología de conducción autónoma en Austin, una actividad apoyada en infraestructura de datos instalada en esa ciudad. El medio también mencionó un proyecto conjunto de Tesla y SpaceX para levantar una planta de fabricación de chips de más de USD 100.000 millones en el estado.

La elección demócrata también abre la posibilidad de un mayor control político sobre las compañías. Legisladores del partido adelantaron que podrían investigar al empresario y sus negocios si obtenían el control del Congreso. El senador demócrata Edward J. Markey anticipó en X que necesitarían “plantar nuevos bosques para todas las citaciones” que podrían emitir a ejecutivos tecnológicos.

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Las acciones cayeron mientras Musk reaccionó en X

El mercado reflejó parte de esas preocupaciones el miércoles posterior a la elección. Las acciones de Tesla cerraron con una caída superior al 3 %, mientras que SpaceX, que realizó su salida a bolsa en junio, perdió casi 4 %, indicó The New York Times. La baja contrastó con el desempeño de otras tecnológicas, como Meta, Microsoft y Google, que subieron durante la jornada.

Los inversores evaluaron el posible impacto de las investigaciones parlamentarias y de una mayor supervisión sobre una eventual fusión entre Tesla y SpaceX, señalaron los reportes. También está en juego la expansión de Starlink en el sector de telecomunicaciones móviles, una iniciativa para la cual Qualcomm anunció equipos destinados a estaciones base de una red celular nacional.

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Musk evitó publicar durante buena parte de la noche electoral, pero regresó a X durante la madrugada. “Los centros de datos en el espacio parecen bastante atractivos ahora mismo”, escribió, en alusión a los planes de SpaceX para instalar capacidad de cómputo de IA en órbita. También bromeó con que sus “láseres espaciales que interfieren en las elecciones” habían fallado, de acuerdo con The Washington Post.