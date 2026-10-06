Más que sobrevivir: ¿Cómo enfrentar la ansiedad y depresión que afecta al 80% de pacientes con cáncer de mama?

La detección temprana y el tratamiento adecuado del cáncer de mama permiten salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a miles de mujeres a nivel internacional y se posiciona como una de las principales causas de muerte. El Salvador no es una excepción a este devastador escenario; sin embargo, es importante destacar que la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden salvar y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Tras recibir el diagnóstico positivo a cáncer el cuidado de la salud mental juega un papel esencial, “Más que sobrevivir: cómo enfrentar el diagnóstico?”.

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El diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama generan un impacto emocional profundo, donde aproximadamente 1 de cada 4 personas diagnosticadas sufre depresión y hasta un 30% experimenta ansiedad o estrés postraumático.

Aproximadamente una de cada cuatro personas diagnosticadas con cáncer de mama sufre depresión tras recibir la noticia. (Freepik)

La salud mental debe evaluarse desde el diagnóstico

El médico psiquiatra Carlos Acevedo, presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental (APSAN), explicó en entrevista con Infobae que las reacciones emocionales tras conocer el diagnóstico pueden aparecer desde el primer momento. El shock, la negación, el miedo, la incertidumbre y la ira pueden dar paso a cuadros de ansiedad o depresión que requieren atención profesional.

“La persona empieza a pensar qué le va a pasar, a qué tratamiento se va a someter o cuánto tiempo más irá a vivir. Es una sensación de angustia a la que los seres humanos no reaccionamos bien”, afirmó Acevedo.

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El especialista señaló que el acompañamiento psicológico debe incorporarse desde el inicio del proceso oncológico. Si los síntomas lo requieren, también puede ser necesaria la evaluación psiquiátrica y el uso de medicamentos.

El objetivo es atender el malestar antes de que afecte la capacidad de la paciente para afrontar los controles, los tratamientos y los cambios en su vida cotidiana.

Acevedo indicó que la ansiedad y la depresión ocupan un lugar frecuente entre las pacientes con cáncer de mama. “Hay reportes de que más del 80% de mujeres que reciben este diagnóstico tienen un cuadro de ansiedad y depresión que amerita tratamiento”, señaló, aunque advirtió que muchas no consultan ni reciben atención adecuada.

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La atención psicológica y psiquiátrica temprana evita que el malestar emocional interfiera con los tratamientos médicos de la paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales que exigen atención en menos de 24 horas

El periodo posterior al diagnóstico merece especial atención. Acevedo sostuvo que las semanas siguientes pueden implicar un mayor riesgo de suicidio, relacionado con la depresión y no solo con el dolor o la gravedad de la enfermedad.

Las ideas suicidas, la desesperanza intensa, el abandono del tratamiento, la falta de sueño, la pérdida del apetito y las crisis de ansiedad son señales de alerta. De acuerdo con el psiquiatra, estos casos requieren una derivación a psicología o psiquiatría en un plazo máximo de 24 horas.

“Si está durmiendo poco o solo duerme dos horas, tres horas, eso inmediatamente amerita una intervención”, explicó. También alertó sobre expresiones como “ya no quiero el tratamiento” o “quiero morirme”, que deben tomarse con seriedad sin restar la importancia del caso.

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El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en El Salvador, según datos del Ministerio de Salud. (Foto cortesía)

La imagen y la autonomía de las mujeres

“La calidad de vida es un objetivo de la terapia a la par de la supervivencia”, planteó Acevedo. La paciente debe recibir información suficiente para participar en las decisiones sobre su atención y preservar, dentro de lo posible, su autonomía.

La quimioterapia, la radioterapia, la caída del cabello, las cirugías y la mastectomía pueden alterar la percepción corporal, la sexualidad y la autonomía. A esto se suman el dolor, la fatiga, posibles dificultades de memoria y concentración asociadas al tratamiento.

La familia puede ser una red de apoyo, siempre que evite imponer decisiones o minimizar el sufrimiento. “La escucha empática es escucharla sin juzgarla y sin dar consejos que no necesita”, dijo el especialista. Frases como “anímate” o “todo va a salir bien” pueden invalidar el miedo de la paciente.

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Para Acevedo, el abordaje integral debe incluir atención oncológica, apoyo psicológico, acompañamiento familiar y redes sociales. “El cáncer de mama impacta la mente, el cuerpo y el entorno social de la mujer”, sostuvo.