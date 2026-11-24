El Salvador cuenta con una capacidad instalada de 3,200 megavatios frente a un récord de consumo nacional de 1,260 megavatios. (ETESAL)

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La capacidad de generación instalada, la diversificación de fuentes y las obras de transmisión mantienen a El Salvador sin riesgo de racionamiento eléctrico, según afirmó el presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, en Radio Láser.

Núñez sostuvo que el país dispone de cerca de 3.200 megavatios de generación instalada. Según indicó, el mayor nivel de consumo registrado ha sido de 1.260 megavatios.

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El titular de ETESAL afirmó que esa diferencia permite cubrir la demanda nacional. También señaló que las inversiones en transmisión buscan prevenir fallas que afecten el traslado de la electricidad.

El Salvador y la diversificación de la matriz energética

Núñez comparó la situación salvadoreña con los anuncios de racionamiento que, según expresó, hicieron Guatemala y Costa Rica durante 2024.

El presidente de ETESAL atribuyó esa diferencia a la diversificación de la matriz energética. Mencionó la planta de gas natural de Energía del Pacífico, instalada en Acajutla, el parque eólico Ventus y la expansión de la generación fotovoltaica.

Sobre la planta de gas natural, indicó que cuenta con una capacidad cercana a 350 megavatios. A su juicio, esa infraestructura fortaleció la matriz y redujo la dependencia de fuentes sujetas a las condiciones climáticas.

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La matriz energética salvadoreña suma casi 750 megavatios de origen solar y diversifica su suministro con gas natural y viento. (Foto: Gobierno de El Salvador)

Núñez afirmó que Ventus, al que identificó como el primer parque eólico salvadoreño, tiene una capacidad de 50 megavatios.

El funcionario añadió que el país cuenta con casi 750 megavatios de generación solar. Esa capacidad se suma a las fuentes geotérmicas, hidroeléctricas y térmicas que integran el sistema.

La dependencia exclusiva de las represas, explicó, expone a los países a las variaciones en las lluvias y a los períodos de sequía.

“Tenemos una matriz fuerte y diversificada”, sostuvo Núñez. También afirmó que la red nacional tiene capacidad para movilizar la energía que requieren los usuarios.

ETESAL proyecta un plan de más de USD 1,000 millones

Núñez detalló que ETESAL ejecuta un plan de expansión que supera los USD 1,000 millones. El objetivo, según explicó, es ampliar la red y crear rutas alternativas para transportar electricidad.

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El programa contempla una nueva subestación en San Miguel, otra en La Unión y una más en Pasaquina. Esta última se conectará con la subestación que ETESAL construye en Morazán.

La empresa también avanza con una línea de transmisión entre San Miguel y Morazán. Núñez recordó que la primera piedra del proyecto fue colocada hace cerca de un mes y medio.

El funcionario afirmó que esas obras completarán un anillo de transmisión en el oriente del país. La red buscará responder al aumento de la demanda y facilitar la conexión de nuevas plantas generadoras en esa zona.

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ETESAL ejecuta un plan de infraestructura superior a 1.000 millones de dólares para crear rutas alternativas de transmisión eléctrica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Núñez añadió que ETESAL construirá una línea de 230 kilovoltios a lo largo de la zona costera. La infraestructura conectará el anillo oriental con otras redes del país.

El plan incluye el reforzamiento del anillo occidental mediante una nueva subestación en Guajoyo y nuevas líneas de transmisión. También contempla obras para fortalecer el anillo central.

“Todos esos tres anillos se conectan”, explicó el presidente de ETESAL. Según señaló, esa configuración permitirá trasladar electricidad por distintas rutas y atender nuevas inversiones de generación.

Núñez mencionó además la subestación inaugurada en Chalatenango. Defendió la instalación de infraestructura eléctrica en zonas que, según sus palabras, permanecieron fuera de anteriores proyectos de desarrollo.

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Las baterías BESS y la energía renovable

Núñez explicó que el crecimiento de la generación solar y eólica requiere tecnologías que compensen sus variaciones.

Una nube, ejemplificó, puede reducir la producción de un parque fotovoltaico. Del mismo modo, los cambios en las corrientes de aire pueden modificar el aporte de una planta eólica.

Para responder a esas fluctuaciones, ETESAL impulsa sistemas de almacenamiento con baterías, conocidos como BESS. Los describió como equipos que almacenan energía y contribuyen a regular el voltaje.

La construcción de nuevas subestaciones en San Miguel, La Unión y Pasaquina completará el anillo de transmisión en el oriente salvadoreño. (ETESAL)

Las baterías también pueden aportar respaldo temporal ante alteraciones en las líneas. Según Núñez, ayudan a mantener la carga y evitar que una variación afecte la estabilidad de la red.

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Afirmó que El Salvador comenzó a trabajar hace dos años en un Plan Nacional de Almacenamiento. Añadió que la empresa estatal lidera los proyectos vinculados con esa tecnología.

Núñez relacionó ese plan con las inversiones de Grupo Cox y otros desarrolladores de generación. La estrategia contempla instalar sistemas BESS en distintas subestaciones del país.

El funcionario recordó que El Salvador está interconectado con el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Esa conexión permite intercambiar energía con otros países de la región. A la vez, según señaló, implica que una falla externa puede generar sobrecargas que afecten la red nacional.

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“Si algo pasa en otro país, se puede regular la sobrecarga y se puede mantener la energía”, afirmó Núñez.

ETESAL instalará tecnología smart valve

Núñez anunció que ETESAL inaugurará el 30 de noviembre la tecnología smart valve en Nejapa. El sistema también estará instalado en la subestación 15 de Septiembre. Se trata de equipos de electrónica de potencia que administran el recorrido de la electricidad dentro de las líneas de transmisión de alta tensión.

ETESAL instalará tecnología smart valve en las subestaciones de Nejapa y 15 de Septiembre para regular el flujo en líneas de alta tensión. (Foto cortesía ETESAL)

El funcionario comparó su funcionamiento con válvulas que redirigen agua, aunque aclaró que actúan sobre energía que circula a 115,000 voltios en la red nacional y a 230,000 voltios en el SIEPAC. Cuando una línea recibe una carga excesiva, las smart valves permiten desviar parte del flujo hacia otras rutas disponibles para reducir el riesgo de sobrecargas y fallas en la red. Según Núñez, El Salvador será el primer país de América Latina en incorporar esta tecnología.

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