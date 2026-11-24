Durante su intervención televisiva, el representante cívico Eduardo Escobar analizó el efecto de arrastre comicial que ejerce la figura de Nayib Bukele a favor del oficialismo en las urnas. (Cortesía: Secretaria de la Presidencia)

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El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, admitió la elevada popularidad del mandatario salvadoreño y reconoció la legitimidad de diversas facultades del Congreso durante su participación en el espacio televisivo Frente a Frente.

A pesar de sus observaciones críticas frente al rumbo institucional de El Salvador, el representante de la organización cívica convalidó factores determinantes del respaldo electoral hacia el oficialismo y respaldó competencias del Estado que suelen suscitar controversia en el debate público nacional.

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Al examinar la correlación de fuerzas políticas de cara a los próximos comicios generales, Escobar aseveró que el apoyo hacia el presidente Nayib Bukele constituye una realidad incontestable frente a las urnas.

Al analizar los sondeos de opinión pública, el abogado descartó que los partidos de oposición cuenten con posibilidades efectivas de arrebatarle el triunfo al mandatario. «Eso no está en discusión», afirmó al evaluar las mediciones electorales, tras detallar el arrastre masivo de sufragios que aporta la figura del gobernante a las candidaturas de su fuerza partidaria.

En esa misma línea, el vocero destacó la valoración favorable que ha recibido el Parlamento salvadoreño. Indicó que la actual Asamblea Legislativa figuró entre «las mejores evaluadas durante un periodo de tiempo en el país», un registro que contrastó con la baja aceptación ciudadana que acumulaban los congresos tradicionales en mandatos precedentes.

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El representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, en el estudio del espacio matutino de entrevistas antes de abordar el contexto comicial y la transparencia institucional (Cortesía: Frente a Frente).

Aunque advirtió sobre el desgaste natural vinculado al costo de la vida cotidiana, Escobar reconoció que los parlamentarios oficialistas han gozado de una posición de aprobación inédita en la historia legislativa reciente.

El respaldo al voto de la diáspora y los reparos a la distribución de escaños

En cuanto a la participación política de los salvadoreños radicados en el exterior, el director ejecutivo de Acción Ciudadana manifestó su apoyo rotundo al derecho cívico de la comunidad emigrante.

Durante la conversación, el dirigente subrayó que «son dos millones de compatriotas, hay que reconocerles el derecho», con lo cual aclaró que su postura no rechaza la incorporación de la diáspora en las elecciones.

Desde su perspectiva, garantizar que la población residente fuera de las fronteras emita su voto representa un mandato constitucional legítimo e impostergable para el país.

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No obstante, Escobar puntualizó que sus reparos no apuntan a la prerrogativa del voto exterior, sino a la fórmula aritmética implementada para adjudicar las diputaciones. Explicó que la asignación de seis escaños a la circunscripción especial de la diáspora se concretó mediante la sustracción de curules a los departamentos de San Salvador y La Libertad, zonas con alta concentración urbana.

Una urna con el escudo de El Salvador conecta el sufragio con sedes internacionales en Pekín, Tokio y Canberra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el representante cívico, el procedimiento aprobado desvirtúa el criterio constitucional que ordena distribuir la representación legislativa con base en la densidad demográfica local, aun cuando ratificó la validez del sufragio extraterritorial.

El reconocimiento a las potestades del Parlamento y las fallas históricas municipales

Al abordar las tensiones institucionales en El Salvador, el jurista analizó las capacidades formales de la Asamblea Legislativa y confirmó que el órgano legislativo posee atribuciones expresas para nombrar y apartar de sus cargos a funcionarios de segundo grado.

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Escobar aceptó que los diputados cuentan con la potestad constitucional para sustituir a los magistrados judiciales y al fiscal general de la República. Sin embargo, matizó su postura al recalcar que la existencia formal de esa facultad parlamentaria debe diferenciarse de la verificación de causales legales justificadas al momento de ejecutar las destituciones.

En el ámbito municipal, el vocero admitió que los gobiernos locales arrastraban fallas históricas de gestión, entre ellas manejos irregulares en el uso de los fondos públicos. A su juicio, el camino técnico adecuado debió consistir en el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y fiscalización sobre las municipalidades, en lugar de despojarlas de su autonomía presupuestaria.

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