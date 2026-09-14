La UE condenó el ataque hutí contra Arabia Saudita y respaldó a sus socios del Golfo

La Comisión Europea condenó el ataque de rebeldes hutíes de Yemen contra una base militar saudí. (REUTERS/ARCHIVO)

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el lunes el ataque atribuido a los rebeldes hutíes contra una base militar de Arabia Saudita y expresó el respaldo de la Unión Europea a sus socios del Golfo. La declaración se produjo tras una nueva escalada de los combates en Yemen, que también ha provocado desplazamientos de civiles.

“Condeno el ataque hutí contra Arabia Saudita”, escribió Von der Leyen en X. La funcionaria sostuvo que los países de la región enfrentan ataques de aliados de Irán y que la situación afecta a la seguridad internacional.

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La presidenta de la Comisión Europea afirmó que el bloque continuará coordinando acciones con sus socios para preservar la libre y segura navegación por el estrecho de Ormuz y promover la estabilidad en Oriente Medio. “Todos tenemos un interés en esto”, añadió.

Los hutíes dijeron haber usado drones y misiles en Sharurah

Los hutíes, un grupo de yemeníes rebeldes armados respaldados por el régimen de Irán, aseguraron el domingo que emplearon drones y misiles contra una instalación militar en Sharurah, en el sur saudí. El grupo sostuvo que la operación apuntó a depósitos de armas y centros de mando y control vinculados con las operaciones militares contra Yemen.

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Los rebeldes hutíes se atribuyeron este domingo un ataque con drones y misiles contra una instalación militar en Sharurah, en el sur saudí. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, difundió el anuncio en X, sin precisar cuándo se llevó a cabo el ataque ni informar sobre posibles víctimas o daños. Teherán mantiene desde hace años vínculos con el movimiento, aunque niega intervenir en la reanudación de la guerra civil yemení.

Horas antes, las autoridades saudíes habían comunicado que un proyectil lanzado desde territorio yemení dejó dos personas heridas en la provincia de Al-Tuwal, dentro de la región de Jazan, junto a la frontera. La Dirección de Protección Civil indicó que el impacto causó daños en una mezquita, edificios y vehículos.

Arabia Saudí promete defensa de su soberanía

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, afirmó este domingo ante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi que la seguridad nacional y la integridad territorial saudíes son “intocables”, en medio de la escalada de tensiones con los rebeldes hutíes de Yemen y de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Arabia Saudí defendió su seguridad y soberanía ante el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El jefe de la diplomacia saudí sostuvo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no permitirán ataques contra sus territorios, infraestructuras ni intereses estratégicos, sin importar los argumentos con los que se justifiquen.

“El reino afirma que su seguridad nacional, su integridad territorial y sus activos son intocables, y que los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no aceptarán que se atente contra sus territorios, instalaciones o intereses vitales, independientemente de los pretextos o etiquetas que se utilicen”, indicó Bin Farhan.

Arabia Saudí asistió al encuentro como país invitado. La posición de Riad dentro del bloque continúa sin definirse, ya que participa en sus reuniones, pero no ha formalizado su incorporación desde que recibió la invitación en 2024.

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