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El combate entre drones que expone una nueva dimensión de la guerra entre Rusia y Ucrania

Mientras un dron ucraniano equipado con un arma de 12,7 milímetros atacó a un aparato ruso en el Mar Negro, el uso de vehículos no tripulados suma una nueva dimensión al conflicto

Un dron ucraniano Sargan 3000 atacó a un aparato ruso con un arma de 12,7 milímetros
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Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania sostiene una presión constante sobre el frente terrestre y las ciudades, el Mar Negro sumó un episodio que expone otra dimensión del conflicto. Un Sargan 3000 ucraniano atacó a un dron ruso durante el pasado fin de semana, en un enfrentamiento entre vehículos no tripulados que da cuenta de la expansión de las operaciones navales.

Las fuerzas rusas consolidaron o tomaron cerca de 90 kilómetros cuadrados durante agosto de 2026, una superficie inferior a tres kilómetros cuadrados diarios en todo el frente.

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El vehículo ucraniano fue identificado como un Sargan 3000, también conocido como “aguja de mar”. La unidad registró imágenes del enfrentamiento y disponía de una estación remota con un arma de 12,7 milímetros, que le permitió disparar contra el aparato ruso.

Los drones navales como nuevo escenario de combate

La guerra entre Rusia y Ucrania dejó de circunscribirse a las operaciones terrestres y los ataques contra ciudades e infraestructuras. Rusia emplea drones de largo alcance contra objetivos ucranianos, mientras Ucrania utiliza unidades no tripuladas en el Mar Negro.

El combate entre drones en el Mar Negro sumó una nueva dimensión a la guerra entre Rusia y Ucrania (Captura de video)
El combate entre drones en el Mar Negro sumó una nueva dimensión a la guerra entre Rusia y Ucrania (Captura de video)

El uso de un arma instalada en el Sargan 3000 marca una diferencia respecto de las misiones de reconocimiento o los ataques realizados a distancia. Según explicó en Infobae Al Mediodía Andrei Serbin Pont, el enfrentamiento marítimo refleja una transformación de las operaciones navales dentro del conflicto.

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La dimensión aérea de esa estrategia quedó expuesta en una jornada de domingo, cuando Rusia lanzó más de 700 drones contra distintos blancos en Ucrania. El analista vinculó ese volumen con la expansión industrial rusa y la posibilidad de concentrar cientos de aparatos durante una misma noche.

Rusia fabrica alrededor de 3.000 drones mensuales con motor a reacción y cerca de 2.800 con motor a pistón. El cálculo de Serbin Pont sitúa la producción total en casi 6.000 unidades mensuales de largo alcance.

Los aparatos aéreos rusos también pueden acompañar ataques con misiles. Esa combinación, junto con el desarrollo de nuevos modelos y la ampliación de la capacidad industrial, permite ofensivas de gran escala contra territorio ucraniano.

El ataque ferroviario cerca de Polonia

Cabe destacar que el domingo, un dron Geran-5 ruso impactó una formación ferroviaria en Yahodín, localidad situada a dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. La explosión ocurrió pocos minutos después de que partiera otro tren en el que viajaba el ex primer ministro británico Boris Johnson.

La producción rusa ronda los 6.000 drones mensuales de largo alcance entre modelos con motor a reacción y a pistón (Captura de video)
La producción rusa ronda los 6.000 drones mensuales de largo alcance entre modelos con motor a reacción y a pistón (Captura de video)

Sus escoltas despertaron a Johnson cerca de las 5.00 y le comunicaron que podía ser necesaria una evacuación. El tren había adelantado su partida después de que Ucrania alertara sobre la llegada de drones y salió tres minutos antes de la detonación.

En la estación también se encontraban el ex primer ministro sueco Carl Bildt, Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional británico, y Gunther Sutter, asesor de política exterior del canciller alemán Friedrich Merz. David Petraeus permanecía en otro tren dentro de la terminal.

Todos habían participado en el Yalta European Strategy, una conferencia celebrada en Ucrania desde hace alrededor de 22 años. Serbin Pont planteó dudas sobre el objetivo ruso por la presencia de dirigentes y asesores occidentales: “Es difícil pensar de que no había conciencia” sobre quiénes estaban en la estación.

Una guerra de desgaste y sin condiciones de cierre

El frente ucraniano concentra una disputa territorial reducida en superficie, pero con graves pérdidas humanas.

Según el analista, Rusia busca una victoria que le permita imponer condiciones a Ucrania, mientras Kiev rechaza reconocer la pérdida de los territorios ocupados por las fuerzas rusas. También consideró que los países europeos y Estados Unidos pueden mantener el suministro de armamento porque resulta menos costoso que prepararse para una guerra directa con Moscú.

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