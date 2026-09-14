El sistema financiero salvadoreño llegó a julio con más ganancias y más depósitos, según el Banco Central de Reserva

El sistema financiero salvadoreño registró crecimiento en depósitos, préstamos, activos y utilidad neta al cierre de julio de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sistema financiero salvadoreño registró crecimiento en depósitos, préstamos, activos y utilidades al cierre de julio de 2026, de acuerdo con el Banco Central de Reserva. La evolución estuvo acompañada por los niveles de liquidez, morosidad y solvencia incluidos en el reporte.

La utilidad neta del sistema ascendió a USD 282.4 millones, con un aumento de 23% frente al período de comparación. Los activos totalizaron USD 32,578.3 millones y registraron una variación positiva de 9.8%.

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El sistema financiero de El Salvador cerró julio con una expansión de la captación de recursos y de la colocación de préstamos. Según el Banco Central de Reserva, estas condiciones respaldaron el financiamiento de actividades productivas y hogares, mientras los indicadores de riesgo y patrimonio se mantuvieron dentro de los parámetros señalados.

Los depósitos alcanzaron USD 24,835.8 millones

Los depósitos totales llegaron a USD 24,835.8 millones, con un incremento de 12.6% respecto del período anterior. Las captaciones se mantuvieron como la fuente de fondeo más importante del sistema financiero.

Los depósitos a plazo representaron 39.3% del total. Las cuentas corrientes concentraron 34.1%, mientras que los depósitos a plazo equivalieron a 26.6%.

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La distribución de las captaciones incluyó recursos con distintos plazos y niveles de disponibilidad. El reporte indicó que la diversificación de los instrumentos se mantuvo estable, mientras la relación entre créditos y depósitos se ubicó en 88% al cierre de julio.

Los depósitos del sistema financiero salvadoreño alcanzaron USD 24,835.8 millones y aumentaron 12.6%, con una relación entre créditos y depósitos de 88%. (crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

Este indicador reflejó la capacidad disponible para ampliar la actividad crediticia. Las condiciones de liquidez también dieron mayor certidumbre a los agentes económicos en sus decisiones de inversión y estuvieron asociadas con una tendencia descendente en las tasas de interés.

La cartera de créditos sumó USD 21,866.9 millones

Los préstamos otorgados por el sistema financiero alcanzaron USD 21,866.9 millones, luego de un crecimiento de 8.4%. La cartera dirigida a empresas representó 52.1% del saldo, mientras que los hogares concentraron el 47.9% restante.

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El crédito de consumo para hogares sumó USD 7,155.2 millones y registró una variación positiva de 5.6%. Los préstamos destinados a vivienda llegaron a USD 3,309.5 millones, con un aumento de 7.7%.

El financiamiento a los hogares mantuvo una trayectoria de crecimiento. El reporte señaló que el avance registrado al cierre de julio fue el más alto de los últimos 30 meses, sin especificar un producto crediticio particular.

Las carteras empresariales asociadas al comercio, la construcción y los servicios estuvieron entre las que registraron mayor crecimiento interanual. El Banco Central de Reserva relacionó este comportamiento con el financiamiento de las actividades productivas.

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El comercio lideró la distribución sectorial de los préstamos empresariales con USD 325 millones. La construcción recibió USD 296.6 millones, mientras que los servicios obtuvieron USD 280.3 millones.

Los sectores de electricidad, gas, agua y servicios sanitarios concentraron USD 123.9 millones. El grupo denominado “otros” registró USD 58.3 millones e incluyó actividades como transporte, almacenamiento, comunicaciones, minas y canteras.

La cartera de préstamos en El Salvador sumó USD 21,866.9 millones, con empresas que concentraron 52.1% del saldo y hogares el 47.9%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas de interés mostraron descensos en los préstamos

La tasa promedio de los préstamos con plazo menor a un año se ubicó en 7.6%. Para los depósitos a 180 días, la tasa promedio fue de 4.7%.

Las tasas de los préstamos de corto plazo bajaron de 7.80% en julio de 2025 a 7.60% en julio de 2026. Las tasas de los créditos destinados a empresas pasaron de 7.75% a 7.54% durante el mismo período.

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Los préstamos personales, principalmente los de largo plazo, también registraron una disminución. La tasa descendió de 12.82% a 12.11% entre los dos meses comparados.

El reporte asoció el comportamiento de las tasas con las condiciones de liquidez del sistema. La reducción de los costos financieros coincidió con el crecimiento de los depósitos y de la cartera crediticia.

La morosidad fue de 1.6% y la solvencia llegó a 15.4%

El indicador de morosidad estándar se situó en 1.6%, por debajo del umbral de alerta de 4%. El dato reflejó un nivel de recuperación de créditos dentro del parámetro señalado en el reporte.

La solvencia del sistema financiero alcanzó 15.4%, por encima del mínimo legal de 12%. Este indicador se refiere a la capacidad patrimonial de las instituciones financieras ante posibles contingencias.

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El aumento de los activos coincidió con la expansión de los depósitos y de los préstamos. El documento del Banco Central de Reserva indicó que el sistema mantuvo condiciones de liquidez y patrimonio para continuar con sus funciones de intermediación financiera.