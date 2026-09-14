En fotos: Del lodo al pavimento, el cantón Los Toles celebra la independencia tras la promesa cumplida del presidente Bukele

Más de 750 estudiantes participan en un desfile cívico sobre la carretera pavimentada de Los Toles (Foto cortesía Ministerio de Educación)

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Más de 750 estudiantes de once centros educativos del cantón Los Toles participaron esta mañana en el Desfile Cívico Rural, celebrado sobre una carretera pavimentada y ampliada para conmemorar las festividades patrias. La actividad se realizó un año después de que un video mostrara a alumnos desfilando entre el lodo, hecho que llevó al presidente Nayib Bukele a ordenar la intervención de la vía, según informó el Ministerio de Educación.

La carretera conecta Arco Durán con Los Toles y abarca 15,14 kilómetros de nueva infraestructura vial. De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, la obra beneficia a cerca de 4.000 familias de Los Toles, Chancuyo, Palo Piqué y sectores aledaños, al facilitar el traslado de estudiantes, el acceso a servicios y la movilización de productos agrícolas y ganaderos.

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La intervención, divulgada por el Gobierno de El Salvador, busca mejorar el transporte escolar, el acceso a servicios y el traslado de productos agrícolas y ganaderos en varias comunidades rurales del cantón (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La obra vial entre Arco Durán y Los Toles suma 15,14 kilómetros de nueva infraestructura (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La pavimentación y ampliación, ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte junto con FOVIAL, sustituyeron una calle de tierra que en invierno quedaba cubierta de lodo por falta de drenaje (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La intervención en la carretera de Los Toles beneficia a cerca de 4.000 familias, según el Gobierno (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Más de 750 alumnos de 11 escuelas participaron en la jornada cívica sobre la vía renovada, una mejora que llegó tras las imágenes que exhibieron las dificultades para marchar durante el invierno pasado (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La actividad cívica se realizó en la ruta que une Arco Durán con el cantón, un tramo mejorado por el Gobierno salvadoreño para apoyar a estudiantes, familias y productores de la zona (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La conmemoración reunió a centros escolares del cantón en un recorrido sobre 15,14 kilómetros intervenidos, una obra que también mejora los traslados diarios y el movimiento de productos en varias comunidades cercanas (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Un registro que se volvió viral marcó un antes y un después en el cantón salvadoreño, y una decisión presidencial aceleró una intervención esperada para las celebraciones de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La ruta rural dejó atrás el invierno de barro y tramos intransitables tras una obra de más de quince kilómetros, ejecutada por Obras Públicas junto a FOVIAL, con impacto directo en varias comunidades (Foto cortesía Ministerio de Educación)