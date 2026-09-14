Stray Kids: quiénes son los ocho miembros de la banda de K-pop que rompió récords en Billboard

“Chk Chk Boom”, protagonizado por los actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman - (JYP Entertainment)

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Ocho jóvenes que llegaron a un casting sin saber que terminarían reescribiendo la historia del pop surcoreano forman Stray Kids, el grupo que este lunes y martes pisa suelo argentino por primera vez. La historia arrancó en 2017, cuando un reality show de supervivencia reunió a un puñado de aspirantes bajo la órbita de JYP Entertainment con la promesa de armar una nueva boyband. De esa competencia surgieron los ocho nombres que meses después, en marzo de 2018, debutarían de manera oficial: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

Lo que distinguió al grupo desde el principio no fue solo la coreografía sincronizada ni el despliegue visual típico del K-pop, sino algo menos habitual en la industria: la firma propia detrás de cada canción. Rolling Stone UK lo resumió en un perfil publicado en 2024, cuando describió que el sonido de la banda “combina múltiples géneros, sobre todo trap-pop, hip-hop y música electrónica, y se traduce de manera excepcional del estudio al escenario”. Esa mezcla tiene nombre propio: 3RACHA, la subunidad de producción interna integrada por Bang Chan, Changbin y Han, que escribe y compone la inmensa mayoría del catálogo del grupo desde el primer sencillo previo al debut, “Hellevator”.

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Ese trabajo de composición no quedó como una curiosidad de fanáticos. Según datos de la Asociación Coreana de Derechos de Autor Musicales (KOMCA) citados por el medio surcoreano Chosun, Bang Chan figura registrado como autor de 243 canciones, la cifra más alta entre todos los ídolos del K-pop, mientras que Changbin y Han ocupan el sexto y el octavo puesto del ranking general con 207 y 204 temas respectivamente.

Stray Kids mantiene una formación de ocho integrantes con Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

La revista Rolling Stone India había señalado años antes que la etiqueta que persiguió al grupo en sus inicios, “noise music”, nació como una crítica y terminó convertida en marca de identidad: “por definición, es el arte de crear música pensada para romper las reglas, y Stray Kids entrega exactamente eso con una confianza inquebrantable”, describió la publicación.

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Dentro de esa estructura, cada integrante ocupa un rol que se sostuvo sin cambios desde el debut. Bang Chan lidera el grupo además de cantar, bailar y producir. Lee Know se especializa en el baile y también aporta como vocalista. Changbin reparte su tiempo entre el rap principal y la producción junto a sus compañeros de 3RACHA. Hyunjin combina baile, rap y la función de visual del grupo, mientras que Han cierra el trío creativo como rapero, vocalista y compositor. Felix aporta un registro grave que se volvió una de sus marcas personales, Seungmin sostiene buena parte de las líneas vocales principales, e I.N, el más joven, completa la alineación como vocalista.

Alrededor de ellos se organizó STAY, el fandom que acompañó cada etapa de la carrera del grupo desde Corea del Sur hasta su expansión internacional.

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Stray Kids debutó en marzo de 2018 bajo JYP Entertainment tras formarse en un reality show de supervivencia homónimo - REUTERS/Brendan Mcdermid

Esa expansión tomó forma de números difíciles de igualar. Stray Kids debutó en el Billboard 200 de Estados Unidos en abril de 2022 con el álbum ODDINARY, directo al primer puesto. Desde entonces no soltó esa posición: cada lanzamiento posterior repitió el número uno, hasta sumar nueve discos consecutivos en la cima del ranking, según confirmó Billboard en agosto de 2026 con la entrada de THIS & THAT.

El medio surcoreano Chosun calculó que la racha, sostenida durante 1.604 días, solo tiene un antecedente superior en la historia del chart: The Beatles, la única banda que acumula más números uno consecutivos entre grupos. Ningún otro artista del siglo XXI llegó tan lejos en tan poco tiempo.

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El recorrido discográfico de la banda muestra cómo se construyó ese liderazgo. Los primeros álbumes exploraron sonidos más crudos, con letras centradas en la presión social y la búsqueda de identidad propia de sus años de formación. Con el tiempo, la producción ganó capas y arreglos pensados para escenarios cada vez más grandes, un giro que se consolidó con KARMA y DO IT, publicados en 2025, y que incluyó cortes como “Ceremony” y “Do It”.

La producción propia distingue a Stray Kids en el K-pop, ya que 3RACHA escribe y produce gran parte de su catálogo - REUTERS/Hollie Adams

En 2024 el grupo había ampliado su catálogo con HOP (SKZHOP HIPTAPE), centrado en sus raíces de hip-hop y encabezado por “Walkin on Water”, y con ATE, el EP que llevó a la banda a una escala de exposición distinta gracias al video de “Chk Chk Boom”, protagonizado por los actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Ese mismo año publicaron también GIANT, su segundo álbum de estudio en japonés.

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El último capítulo de esa historia es THIS & THAT, el mini álbum que abrió la etapa sonora actual del grupo con una mezcla de dance-pop y la base de hip-hop que nunca abandonaron. El disco debutó en el primer puesto del Billboard 200 en agosto de 2026 y se mantuvo tres semanas consecutivas entre los diez primeros puestos del ranking, mientras el sencillo homónimo alcanzó el lugar 38 del Billboard Hot 100, el mejor registro personal del grupo en esa lista.

La música de Stray Kids combina hip-hop, electrónica, rock y ritmos experimentales en un estilo que la prensa llamó noise music - REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

La certificación de oro que le otorgó después el Sindicato Francés de la Producción Fonográfica (SNEP) fue la sexta que Stray Kids acumula en ese país, un dato que confirmó la solidez de su base de público también en Europa. En paralelo, el grupo lanzó SKZ-REPLAY 2026 Pt.1, un álbum digital pensado como regalo para STAY, con canciones solistas y colaboraciones internas inéditas hasta ese momento.

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Ese despliegue de discos, listas y certificaciones acompañó una gira que llevó al grupo a estadios y recintos de Asia, Oceanía, Norteamérica y Europa antes de cruzar a América Latina. Según reconstruyó Rolling Stone UK en su perfil de 2024, la banda ya había reunido a más de 250 mil personas en apenas tres conciertos repartidos en tantos continentes, una cifra que creció con cada nueva etapa del tour. Ese recorrido llega ahora a Argentina, donde Stray Kids se presenta este lunes 14 y martes 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, la primera vez que el grupo pisa el país.