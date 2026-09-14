“Estoy agradecido de haber tenido la lucidez para decir basta”: Gary Oldman reflexionó sobre los 29 años de sobriedad

Gary Oldman repasó sus personajes más conocidos, habló de sus 29 años de sobriedad y se refirió a los rumores sobre el próximo James Bond en una entrevista con Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused. Durante la charla, el actor británico también recordó sus experiencias en las sagas de Harry Potter y The Dark Knight.
Consultado sobre el efecto del alcohol en su carrera, el actor de 68 años explicó que dejó de beber hace casi tres décadas y que esa decisión fue decisiva para sostener su trayectoria. “El alcohol no ayudaba. Uno cree durante un tiempo que lo hace, pero se interpone y termina por alcanzarte”, afirmó.
PUBLICIDAD
El intérprete, que reconoció haber construido en sus primeros años una imagen de actor rebelde, señaló que entonces existía una tendencia a idealizar los excesos de figuras de la actuación, la literatura y la música. Mencionó como referentes de esa época a Peter O’Toole, Richard Harris y Richard Burton.
“Estoy muy agradecido de haber tenido la lucidez para decir basta”, sostuvo. Añadió que, sin aquella decisión, no estaría en condiciones de desarrollar la etapa actual de su carrera, marcada por su protagónico como Jackson Lamb en Slow Horses.
PUBLICIDAD
Oldman descartó una competencia con Daniel Day-Lewis
La entrevista también abordó los inicios de Oldman en el cine británico. El actor recordó que, a comienzos de la década de 1980, coincidía en audiciones con Daniel Day-Lewis, Colin Firth y Tim Roth, integrantes de una generación a la que entonces llamaban el “Brit Pack”.
Ante la pregunta sobre si existía competencia entre ellos, Oldman rechazó esa idea. “No es una competencia. Tienes que concentrarte en lo que haces y no en lo que otro está haciendo o logrando”, comentó.
PUBLICIDAD
El protagonista de Drácula de Bram Stoker definió a Day-Lewis como “un actor extraordinario” y aseguró que no percibe su carrera como una disputa con él. “Admiro lo que hace, pero no siento que esté compitiendo con él”, señaló.
También destacó el trabajo de Joel Edgerton en Train Dreams. Oldman calificó la interpretación de su colega como “impresionante” y planteó que la admiración hacia el trabajo ajeno forma parte del oficio. “Me gusta ver algo y pensar: ‘No sé cómo lo hizo’”, expresó.
PUBLICIDAD
El recuerdo de Alan Rickman durante los rodajes de Harry Potter
Oldman interpretó a Sirius Black en la saga de Harry Potter, donde compartió escenas con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Al evocar esa etapa, eligió como una de sus secuencias favoritas el diálogo con Radcliffe sobre las personas amadas que permanecen presentes en la memoria.
También relató una anécdota sobre Scabbers, la rata que aparecía en las películas. Según contó, el animal debía retirarse del set cada 15 minutos porque se estresaba, lo que obligaba al equipo a interrumpir las tomas.
PUBLICIDAD
La memoria más afectuosa de ese rodaje estuvo dedicada a Alan Rickman, quien encarnó a Severus Snape. Relató que el actor llevaba con frecuencia a niños de escuelas, hospitales o familias amigas para que recorrieran los estudios y conocieran al elenco.
“Alan entendía cuánto significaba ese universo para los chicos y quería compartirlo con ellos”, afirmó. Para Oldman, Rickman asumía un rol de acompañamiento dentro del equipo y mantenía un compromiso particular con quienes visitaban el set.
PUBLICIDAD
Oldman habló de Heath Ledger y su trabajo como el Joker
El actor también recordó su participación como el comisionado James Gordon en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Al hablar de Heath Ledger, quien interpretó al Joker en The Dark Knight, afirmó que presenciar su trabajo en el rodaje fue una experiencia singular.
“Era extraordinario. Era un privilegio verlo en el set. Estaba completamente metido en el personaje”, destacó sobre Ledger, quien murió en enero de 2008, antes del estreno de la película.
PUBLICIDAD
Recordó que Horowitz fue quien le comunicó la noticia de su muerte y vinculó ese impacto con el que le produjo, años más tarde, el fallecimiento de Philip Seymour Hoffman.
“Los dos eran talentos excepcionales y los perdimos con muy poca diferencia de tiempo”, expresó sobre Ledger y Hoffman.
La aclaración sobre Jack Lowden y el próximo James Bond
En el tramo final de la entrevista, Oldman se refirió a las versiones sobre la elección del próximo intérprete de James Bond. El nombre de Jack Lowden, su compañero en Slow Horses, figura entre los candidatos mencionados en la prensa británica e internacional.
PUBLICIDAD
Oldman negó que tuviera información sobre una decisión tomada. Explicó que, en una charla anterior con una periodista canadiense, había dicho que escuchó rumores sobre una posible elección que todavía no fue anunciada y que deseaba que Lowden consiguiera el papel.
“No sé quién será el próximo James Bond. Ojalá sea mi amigo Jack, pero no tengo una línea directa con la gente de Bond”, afirmó.
El actor señaló que aprendió a no adelantar información sobre grandes franquicias después de revelar, antes del anuncio oficial, que habría una tercera película de Batman. “Me reprendieron por eso. Aprendí la lección: no voy a abrir la boca”, sostuvo.
Oldman también descartó encarnar a un antagonista en la saga 007. Horowitz le propuso la posibilidad de interpretarlo como un último gran villano, pero el actor respondió de inmediato: “No. Un villano de Bond, no”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD