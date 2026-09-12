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Bahréin anunció que no participará en una reunión en Omán con Irán para abordar la situación del estrecho de Ormuz

El reino del Golfo exigió que la vía marítima permanezca abierta sin “discriminación, tasas ni permisos”, mientras Abu Dabi y Teherán celebraron su primer encuentro de alto nivel desde el inicio del conflicto

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stringer)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stringer)
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Bahréin declaró este sábado que no participará en una reunión propuesta en Omán entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación del estrecho de Ormuz, el cual Teherán ha bloqueado durante el conflicto en Medio Oriente.

Al hacer referencia a los ataques contra infraestructuras en toda la región del Golfo, el ministerio afirmó que la seguridad y la estabilidad de la zona “no pueden preservarse mediante una política de apaciguamiento” y exigió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto sin “discriminación, tasas ni permisos”.

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Por su parte, el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, en el primer encuentro presencial de alto nivel entre ambos países desde la escalada de las tensiones y los ataques iraníes contra territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Durante la reunión, los dirigentes abordaron “diversas cuestiones regionales e internacionales, así como la importancia de apoyar los esfuerzos para reducir las tensiones y fomentar la estabilidad en la región”, indicó en un comunicado la Oficina de Medios de Abu Dabi.

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Asimismo, la nota recogió que hablaron de la importancia de que “se potencien las oportunidades de paz y desarrollo para sus pueblos”, en un encuentro después de meses de máxima tensión entre Emiratos e Irán.

Baréin anunció que no participará en una reunión propuesta en Omán entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación del estrecho de Ormuz (Europa Press)
Baréin anunció que no participará en una reunión propuesta en Omán entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación del estrecho de Ormuz (Europa Press)

Los BRICS, que celebran una cumbre este fin de semana en Nueva Delhi, reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Desde el inicio de la guerra en febrero contra Irán, la relación entre Abu Dabi y Teherán entró en una fase de abierto deterioro, marcada por la confrontación militar, las acusaciones cruzadas y un progresivo distanciamiento diplomático y económico.

Incluso, Emiratos llegó a suspender en agosto, hasta nuevo aviso, todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

Emiratos fue uno de los países del golfo Pérsico más golpeados por la represalia iraní, con ataques sostenidos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra su territorio, y el más crítico en su postura por las acciones del país persa.

Abu Dabi sostuvo de forma reiterada que no era parte de la guerra y negó que su territorio se utilizara para lanzar ataques contra Irán, mientras fue endureciendo su tono hasta describir a Irán como un “enemigo importante” en el que no podía confiar.

Al mismo tiempo, exigió reparaciones, garantías de no repetición y el cumplimiento del alto el fuego, mientras Teherán insistía en que sus ataques apuntaban a objetivos estadounidenses en países vecinos y acusaba a Emiratos de estar alineado con Estados Unidos e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/EPA/NEIL HALL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/EPA/NEIL HALL)

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los precios del gasóleo se “desplomarán” si el Reino Unido abre el mar del Norte a la perforación de petróleo y gas.

Durante su visita informal de dos días a Irlanda, Trump respondió a una pregunta de un medio sobre el aumento del precio del gasóleo para la calefacción doméstica, que en el caso de la isla esmeralda ha experimentado un aumento del 40% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios van a bajar muchísimo”, dijo el mandatario estadounidense en Dublín tras reunirse con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.

Trump ha insistido en numerosas ocasiones al Reino Unido para que explote el petróleo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra en Irán y el bloqueo sostenido del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, reveló que los rebeldes hutíes de Yemen —aliados de Irán que controlan un corredor marítimo clave entre Europa y Asia— contactaron a Washington para pedirle que no intervenga. “Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros. No quieren que vayamos contra ellos”, afirmó.

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