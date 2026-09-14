Sydney Sweeney enfrenta críticas de atletas olímpicas tras un polémico comercial: “Dejen de sexualizar a las mujeres en el deporte”

Este spot publicitario de Novig presenta a la actriz Sydney Sweeney usando balones de fútbol americano para cubrir su cuerpo

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Sydney Sweeney protagonizó una campaña para la firma de apuestas deportivas Novig en la que cubrió su cuerpo con balones de fútbol, raquetas de tenis y aros de básquet. El lanzamiento de la publicidad, difundida la semana pasada, generó críticas de deportistas por la sexualización del deporte femenino.

Ariarne Titmus, nadadora australiana con cuatro oros olímpicos, cuestionó el enfoque de las imágenes. “No puedo describir lo furiosa que me siento cuando veo esto”, escribió en Instagram.

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La campeona sostuvo que la campaña afectaba a las mujeres que dedicaron su vida a perfeccionar su disciplina y a quienes valoran el deporte por “el trabajo en equipo, la amistad, la dedicación, la excelencia y la unidad”. También preguntó: “¿Cómo vivimos en un mundo donde monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo algo habitual?”.

Ariarne Titmus, nadadora australiana con cuatro oros olímpicos, despotricó contra la publicidad y denunció la constante sexualización de las deportistas REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La gimnasta estadounidense Gracie Kramer respondió con un video de sus propios momentos deportivos. “No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así luce una mujer en el deporte”, escribió junto a la publicación, que obtuvo casi un millón de Me gusta, entre ellos el de la saltadora estadounidense Kassidy Cook, ganadora de una medalla olímpica de plata.

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La gimnasta Gracie Kramer también se sumó a las denucias contra la publicidad, asegurando que "no sabía que trataba de hacer Sydney Sweeney"

La velocista australiana Bree Rizzo se sumó con imágenes de sus competencias. “Hay mucho más en las mujeres en el deporte que su apariencia. Se trata de fuerza, habilidad, dedicación, resiliencia, confianza y de todo lo que son capaces de lograr”, afirmó.

La británica Amy Hunt utilizó una entrevista con la BBC tras competir en el Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate para referirse a la actriz. “Sydney Sweeney, así lucen las mujeres en el deporte: músculos, trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Es una noche hermosa”, dijo.

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La boxeadora australiana Skye Nicolson, campeona mundial, consideró que el rechazo apuntó a una “burla” sobre el deporte femenino. “Hay una gran diferencia entre verse ‘sexy’ porque haces deporte y usar el sexo para vender ‘deporte’”, escribió en una historia de Instagram.

Skye Nicolson, campeona australiana de boxeo, calificó como una "burla" el comercial de Sydney Sweeney

Nicolson agregó que no había nada incorrecto en verse bien mientras se practica una disciplina ni en expresar la feminidad siendo una atleta. La deportista Lucy Davis también cuestionó la campaña en una publicación que recibió un Me gusta de Florence Pugh, entre otras figuras: “No sé qué demonios estaba haciendo Sydney Sweeney, pero estamos en 2026. Dejen de sexualizar a las mujeres en el deporte”.

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Sweeney y Novig recibieron pedidos de comentario. La actriz pareció responder a las críticas con una serie de historias en Instagram que incluyeron imágenes de deportistas desnudas, entre ellas Serena Williams y Megan Rapinoe.

El antecedente de American Eagle y los “genes”

Anteriormente, Sydney Sweeney se vio involucrada en una gran controversia por una publicidad de American Eagle con connotaciones racistas REUTERS/David 'Dee' Delgado

La campaña de Novig llegó después de los anuncios de American Eagle protagonizados por Sweeney bajo el juego de palabras “great genes/jeans”. Aquellas piezas recibieron críticas por promover la eugenesia, luego de que la actriz dijera: “Los genes pasan de padres a hijos y suelen determinar rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis jeans son azules”.

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