Trump dijo que Irán quiere un acuerdo “rápidamente y desesperadamente” y condicionó un diálogo a su decisión

Trump condicionó un diálogo con Irán a la decisión de Estados Unidos y afirmó que Teherán busca un acuerdo con rapidez.

Guardar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump condicionó un diálogo con Irán a la decisión de su oficina y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “rápidamente y desesperadamente”, según escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

“La nación fracasada de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápidamente y desesperadamente”, afirmó Trump. “Determinaré si Estados Unidos elige involucrarse. Es un concepto al que estamos abiertos”, añadió en su publicación.

PUBLICIDAD

El mensaje representa una apertura pública del mandatario a retomar contactos con Irán, después de semanas en las que había descartado una negociación inmediata para poner fin a la guerra. Trump no precisó bajo qué condiciones Estados Unidos aceptaría reanudar el diálogo ni informó si existen canales diplomáticos activos con Teherán.

La publicación mantiene la presión de la Casa Blanca sobre el régimen iraní, al presentar una eventual negociación como una decisión exclusiva de Estados Unidos. Trump atribuyó a Teherán una urgencia por alcanzar un pacto, aunque las autoridades iraníes ya habían rechazado afirmaciones similares durante intentos anteriores de abrir conversaciones.

PUBLICIDAD

Trump, afirmó el sábado que la guerra con Irán “terminará justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes”, en momentos en que Teherán busca reactivar el diálogo con países del Golfo y intenta reconstruir sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Estados Unidos reiteró que no aceptará un pacto desfavorable y sostuvo que Irán no tendrá un arma nuclear.

“El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo Trump. “El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo, tenía que hacerlo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

PUBLICIDAD

“Quieren hacer un acuerdo desesperadamente”

Consultado por un periodista sobre si el conflicto se extendería hasta después de los comicios de medio término, Trump matizó su primera afirmación: “Podría terminar antes de las elecciones de medio término, pero terminará después de las elecciones de medio término”. Y agregó: “Les voy a decir algo: Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente. Llaman todo el tiempo, quieren un acuerdo. No voy a hacer un acuerdo que no sea bueno”.

Las declaraciones de Trump llegan mientras Teherán enfrenta un bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y sufre el impacto de las sanciones internacionales sobre su economía. El domingo, un buque de carga iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según medios estatales iraníes.

PUBLICIDAD