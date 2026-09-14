Inauguraron un centro deportivo que beneficiará a más de 5,000 habitantes en el oriente salvadoreño

El centro deportivo de La Montaña beneficiará también a residentes de Agua Zarca y San Lucas con espacios para recreación y deporte. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

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En una zona donde las opciones de recreación eran limitadas, más de 5 mil habitantes podrán utilizar el nuevo centro deportivo de La Montaña, en el distrito de Osicala, municipio de Morazán Sur. El espacio abrió sus puertas este fin de semana con dos canchas, juegos infantiles y áreas para la convivencia de familias de las comunidades cercanas.

La obra está ubicada en el cantón La Montaña y beneficiará también a residentes de Agua Zarca y San Lucas. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores tendrán acceso a instalaciones para practicar deportes, participar en actividades comunitarias o pasar tiempo al aire libre.

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El proyecto fue construido por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Se trata del segundo complejo deportivo entregado por la institución en el departamento de Morazán y del decimocuarto finalizado a escala nacional.

Más de 5 mil habitantes podrán usar el nuevo centro deportivo de La Montaña en Osicala, Morazán Sur. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

Un espacio para actividades deportivas y encuentros comunitarios

La instalación principal es una cancha de fútbol que permitirá a los usuarios vivir una experiencia diferente, debido a que las instalaciones han sido acondicionadas con grama sintética, iluminación, graderíos y protección con malla metálica. El sistema de luces permitirá que los partidos y entrenamientos se desarrollen durante la tarde o la noche.

El centro también cuenta con una cancha techada de uso múltiple, cuya superficie fue elaborada con concreto estampado. El lugar podrá utilizarse para jugar baloncesto, voleibol, fútbol sala u otras disciplinas, según las necesidades de las comunidades.

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Además, se habilitó un área de juegos para niños. Las obras incluyeron bancas, aceras, rampas para peatones, jardineras y zonas con grama. En los alrededores se sembraron árboles nativos de la zona.

La infraestructura incorpora servicios sanitarios, abastecimiento de agua potable, drenajes e instalaciones eléctricas. También tiene iluminación LED, una caseta de acceso, cuarto de control y cerramiento general con malla ciclón.

La cancha de fútbol del centro deportivo de La Montaña cuenta con grama sintética, iluminación, graderíos y malla metálica. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

Los accesos a la instalación también fueron intervenidos

El proyecto incluyó la mejora de la vía que conduce al complejo. La calle fue señalizada y cuenta con túmulos para reducir la velocidad de los vehículos en el sector.

La entrega del centro deportivo fue recibida por habitantes de las comunidades beneficiadas, quienes destacaron que el lugar abre una alternativa para que los jóvenes practiquen deporte cerca de sus viviendas. El espacio también podrá ser utilizado para actividades recreativas y encuentros entre vecinos.

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El nuevo escenario se suma al complejo deportivo inaugurado en abril de 2024 en el caserío El Mozote, distrito de Meanguera. Aquella obra formó parte del plan de reconstrucción y modernización de la comunidad, tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reparación a familiares de las víctimas de la masacre de noviembre de 1981.

La Dirección de Obras Municipales entregó en Morazán su segundo complejo deportivo y el decimocuarto a escala nacional. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

Morazán acumula obras en caminos, salud y espacios públicos

De acuerdo con datos de la DOM, en Morazán se han ejecutado cerca de un centenar de obras sociales y de infraestructura, de las cuales 50 ya fueron entregadas.

Entre esos proyectos figuran 28 obras viales que superan los 75 kilómetros de calles recuperadas, tanto en zonas urbanas como rurales. También se reportan cuatro intervenciones en unidades de salud, tres proyectos de electrificación, dos trabajos de recuperación de centros históricos y un parque recreativo en el distrito de Torola.

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En El Mozote, las tres fases del proyecto de reconstrucción incluyeron una estación de Policía Montada, un salón parroquial, una planta de tratamiento de aguas residuales y un complejo deportivo.