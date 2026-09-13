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Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando de entendimiento para trabajar por la independencia del Reino Unido

“Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, afirmó el jefe del Gobierno escocés, John Swinney

El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney, interviene durante el lanzamiento de la campaña del partido de cara a las elecciones al Parlamento escocés previstas para el 7 de mayo, en Glasgow (Escocia, Reino Unido) (REUTERS/Lesley Martin)
El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney, interviene durante el lanzamiento de la campaña del partido de cara a las elecciones al Parlamento escocés previstas para el 7 de mayo, en Glasgow (Escocia, Reino Unido) (REUTERS/Lesley Martin)
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Los líderes de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán el próximo lunes 14 de septiembre en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento en favor de la independencia y exigir al Gobierno británico la convocatoria de referendos en sus respectivos territorios.

El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, del Plaid Cymru, recibirá al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), y a la líder norirlandesa Michelle O’Neill, del Sinn Féin. Los tres asistirán como dirigentes de sus partidos y no como representantes de los Gobiernos regionales.

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Plaid Cymru, el SNP y Sinn Féin redactarán una declaración conjunta para reclamar más competencias y el derecho a celebrar consultas sobre la separación del Reino Unido. La reunión tendrá lugar en un hotel de Cardiff y contará también con la presencia prevista de la líder de la oposición irlandesa, Mary Lou McDonald, de Sinn Féin.

La cita ocurre dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara durante una visita a Dublín que le gustaría ver una Irlanda “unida” y que eso ocurrirá “tarde o temprano”. Sus declaraciones recibieron críticas en el Reino Unido, en especial desde los partidos opositores.

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Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales proindependentistas”, afirmó Swinney este domingo en un comunicado previo a la cumbre.

“Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, añadió.

El dirigente escocés sostuvo que el actual statu quo no es “sostenible” y afirmó que el primer ministro británico, Andy Burnham, “pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”.

Burnham reiteró esta semana en la Cámara de los Comunes que un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, después del celebrado en 2014, continúa “fuera de toda discusión”.

“No tengo constancia de que exista un apoyo mayoritario de la población (escocesa) a favor de otro referéndum. Hasta que eso no cambie, no lo habrá”, comentó el jefe del Gobierno británico.

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