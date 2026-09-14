El Salvador

El Salvador recibió más de 22 mil turistas en 15 cruceros entre junio de 2025 y mayo de 2026

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, El Salvador recibió 15 cruceros y 22,063 turistas, concentrando el 73% de los arribos en los primeros cinco meses de 2026

El movimiento de barcos turísticos se concentró en los primeros cinco meses de 2026, cuando llegaron 12 naves con 16,143 visitantes a las terminales salvadoreñas (Foto cortesía Ministerio de Turismo).
El movimiento de barcos turísticos se concentró en los primeros cinco meses de 2026, cuando llegaron 12 naves con 16,143 visitantes a las terminales salvadoreñas (Foto cortesía Ministerio de Turismo).
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El turismo de cruceros en El Salvador atraviesa un período de clara aceleración. De acuerdo con la Memoria de Labores de la Cartera de Turismo, entre junio de 2025 y mayo de 2026 el país atendió 15 cruceros y un total de 22,063 visitantes.

Este dinamismo se concentró marcadamente en el primer quinquenio de 2026, período en el que desembarcaron 16,143 pasajeros en 12 embarcaciones, representando el 73% del flujo total analizado. En contraste, los últimos siete meses de 2025 registraron únicamente tres atracos con 5,920 cruceristas.

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El Puerto de Acajutla, ubicado en Sonsonate, se reafirmó como el epicentro operativo de la industria al recibir 13 de los 15 barcos reportados. Durante el segundo semestre de 2025, esta terminal acogió a los buques:

  • MS Eurodam
  • MS Vista
  • Viking Sky.

Entre enero y mayo de 2026, la llegada de embarcaciones se diversificó con la incorporación de buques como el MS Amadea, Zuiderdam, Hebridean Sky, MS Jade, Koningsdam y MS Volendam.

Por su parte, la inclusión de la terminal marítima de La Unión con dos atracos en 2026 marcó un hito de descentralización. Esta apertura extendió los circuitos turísticos hacia la franja oriental del territorio, complementando las rutas tradicionales del occidente que conecta Acajutla con la Cordillera Apaneca-Ilamatepec.

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Infografía con ilustraciones de un crucero, un calendario, un faro y recuadros con datos numéricos sobre el flujo de pasajeros marítimos.
El registro del turismo marítimo en El Salvador contabiliza 22.063 cruceristas en 15 embarcaciones, con una mayor concentración de atraques en el puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen promedio actual de 1,471 pasajeros por embarcación evidencia que las navieras están asignando buques de mayor escala y capacidad a las rutas salvadoreñas. La transición de recibir un par de barcos al año a estructurar temporadas consistentes con más de una docena de atracos demuestra que el país dejó de ser una escala técnica para convertirse en un puerto de destino en el circuito internacional del Pacífico.

Inversión institucional y alcance Social

Ante este panorama, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) destinó un presupuesto total de USD 55,055.27 a las labores de promoción, logística y atención a la industria marítima. La distribución del gasto reflejó la intensidad de la temporada alta: USD 14,216.70 en el segundo semestre de 2025 y USD 40,838.57 durante los primeros cinco meses de 2026.

La llegada de cruceros no es un hecho aislado, sino un motor estratégico en la diversificación de la matriz turística nacional. En 2025, El Salvador cerró con más de 4.1 millones de visitantes internacionales, un incremento del 8% frente a 2024 y una divisa turística de USD 3,635 millones.

La reactivación de las escalas marítimas complementa la estrategia impulsada a través de Surf City y el transporte aéreo, posicionando al país como un destino seguro y competitivo en las rutas del Pacífico central.

Pasajeros desembarcan de dos cruceros en una terminal portuaria. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 (Cortesía: Caribbean News)
Pasajeros desembarcan de dos cruceros en una terminal portuaria. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 (Cortesía: Caribbean News)

El verdadero valor de este rubro radica en su capacidad para dinamizar economías locales de forma inmediata:

  • Inyección rápida de divisas: Aunque la permanencia del crucerista es de pocas horas, su gasto promedio se concentra en artesanías, gastronomía local, transporte privado y guías turísticos en las zonas de influencia de los puertos.
  • Proyección internacional: La inclusión de El Salvador en las rutas de navieras globales como Holland America o Viking Cruises valida la infraestructura de recepción e incrementa la confianza en la seguridad e imagen país.
  • Generación de empleo indirecto: La llegada de cada crucero moviliza a operadores de excursiones, conductores, comerciantes de artesanías y proveedores de servicios culturales.

Con la confirmación de nuevas temporadas operativas que contemplan hasta 18 atracos anuales y la llegada de embarcaciones de gran capacidad como el Norwegian Jade, las autoridades aspiran a consolidar las terminales marítimas de Acajutla y La Unión como puertos de parada obligatoria dentro del circuito del Pacífico centroamericano.

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