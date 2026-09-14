El Salvador

El Niño reduce ingresos de mujeres rurales y agrava la inseguridad alimentaria infantil en Centroamérica

Un informe de Oxfam advierte que la sequía reduce cosechas, encarece la alimentación y elimina activos productivos en comunidades rurales, con una carga económica mayor para mujeres y hogares con niños y niñas

La sequía vinculada al fenómeno de El Niño provoca pérdidas de activos e ingresos en los hogares del Corredor Seco de Centroamérica. / (La Prensa)
La sequía vinculada al fenómeno de El Niño provoca pérdidas de activos e ingresos en los hogares del Corredor Seco de Centroamérica. / (La Prensa)
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La sequía vinculada al fenómeno de El Niño está provocando pérdidas de activos e ingresos en los hogares del Corredor Seco de Centroamérica, con efectos particulares sobre las mujeres rurales y la niñez.

El informe La sequía, los cultivos y el Corredor Seco Centroamericano, de Oxfam, advierte que la caída de las cosechas, la muerte de aves de patio y la falta de agua reducen la capacidad económica de las familias para cubrir alimentos, salud y educación.

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La evaluación abarca comunidades de El Salvador, Guatemala y Honduras. El documento ubica a la sequía como un factor que afecta al mismo tiempo la producción de granos básicos, las fuentes de empleo agrícola y el acceso al agua, tres elementos que sostienen la economía cotidiana de los hogares rurales.

Las reservas de maíz y frijol se redujeron hasta durar tres semanas o menos en varios casos. Esa disminución obliga a las familias a acudir al mercado para adquirir productos que antes obtenían de su parcela. El cambio ocurre en un escenario de precios más altos para alimentos como frijoles, huevos y carne.

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Una gallina blanca se sostiene sobre una pata en una granja
El informe de Oxfam sobre El Salvador, Guatemala y Honduras señala que la sequía afecta la producción de granos básicos, el empleo agrícola y el acceso al agua. AVIAR;PRECAUCIÓN;AVES;CONFINAMIENTO 16/11/2025

Las aves de patio pierden valor como respaldo económico de las mujeres

El estudio señala que el 73.1% de los hogares que crían aves sufrió pérdidas. Las gallinas de patio cumplen una función económica relevante para muchas mujeres: aportan huevos o carne al consumo del hogar, además de representar una opción de venta ante gastos urgentes.

La muerte de esos animales reduce el ingreso disponible y limita las alternativas para responder a una emergencia médica, una compra escolar o la reposición de alimentos. También disminuye la disponibilidad de proteína dentro de los hogares, en un período de cosechas bajas y precios al alza.

El efecto tiene una dimensión económica específica para las mujeres, debido a que suelen administrar este tipo de pequeños activos productivos. Cuando desaparecen las aves, se reduce su margen para tomar decisiones sobre el uso del dinero en el hogar.

La falta de agua añade otro costo. Más de 23,000 hogares registraron afectaciones en su fuente principal de abastecimiento, según el informe. Buscar, transportar y almacenar agua requiere tiempo, un recurso que muchas mujeres y niñas deben restar a actividades remuneradas, estudio o descanso.

Las reservas de maíz y frijol se redujeron hasta durar tres semanas o menos y obligan a las familias del Corredor Seco a comprar alimentos a precios más altos. REUTERS/Toby Melville
Las reservas de maíz y frijol se redujeron hasta durar tres semanas o menos y obligan a las familias del Corredor Seco a comprar alimentos a precios más altos. REUTERS/Toby Melville

El aumento del gasto en comida golpea a los hogares con niños

Los daños en las cosechas transforman la alimentación en un gasto mayor para las familias. Con menos maíz y frijol disponible, los hogares deben comprar una parte creciente de su comida. La reducción de ingresos agrícolas limita esa posibilidad.

Para los niños y niñas, esa presión económica se expresa en dietas con menor variedad. Los alimentos ricos en proteína se encarecen, mientras que la pérdida de aves elimina otra fuente doméstica de huevos y carne. La niñez queda expuesta a una menor cantidad y calidad de alimentos, aunque Oxfam aclara que no midió de manera directa la desnutrición infantil.

La escasez de agua también puede elevar los costos asociados a la salud. Menos agua disponible afecta la higiene, el consumo y la preparación segura de alimentos. El informe advierte que esta situación puede aumentar la exposición a enfermedades diarreicas y de la piel, condiciones que pueden deteriorar el estado nutricional de la niñez.

La educación enfrenta una presión adicional cuando fallan los programas de alimentación escolar. En algunas comunidades consultadas, habitantes indicaron que la merienda escolar no llega desde hace dos años o resulta insuficiente. Para hogares que perdieron producción e ingresos, esa ausencia traslada el costo de la alimentación diaria a las familias.

La niñez del Corredor Seco queda expuesta a dietas con menor cantidad y variedad por la caída de cosechas, la pérdida de aves y el aumento del precio de alimentos con proteína. Foto: (iStock)
La niñez del Corredor Seco queda expuesta a dietas con menor cantidad y variedad por la caída de cosechas, la pérdida de aves y el aumento del precio de alimentos con proteína. Foto: (iStock)

La movilidad modifica los gastos y las tareas de cuidado

La falta de empleo, alimentos y agua impulsa decisiones de migración. Oxfam documentó en Choluteca, Honduras, un caso de salida reciente de mujeres hacia España. Cuando una integrante del hogar migra, las tareas de cuidado pueden pasar a otras mujeres, personas mayores o hijos mayores.

En algunas áreas hondureñas, el retorno de personas deportadas o sin remesas también incrementa el número de dependientes en una misma vivienda. El hogar debe distribuir los mismos recursos entre más personas, sin garantía de un aumento en los ingresos.

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